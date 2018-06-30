Как получить выгоду при продаже

Мочекаменная болезнь, или уролитиаз, – урологическое заболевание, которое встречается не менее чем у 1-3% населения, причем наиболее часто у людей в трудоспособном возрасте — 20–50 лет; больные уролитиазом составляют 30–40% всего контингента урологических стационаров1.

О природе камнеобразования

В патогенезе камнеобразования основным являются канальцевые поражения2. В результате дистрофии эпителия почечных канальцев наступают изменения в белковом и полисахаридном обмене, которые могут при дополнительных патогенетических условиях привести к образованию микролитов, каждый из которых может стать ядром (матриксом) для образования мочевого конкремента2.

Подробно с проблематикой МКБ можете ознакомиться в короткой видео-лекции:

ВИДЕО

Калькулятор упущенной выгоды при продаже комплексов для профилактики камнеобразования мочевыделительной системы

Население РФ на 1 января 2018 г. 146 880 432 Количество аптек на 31 декабря 2017 г. 63 647 Цена "Нефрадоз", руб., sell-out, МАТ 03/2018 756 Заболеваемость МКБ (3% населения), чел. 4 406 413 Потенциальное количество больных МКБ на 1 аптеку в месяц 6

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