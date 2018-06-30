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Фармвизор · Лечение и профилактика
131

Как получить выгоду при продаже

30.06.2018

Мочекаменная болезнь, или уролитиаз, – урологическое заболевание, которое встречается не менее чем у 1-3% населения, причем наиболее часто у людей в трудоспособном возрасте — 20–50 лет; больные уролитиазом составляют 30–40% всего контингента урологических стационаров1.

О природе камнеобразования

В патогенезе камнеобразования основным являются канальцевые поражения2. В результате дистрофии эпителия почечных канальцев наступают изменения в белковом и полисахаридном обмене, которые могут при дополнительных патогенетических условиях привести к образованию микролитов, каждый из которых может стать ядром (матриксом) для образования мочевого конкремента2.

Подробно с проблематикой МКБ можете ознакомиться в короткой видео-лекции:

ВИДЕО

Калькулятор упущенной выгоды при продаже комплексов для профилактики камнеобразования мочевыделительной системы

Население РФ на 1 января 2018 г.

146 880 432

Количество аптек на 31 декабря 2017 г.

63 647

Цена "Нефрадоз", руб., sell-out, МАТ 03/2018

756

Заболеваемость МКБ (3% населения), чел.

4 406 413

Потенциальное количество больных МКБ на 1 аптеку в месяц

6

На правах рекламы

1. О.Л. Тиктинский, В. П. Александров «Мочекаменная болезнь» // СПб: Издательство «Питер», 2000.
2. Ю.Г. Аляев, В.И. Руденко, Е.В. Философова «Современные аспекты медикаментозного лечения больных мочекаменной болезнью»// Регулярные выпуски «РМЖ» №8 от 27.04.2004, стр. 534.

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Метки
мочекаменная болезнь
Компании
STADA Холдинг STADA CIS («ШТАДА СиАйЭс») – крупнейшая составляющая бизнеса международного фармацевтического концерна STADA Arzneimittel AG. Концерн основан в 1895 году, штаб-квартира находится в Германии, входит в ТОП-5 дженериковых компаний мира. STADA CIS входит в тройку ведущих фармпроизводителей России. Холдинг ведет деятельность в трех основных направлениях: разработка, производство и продвижение лекарственных средств.
Фармвестник-ТВ
28.06 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 39
26.06 «Актуальный репортаж»: PROекции будущего: «Маркировка лекарств: эффективное участие по всей цепочке»
26.06 «7 дней за 7 минут» с Александром Осиповым
22.06 «ФармNEWS»: РАФМ: «Маркетинг и судьба инновационных препаратов»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июнь №21
Фармпроизводители требуют назвать имена тех, кто занимается черной дистрибуцией
Цена ошибки
HR в роли провидца
Где студенту-фармацевту подработать
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