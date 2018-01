Миссисипи в огне

Отчеты Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) в начале года напоминают сводки с линии фронта. Эпидемией гриппа поражены 49 штатов США. Директор CDC Бренда Фицджеральд на пресс-брифинге 12 января подтвердила начало очень активного сезона гриппа1, который за одну неделю удвоил число госпитализаций. Шансы велики, что грипп скоро придет в Россию.

Директор департамента CDC по гриппу Дэн Джерниган сообщил, что грипп повсюду1. Впервые за 13 лет наблюдается широкое распространение инфекции по всем континентальным штатам. В прошлом тяжелые сезоны наблюдались в 2003—2004 гг. и 2014—2015 гг. Причем доминирующим штаммом был и остается A(H3N2).

Со слов эксперта, помимо увеличения степени тяжести вирус H3N2 связан с более низкой эффективностью вакцинации1. Первые данные будут доступны не раньше середины февраля, пока же ее оценивают на уровне 30%. Однако эти ожидания оказались намного оптимистичнее, чем оценки завершившегося сезона гриппа в Австралии. Но обо всем по порядку.

Индийский грипп или дефицит осельтамивира?

Первые тревожные сигналы начали поступать летом. Новостные ленты зарубежных информагентств периодически вспыхивали сообщениями о необычной и тяжелой эпидемии гриппа… в Индии. Официальные источники хранили молчание, пока Роспотребнадзор со ссылкой на Министерство здравоохранения Индии не сообщил о неблагополучной ситуации, вызванной вирусом A(H1N1)2.

Казалось бы, какая эпидемия летом? Однако по сообщению ведомства на конец июля зарегистрировано более 2 тыс. случаев, из которых 600 закончились трагически2. Прогноз развития ситуации оставался неблагоприятным до конца октября.

Аномальный пик гриппа пришелся на лето. Его связали с низким охватом вакцинацией и сезоном муссонов. Однако среди возможных причин широкого распространения инфекции назван дефицит осельтамивира3, о котором сообщили новостные ресурсы страны. Ситуацию связали с изменением действующего законодательства, что привело к временному прекращению производства внутри страны и дефициту противовирусного препарата в аптеках.

Впрочем, дальнейшие события показали: причина кроется не только в этом.

Первые попытки осознать

Одним из первых возможную причину озвучили CDC. В качестве сотрудничающего центра ВОЗ по гриппу CDC проводили анализ вирусов, полученных в мире с мая по сентябрь 2017 г.4.

Оказалось, при производстве вакцин еще на этапе культивации вирус может меняться. Одна замена аминокислоты в поверхностном белке приводит к неспособности антител нейтрализовать уже реальный, циркулирующий вирус. Эффективность вакцины снижается5.

Анализ CDC показал: подобные изменения в большей степени касаются штамма A(H3N2) при выращивании его на куриных эмбрионах. Использование клеточных технологий помогает этого избежать4.

Однако большинство противогриппозных вакцин получают при выращивании вирусов на куриных эмбрионах4. Это самый простой, удобный и дешевый способ культивации. Исключение составляют клеточная вакцина, впервые одобренная американским регулятором в 2016 г., и рекомбинантные вакцины4.

Австралийский грипп

Тревогу забили на исходе осени. На страницах авторитетного журнала The New England Journal of Medicine группа экспертов, подводя итоги гриппа в Австралии, сообщила о пятикратном увеличении заболеваемости по сравнению с пандемией 2009 г. Предварительная оценка эффективности вакцины против доминирующего штамма A(H3N2), представленная ими, оказалась ниже самых пессимистичных ожиданий и составила не более 10%6.

На примере Южного полушария, где грипп отступает в октябре, традиционно строят прогнозы для Северного. Учитывая одинаковый состав вакцин сезона 2017 и 2017/2018, делать это значительно проще. Эксперты из Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США (NIAID) и сотрудничающего центра ВОЗ в Мельбурне, высказались в пользу тяжелого эпидемиологического сезона в Северном полушарии6.

Лечить, не дожидаясь осложнений

Что же делать? Идеология защиты от гриппа сводится к двум важным направлениям: вакцинация и противовирусная терапия7. Сработает вакцинальная защита или нет, противовирусная терапия должна быть начата в течение 48 часов от начала заболевания8—9. Этой позиции придерживается ВОЗ, она едина в клинических рекомендациях многих стран. Именно этот стандарт терапии обеспечивает максимальную клиническую эффективность8.

Препаратами первой линии терапии являются ингибиторы нейраминизады8—9, что отражено в российских и зарубежных клинических рекомендациях, и это еще раз подтвердили эксперты Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC) в 2017 г.10.

К противовирусным препаратам, наряду с другими, экспертные документы относят осельтамивир — селективный ингибитор нейраминидазы. Это связано с доказанной способностью тормозить рост вирусов гриппа А и В, подавлять размножение и уменьшать выделение вирусов гриппа А и В из организма11.

Осельтамивир тормозит рост вирусов гриппа А и В, подавляет размножение и патогенность вируса в организме человека и, наконец, уменьшает выделение вирусов из организма11.

Кроме лечения, осельтамивир показан для профилактики гриппа у детей старше трех лет11, а также детям старше 12 лет и взрослым, находящимся в группах повышенного риска инфицирования вирусом. Например, людям, посещающим большие коллективы или ослабленным пациентам.

А как же резистентность?

Большинство вирусов сохраняют чувствительность к осельтамивиру4 и другим противовирусным препаратам. К такому заключению пришло CDC после тестирования 75 образцов вируса гриппа A(H1N1), 231 вируса A(H3N2) и 180 вирусов гриппа В, полученных в странах мира в период с мая по сентябрь4.

Более поздний анализ 164 образцов A(H1N1), 555 образцов A(H3N2) и 201 вируса гриппа В подтвердил этот вывод12.

Вооружен и крайне опасен

Любая дискуссия, возникающая вокруг гриппа, в итоге сводится к одному: грипп — это не простое ОРВИ. Чаще всего это тяжелая вирусная инфекция, которая требует своевременного лечения.