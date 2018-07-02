От инстинкта к науке

Без сомнения, внимательного рассмотрения достойны все классификации, но начинать, наверное, все же нужно с классификации лекарственных средств по происхождению. Возможно, она менее информативна и не столь сложна, как остальные… Но зато в ней есть некоторая историчность. Каждая ее строка говорит об истории становления не только нашей науки и практики, но всей цивилизации. И это не преувеличение: не научись человечество лечить болезни и травмы – не выжило бы.

По природе происхождения лекарственные средства принято подразделять на:

Природные материалы минерального, растительного и животного происхождения, прошедшие первичную обработку (очистка от примесей, сушка, сортировка); минеральное сырье (питьевая сода, активированный уголь, иловая лечебная грязь и пр.); растительное сырье (сборы, листья, травы, цветки, плоды, семена, корни, корневища, кора и т. д.); сырье животного происхождения (железы внутренней секреции домашних животных).

Лекарственные вещества полусинтетического или синтетического происхождения, полученные в результате переработки природных сырьевых материалов или целенаправленного синтеза:

Химические препараты -– индивидуальные химические вещества по природе, а по происхождению — продукты синтеза или очищенные природные лекарственные вещества (хлорид натрия, сульфат натрия, нитрат серебра, соляная и серная кислоты, гидрокарбонат натрия, перманганат калия, тиосульфат натрия и т. д.);

Химико-фармацевтические препараты. Также индивидуальные химические вещества, получаемые в результате сложного органического синтеза (сульфаниламидные препараты, противотуберкулезные средства, снотворные и анестезирующие вещества, противомалярийные средства). В эту подгруппу входят и биологически активные вещества, выделенные в чистом виде из сырьевых материалов растительного и животного происхождения (алкалоиды и гликозиды). Отдельная группа – препараты радиоактивных изотопов.

Препараты антибиотиков. Это продукты жизнедеятельности различных микроорганизмов, получаемые биологическим синтезом (при выращивании микроорганизмов на питательных специальных средах – пенициллин, стрептомицин, биомицин, грамицидин) или получаемые синтетически (метициллин, оксациллин).

Витаминные препараты. Индивидуальные химические синтетические вещества (аскорбиновая кислота, тиамин, никотиновая кислота, цианокобаламин и др.) и сложные комплексы веществ (концентраты, экстракты, сиропы).

Органопрепараты. Получаются из органов, тканей и соков животного организма. Это сложные комплексы веществ, содержащие в качестве биологически активных соединений гормональные вещества. Некоторые из них выделены в чистом виде (адреналин). Ряд гормонов получают синтетически (половые гормоны). К органопрепаратам относятся также ферменты (пепсин).

Вакцины и сыворотки. Иммунобиологические препараты.

Продукты первичной переработки лекарственного сырья (эфирные масла, жиры и жирные масла, получаемые из частей растений и животных).

Галеновые препараты. Препараты сложного химического состава, извлекаемые из природных лекарственных сырьевых материалов растительного и животного происхождения и содержащие биологически активные вещества (экстракты, настойки, некоторые сиропы, ароматные воды и т.д.). Особая подгруппа – новогаленовые препараты (экстракты и настойки), представляющие собой чистые препараты, освобожденные от балластных веществ.

Отдельной группой в эту классификацию, видимо, пора включить лекарственные средства, получаемые по технологиям биомедицинской инженерии.

Сырье для создания лекарств:

растения (цветки, трава, листья, корни, кора, плоды, семена) и продукты их обработки (эфирные и жирные масла, смолы, камеди, соки);

животное сырье – органы и ткани животных, воск, сало, жир овечьей шерсти, тресковая печень и т.д.;

ископаемое органическое сырье – продукты перегонки каменного угля, нефть, а также продукты ее перегонки;

неорганические ископаемые – минеральные породы, а также продукты их обработки;

всевозможные органические соединения, представленные продуктами крупной химической промышленности.

«Медицина есть искусство подражать целебному воздействию природы»1

Эти слова приписывают основателю европейской медицины Гиппократу. И судя по дошедшим до нас источникам эта мысль не оспаривалась ни на Востоке (Месопотамия, Индия, Китай), ни в Африке (Древний Египет), чьи цивилизации сохранили для потомков первые знания о врачевании. Впрочем, истоки медицины надо искать в более раннем периоде развития человечества – в эпохе наших первобытных предков. Об этом говорят и многочисленные находки археологов и антропологов, обнаруживавших в погребениях неандертальцев и кроманьонцев прижизненные повреждений костей и ампутации пальцев, конечностей. А это значит, что даже наши далекие пращуры умели спасать и выхаживать серьезно раненых соплеменников.

