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Фармвизор · Лечение и профилактика
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К школе без простуды будь готов!

28.08.2018

4ce199eff4acb3e8c56ea26f00e8c81e.pngВозвращение из отпуска и каникул протекает всегда непросто. Помимо адаптации к привычному образу жизни, ранним подъемам свою лепту вносят холода и… организованные коллективы — детский сад, школа, офис. Тесное общение повышает риск распространения ОРВИ.

Профилактический прием Кагоцела повышает сопротивляемость организма вирусам. Кагоцел усиливает выработку собственных интерферонов: после однократного приема их циркуляция продолжается на протяжении 5 суток*. Поэтому в целях профилактики достаточно принимать препарат два дня в неделю в соответсвующих возрастных дозировках*.

Кагоцел может применяться для лечения как на начальном этапе гриппа и ОРВИ, так и при запоздалом начале терапии, вплоть до четвертого дня от появления симптомов.

Источник публикации: Ниармедик

* Инструкция по применению препарата Кагоцел.

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ГК «Ниармедик»
Фармвестник-ТВ
28.08 «Актуальный репортаж»: III Всероссийская GMP-конференция
20.08 Видео-квест «Код первостольника. Антидот»
07.08 «7 дней за 7 минут» с Германом Иноземцевым
31.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кузиным
СВЕЖИЙ НОМЕР
Август №26
Рынок гомеопатических средств не исчерпал свой потенциал
Бизнес ждет налоговых льгот
Фарминдустрию могут обложить новым налогом
Аптеки при лечебных учреждениях Московской области отдают под управление единого оператора
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