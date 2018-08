Как вылечить эректильную дисфункцию и не разориться

Силденафил является одним из наиболее изученных препаратов, применяемых при эректильной дисфункции. Он дает заметные результаты у большинства пациентов и имеет достаточно благоприятный профиль безопасности. В настоящее время препарат выпускается многими, в том числе и российскими компаниями. Дженерики отечественного производства благодаря невысокой цене выгодны как для покупателей, так и для аптек.

«Чудесная» таблетка

Эректильная дисфункция разной степени выраженности встречается у 52­­% мужчин в возрасте от 40 до 69 лет1. Несмотря на то что это заболевание не несет прямой угрозы жизни, оно в значительной степени ухудшает ее качество. Именно поэтому изучению этиологии и разработке методов современной терапии эректильной дисфункции уделяется очень большое внимание. Основными факторами риска развития этого заболевания являются возраст, вредные привычки (курение, употребление алкоголя и наркотических веществ), малоподвижный образ жизни, ожирение, продолжительные стрессы. Фактически, ни один мужчина не застрахован от этой напасти. В последнее время принято считать, что приблизительно в 80% случаев основной причиной данного заболевания является не психологический фактор, а проблемы с кровообращением и иннервацией кавернозных тел полового члена, т.е. физиологические нарушения2.

Еще совсем недавно, в 80-х гг. прошлого века, терапия эректильной дисфункции включала в себя либо не очень эффективные (афродизиаки), либо крайне неприятные методы (интракавернозные инъекции, оперативное вмешательство). Настоящий переворот произошел после того, как был разработан, исследован и введен в практику высокоселективный ингибитор фосфодиэстеразы 5-го типа (ФДЭ-5), а именно препарат, получивший название «силденафил». Его появлению предшествовали научные изыскания, связанные с влиянием оксида азота на различные органы и системы организма. После создания препарата было проведено множество фундаментальных исследований, посвященных ФДЭ-5 и тому, как уровень этого фермента влияет на эрекцию. Силденафил позволил огромному числу мужчин вести регулярную половую жизнь. Не удивительно, что выход этого препарата на рынок вызвал огромный общественный резонанс. Многие люди мечтают о таблетке, которая смогла бы враз решить их проблему. И у мужчин с эректильной дисфункцией наконец появилось такое средство.

Оптимальный баланс

В настоящее время при лечении эректильной дисфункции пероральные ингибиторы ФДЭ-5 используются в качестве препаратов первой линии3. Среди них силденафил является наиболее хорошо изученным. Он был одобрен для клинического применения в 1998 г. и с тех пор прошел через сотни исследований4.

Принцип действия силденафила заключается в том, что, подавляя выработку ФДЭ-5, он способствует более интенсивному выделению оксида азота во время сексуальной стимуляции. Проникая в клетки, оксид азота помогает повысить образование циклического гуанозинмонофосфата (цГМф). Это ведет к расслаблению гладкой мускулатуры и усилению притока крови в кавернозные тела, т.е. действие препарата основано на естественных физиологических реакциях организма. При полном отсутствии сексуальной стимуляции не происходит роста выработки оксида азота и концентрации цГМФ. Таким образом, эрекция после приема силденафила возникает именно при половом контакте5.

Различные ингибиторы ФДЭ-5 отличаются продолжительностью действия. У силденафила она составляет 4 часа4. Это меньше, чем у ряда других ингибиторов, но вполне достаточно для того, чтобы воспользоваться эффектом препарата. Большинство мужчин применяют средство незадолго до романтического вечера и вступают в сексуальный контакт менее, чем через 4 часа после приема. При этом не очень большая продолжительность действия снижает вероятность возникновения нежелательных побочных эффектов и сокращает период их проявления.

Препарат назначается врачом и отпускается по рецепту. Дозировка подбирается индивидуально, в зависимости от особенностей пациента и выраженности заболевания. В настоящее время на рынке представлены недорогие дженерики отечественного производства. Покупатели часто отдают им предпочтение по причине более доступной цены. Аптеки же с помощью таких препаратов могут увеличить выручку.