Одна из знаменитых находок – захоронение в пещере Шанидар (Ирак). Специальный анализ грунта на пыльцу растений исторической могилы (45 тыс. лет назад) выявил присутствие цветов (васильков, чертополоха, штокрозы и др.). Из 8 видов растений 5 обладают целебными свойствами и до сих пор используются в ближневосточной народной медицине. Случайное совпадение? Вряд ли… Судя по тому, что останки принадлежали не просто старому (около 60 лет, очень преклонные годы для людей каменного века, чей средний возраст редко превышал 30–40 лет) человеку, но и инвалиду (слепой на один глаз, страдал артритом, остеомиелитом, имел почти полностью стертые зубы, прижизненный перелом кости стопы и ампутацию руки выше локтя), то явно, что он получал какую-то медицинскую помощь от соплеменников.

Кто учил их этому? Ученые полагают, что все дело было в инстинктах, в сущности, таких же, как у животных.

«И еще удивительные примеры. Собаки излечивают себя рвотой, египетские ибисы лечат желудок сами себе клювами (как бы ставя себе клистир). Искусство врачей открыло эти способы лишь недавно, т. е. немного веков тому назад. По слухам, пантеры, которых в варварских странах ловят на отравленное мясо, имеют какое-то лекарство; воспользовавшись им, они не околевают. Дикие козы на Крите, пронзенные охотничьими стрелами, отыскивают траву, которая называется dictamnus [ясенец, дикий бадьян]. Когда они ее поедят, то, говорят, стрелы сами собой выходят из тела. Самки оленей незадолго до родов очищают себе желудок, поедая некую травку, которая зовется seselis [трава жабрица]», – ссылаясь на труды Плиния старшего писал Марк Туллий Цицерон (106 г. до н. э.– 43 г. до н. э.), древнеримский политический деятель, оратор и философ.

К его словам можно лишь добавить представление древних эллинов об этих связях: учителем мифического древнегреческого бога врачей и врачебного искусства – Асклепия (римская форма – Эскулап) был кентавр Хирон – наполовину человек, наполовину животное. Тема «врачевания» у животных – очень познавательная, и если вам будет интересно, мы к ней обратимся в других статьях, а в этой все же вернемся к происхождению лекарственных средств нашей медицины. Инстинкты и наблюдательность, без сомнения, помогали человечеству выживать. Но надо все же понимать, что это было лишь стихийно-эмпирическое, донаучное познание здоровья и болезней, метод проб и ошибок. И последних было немало.

При изучении могил с мумиями древних кочевников Алтая (IV–III вв. до н. э.) ученые обнаружили значительное превышение нормы содержания меди (и, соответственно, понижение содержания цинка) в волосах и ногтях: у женщин –- в 4 раза, у мужчин – в 20 раз. Столь серьезное нарушение метаболизма не могло не сказаться на здоровье и даже продолжительности их жизни. Исследователи предположили, что причиной и болезни, и преждевременной смерти стало пристрастие алтайских кочевников, которое описал еще Геродот у скифов – дышать слабонаркотическим паром конопли (с соединениями меди) из раскаляемого на камнях медного сосуда.

«И стебелек травы достоин великого мира…»2

Отдав дань «первобытной медицине и фармакологии», перейдем к древним цивилизациям человечества. Первыми из описанных в медицинских трактатах средствами лечения были растения, части тел животных и разнообразные минералы. В качестве примеров, как правило, приводятся лечебники III-II тысячелетия до н. э. Древней Месопотамии (Шумер, Вавилония, Ассирия), Египта, Китая, Индии.

При археологических раскопках одного из древнейших шумерских городов— Ниппура (в 160 км от современного Багдада) в 1889 г. была найдена клинописная табличка (туппум). В ней, в 145 строках, содержится 15 прописей лекарственных средств. Это пока древнейшая из дошедших до нас «фармакопей» (конец III тысячелетия до н. э.).

«Рецепт 12. Просеять и тщательно перемешать растолченный панцирь черепахи, побеги растения нага (из него добывают соду), соль [и] горчицу; омыть [больное место] крепким пивом [и] горячей водой; растереть [больное место] этим [составом], после чего натереть растительным маслом [и] обложить растертыми в порошок иглами пихты».

