К школе без простуды будь готов!

Возвращение из отпуска и каникул протекает всегда непросто. Помимо адаптации к привычному образу жизни, ранним подъемам свою лепту вносят холода и… организованные коллективы — детский сад, школа, офис. Тесное общение повышает риск распространения ОРВИ.

Профилактический прием Кагоцела повышает сопротивляемость организма вирусам. Кагоцел усиливает выработку собственных интерферонов: после однократного приема их циркуляция продолжается на протяжении 5 суток*. Поэтому в целях профилактики достаточно принимать препарат два дня в неделю в соответсвующих возрастных дозировках*.

Кагоцел может применяться для лечения как на начальном этапе гриппа и ОРВИ, так и при запоздалом начале терапии, вплоть до четвертого дня от появления симптомов.

Источник публикации: Ниармедик

* Инструкция по применению препарата Кагоцел.