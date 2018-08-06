Когда «грибной сезон» круглогодичен

Это за боровиками (Boletus edulis) или рыжиками (Lactarius deliciosus) охотится человек. Но в этом обширном царстве живой природы – грибы – есть немало и собственных, очень активных охотников. Микроскопически малые, они паразитируют не только в почве, на растениях и животных, но и на человеке. Таких грибов, патогенных для нас, описано около 50 видов. Чаще всего в дерматологической практике врачам приходится иметь дело с дерматофитами (Trichophyton – 22 вида, Microsporum – 16 видов и Epidermophyton – 1 вид), дрожжеподобными (рода Candida) и плесневыми (семейство Mucoraceae) грибами.

Трихофитии, микроспории, фавус – все это микозы, большая группа заболеваний, связанных с инфицированием кожи, волос, ногтей и слизистых болезнетворными грибами. Некоторые из них (поверхностная трихофития, микроспория и др.) поражают преимущественно детей, другие (эпидермофития, рубромикоз, глубокие системные микозы и пр.) – взрослых. Одни патогенные грибы выходят на «охоту» сезонно (заражение «пушистой» микроспорией наблюдается осенью; зоофильной трихофитией – летом; обострения эпидермофитии стоп – весной и летом), другие – круглогодично. При определенных условиях (инфекционные и хронические заболевания, снижающие реактивность организма, изменяющие химизм пота, состояние кожи, волос) даже вполне нейтральные грибы нормальной микрофлоры человека переходят в лагерь агрессивных патогенов. А в последнее время врачи стали отмечать и определенную (и не очень понятную) цикличность (ритмы) подъемов и снижения заболеваемости микозами. Более того, оказывается, роль различных видов грибов в развитии той или иной клинической формы периодически меняется. И все это, как и состояние иммунной системы, нейроэндокринные и метаболические нарушения, состояние кожи, сопутствующие заболевания больного, его возраст, пол, профессиональные факторы и образ жизни, а также резистентность грибов к ЛС в конкретном регионе приходится учитывать врачу при выборе алгоритма лечения.

Сложность проблем дерматомикозов и их широкое распространение говорят явно не в пользу самолечения. Да и в разнообразии препаратов от микоза и их лекарственных форм (таблетки, мази, кремы, свечи, лаки, растворы для наружного применения, уничтожающие грибки и препятствующие их размножению), предлагаемых сегодня, правильный выбор для конкретного пациента может сделать только врач-дерматолог.

Этот сегмент современного фармацевтического рынка проанализировали специалисты компании ЗАО «Группа ДСМ» (DSM Group). По данным их ежемесячного розничного аудита, ассортимент антимикотических лекарственных препаратов (АТС-группы [D01] «Противогрибковые препараты для лечения заболеваний кожи») в июне нынешнего года в аптеках был представлен 56 брендами от 77 производителей (156 полных наименований). Было продано 4,0 млн упаковок (+ 0,1% относительно мая 2018 г.) этих препаратов на сумму 1,2 млрд рублей (+ 0,9%). Если сравнивать эти результаты с данными июня 2017 г., то оказывается, что продажи лекарств упали на 3,4% в стоимостном выражении и на 5,7% в натуральном. Но при сравнении объемов реализации противогрибковых средств в первом полугодии этого года (21,8 млн упаковок при емкости рынка 6,7 млрд руб.) и прошлого, оказывается, что продажи антимикотиков выросли – на 3,0% в рублях и на 0,6% в упаковках.

Средневзвешенная стоимость одной упаковки за месяц увеличилась на 0,7% и составила 309,7 руб., относительно июня прошлого года цена возросла на 2,5%. Наибольшим спросом пользовались препараты салициловой кислоты с долей на рынке 28,8% (в натуральном выражении).