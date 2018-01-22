Когда грипп наступает

Несмотря на прорывные технологии последних лет, проблема профилактики и лечения гриппа и ОРВИ по-прежнему актуальна. В данный момент ситуация в Москве и Московской области оценивается как неэпидемическая, однако ни в коем случае не стоит забывать о профилактике. Для этой цели может быть использован Кагоцел — противовирусный препарат, индуцирующий продукцию в организме собственных интерферонов.

Ежегодные вспышки гриппа и ОРВИ наносят ощутимый вред здоровью населения и заметный экономический ущерб. Главная опасность этих заболеваний заключается в возможности развития осложнений, которые иногда даже способны привести к летальному исходу (если речь идет о гриппе). Наибольшему риску подвергаются маленькие дети, иммунная защита которых еще не до конца сформирована, и пожилые люди, иммунная защита которых с годами слабеет.

В Европе все спокойно

Европейское бюро ВОЗ сообщает, что в странах региона в первую неделю нового года регистрируется спорадическая заболеваемость: активность вирусов гриппа остается на низком уровне, отмечаются единичные находки вирусов гриппа, подтвержденные лабораторно1. Аналогичная ситуация складывается в Российской Федерации1. По сообщению Роспотребнадзора, в первую неделю года обследовано более 800 человек, на долю вирусов гриппа в структуре положительных находок пришлось всего 6%1.

В немалой степени контролю над заболеваемостью способствует своевременная иммунизация населения. Особенно прививки от гриппа рекомендуются детям, пенсионерам и людям, страдающим некоторыми хроническими заболеваниями. Поскольку каждый год преобладают разные штаммы вируса гриппа, вакцинацию необходимо проводить каждый год. Однако даже в этом случае эффективность вакцинации может быть ниже 50%2. Значит, противовирусная защита от гриппа актуальна для всех, независимо от полученной прививки.

Бдительность превыше всего

Как известно, заболеваемость респираторными вирусными инфекциями традиционно начинает расти с наступлением холодов, однако пик ее приходится на конец января и февраль.

Одна из основных особенностей гриппа — чрезвычайно быстрое распространение. Поэтому всегда следует уделять внимание мерам профилактики.

Индукторы интерферонов: профилактика и лечение

Одним из способов предупреждения респираторных вирусных инфекций является использование препаратов, усиливающих выработку в организме человека собственных интерферонов. К группе этих препаратов относится Кагоцел. Как известно, интерфероны являются очень важным звеном в иммунной защите организма. Они образуются в ответ на вторжение вирусов и подавляют их дальнейшее размножение и распространение3.

Прием Кагоцела позволяет усилить в организме выработку интерферонов α и β, которые обладают высокой противовирусной активностью. Это позволяет использовать средство как в профилактических, так и в лечебных целях. Причем не только на ранних этапах болезни, но и с некоторым опозданием (до четвертого дня после проявления симптомов).

Свойства Кагоцела достаточно хорошо изучены. Доказательная база недавно пополнилась результатами международного многоцентрового неинтервенционного исследования «Лечение ОРВИ и гриппа в рутинной клинической практике — FLU-EE»4. В нем приняли участие 18 946 пациентов и 262 медицинских центра из четырех стран (Россия, Армения, Грузия, Молдова).

Результаты исследования показали, что Кагоцел способен оказывать влияние на течение гриппа и ОРВИ независимо от времени назначения препарата. Использование его в комплексной терапии ведет к сокращению периода болезни, причем у пациентов с тяжелыми формами — в большей степени4. Кагоцел, применяемый в комплексной терапии, способствует сокращению осложнений на 52% при раннем и на 24% при позднем обращении за медицинской помощью. Данный препарат в очередной раз подтвердил благоприятный профиль безопасности. Среди всех пациентов, принимавших участие в исследовании, было отмечено только 14 случаев нежелательных реакций. Использование Кагоцела ведет к ускорению купирования основных симптомов ОРВИ (ринита — в 2,5 раза; кашля — в 1,8 раза; першения в горле — в 3,2 раза). Нормализация температуры происходит в среднем быстрее в 4,8 раза. Это позволяет значительно сократить использование жаропонижающих средств (на 50%). По результатам исследования, применение Кагоцела способствовало увеличению уровня удовлетворенности лечением на 70%4.

Особенно следует отметить свойства препарата, которые позволяют использовать его в профилактических целях. Так, Кагоцел обладает пролонгированным действием. Однократный прием вызывает в организме длительную циркуляцию собственных интерферонов — до 120 часов5. Таким образом, когда речь идет о профилактике, нет необходимости в частом приеме препарата. Достаточно использовать его только два дня в неделю. Благодаря хорошему профилю безопасности Кагоцел могут принимать дети от трех лет и пожилые пациенты, имеющие сопутствующие заболевания. Препарат вполне совместим с другими лекарственными средствами, назначенными врачом. Таким образом, Кагоцел подойдет всем членам семьи.

1 http://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=9464.

2 Фармацевтический вестник. 2017. № 7 от 7 марта. С.. 38.

3 Ершов Ф.И., Киселев О.И. Интерфероны и их индукторы (от молекул до лекарств). М.: ГЭОТАР-Медиа, 2005.

4 Фазылов В.Х. и др. Лечение ОРВИ и гриппа в рутинной клинической практике (результаты многоцентрового международного наблюдательного исследования FLU-EE) // Терапевтический архив. 2016. № 11. С. 61—68.

5 Инструкция по применению препарата Кагоцел®.

6 Стандарты специализированной медицинской помощи при гриппе тяжелой степени тяжести. Приказы Минздрава РФ от 9 ноября 2012 г. № 724н, № 842н.

7 Профилактический 4-недельный курс применения Кагоцела способствует снижению частоты возникновения ОРВИ и гриппа в 2,5 раза, а также достоверно снижает число осложнений. Максакова Л.В., Васильева И.А., Ерофеева М.К. // Медлайн-экспресс. 2009. № 1 (201). С.. 42—46.

8 Инструкция по применению препарата Кагоцел®.

9 Профилактический 4-недельный курс приема сокращает число эпизодов болезни у детей в 2,8 раза, и в течение последующих 4 месяцев — в 2,4 раза. Харламова Ф.С. и соавт. Клиническая и профилактическая эффективность индуктора интерферона при ОРВИ у детей младшего дошкольного возраста // Педиатрическая фармакология. 2012. № 9 (1). С. 81—89.

10 По результатам наблюдательного международного исследования «Лечение ОРВИ и гриппа в рутинной клинической практике FLU-EE». Фазылов В.Х., Ситников И.Г., Силина Е.В. и соавт. Лечение ОРВИ и гриппа в рутинной клинической практике (результаты многоцентрового международного наблюдательного исследования FLU-EE) // Терапевтический архив. 2016. № 11. С.. 61—68.