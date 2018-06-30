Как получить выгоду при продаже

Мочекаменная болезнь, или уролитиаз, – урологическое заболевание, которое встречается не менее чем у 1-3% населения, причем наиболее часто у людей в трудоспособном возрасте — 20–50 лет; больные уролитиазом составляют 30–40% всего контингента урологических стационаров1.
О природе камнеобразования
В патогенезе камнеобразования основным являются канальцевые поражения2. В результате дистрофии эпителия почечных канальцев наступают изменения в белковом и полисахаридном обмене, которые могут при дополнительных патогенетических условиях привести к образованию микролитов, каждый из которых может стать ядром (матриксом) для образования мочевого конкремента2.
Подробно с проблематикой МКБ можете ознакомиться в короткой видео-лекции:
ВИДЕО
Калькулятор упущенной выгоды при продаже комплексов для профилактики камнеобразования мочевыделительной системы
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Население РФ на 1 января 2018 г.
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146 880 432
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Количество аптек на 31 декабря 2017 г.
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63 647
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Цена "Нефрадоз", руб., sell-out, МАТ 03/2018
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756
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Заболеваемость МКБ (3% населения), чел.
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4 406 413
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Потенциальное количество больных МКБ на 1 аптеку в месяц
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6
На правах рекламы
1. О.Л. Тиктинский, В. П. Александров «Мочекаменная болезнь» // СПб: Издательство «Питер», 2000.
2. Ю.Г. Аляев, В.И. Руденко, Е.В. Философова «Современные аспекты медикаментозного лечения больных мочекаменной болезнью»// Регулярные выпуски «РМЖ» №8 от 27.04.2004, стр. 534.