Еще более обширные данные содержатся в медицинских сборниках табличек из библиотеки ассирийского правителя Ашурбанипала. Из их текстов следует, что врачеватели Шумера использовали в своей практике лекарственные средства растительного происхождения: горчицу, пихту, сосну, тимьян, плоды сливового дерева, груши, фиги, иву, растение леканору («манна»)

и т. д. В состав лекарств нередко включались нефть, природная асфальтовая смола, поваренная соль (средства минерального происхождения), а также продукты животного происхождения :молоко, внутренние органы водяных змей, панцирь черепахи, шерсть и т. п.

Еще больше информации о развитии медицинских знаний сохранили для нас папирусы Древнего Египта. Их десять – Смита, Херста, Честер-Битти, Карлсберга (по имени первых владельцев), Кахунский, Рамсессиумские (по месту находки), Берлинский, Лондонский, Лейденский (по месту хранения) и Эберса (по имени первого издателя).

Самый древний – Кахунский (примерно 1950 г. до н. э.) – состоит из 3 частей, посвященных медицине, ветеринарии и математике. В его медицинском разделе - 3 листа (многие фрагменты из которых утрачены), содержащих 17 гинекологических рецептов. Здесь также описаны способы определения беременности (по состоянию женских грудей, цвету лица и глаз) и определения пола будущего ребенка.

Этот вопрос был явно актуален для египтян. Во всяком случае, свои рекомендации предлагают и другие папирусы. «Смочить зерна ячменя и пшеницы мочой беременной женщины и посмотреть, что прорастет раньше: если пшеница — будет девочка, если ячмень — будет мальчик», – советует составитель Берлинского папируса (примерно 1300 г. до н. э.). Волновали людей того времени и вопросы контрацепции. В одном из Рамсессиумских папирусов (номер IV) есть рецепт по предотвращению зачатия с применением экскрементов крокодила.

И если эти рекомендации могут вызвать у современного эскулапа лишь улыбку, то другие –уважение к наблюдательности и интуиции древних коллег, применявших для лечения куриной слепоты бычью печень (богатую витамином А) или клещевину (в ее составе - касторовое масло) - при желудочных заболеваниях (Лондонский папирус).

Самый же знаменитый среди медицинских папирусов – Эберса («Книга приготовления лекарств для всех частей тела», 1500 г. до н. э.) можно, пожалуй, сравнить со справочником для древнего практикующего врача. Он собрал рецепты лечения различных болезней, диагностические описания, многие из которых встречаются в других источниках. В нем - 900 прописей лекарственных средств для лечения органов пищеварения, дыхательных путей, уха, горла и носа, ожогов и кровотечений, глазных болезней, кожных, паразитарных и многих др. При их составлении широко применялись растения : снотворный мак (опий), зерновые культуры, бобы, лук, чеснок, салат, плоды кедра и смоковницы, мята, подорожник, клещевина, финики, лотос, гранат, алоэ, виноград, папирус, белена, полынь, алоэ и пр. А также минеральные вещества –сурьма, сера, железо, свинец, сода, алебастр, глина, селитра, медный купорос, квасцы, поваренная соль; части тела многих животных – волосы, печень, зубы, бычья желчь, горькая рыбья желчь, жиры, мозг, кровь животных и пр. Основой для приготовления лекарств были молоко, мед, пиво. Папирус описывает и технологические приемы, используемые при получении лекарств: настаивание, процеживание, сбраживание, выжимание, перегонка, экстрагирование, возгонка.

Египтяне открыли дистилляцию вина и кедровой смолы. Они выделили скипидарное масло, ароматические травяные экстракты в виде дистиллированного масла (ароматерапия, или лечение больных маслами трав, родилась именно в Египте).

Составитель этой уникальной энциклопедии древних медицинских знаний рассказал и о лекарственных формах, используемых врачевателями, – мазях, водных растворах, отварах, промываниях, клизмах, компрессах, горчичниках, пластырях, примочках, припарках, настоях, пилюлях. И о времени приема лекарств, и о других особенностях врачебных назначений. Кстати, очень популярной была такая сигнатура, как прием «утром и вечером».

Удивительно, но уже тогда египтяне знали свойства плесени (хлебной или древесной), которой посыпали гноящиеся раны.

Примерно в это же время лекарственная терапия развивалась и в других цивилизациях древнего мира – в Индии, Тибете, Китае и других странах Востока. Изучая окружающую природу, люди находили полезные для излечения организма вещества. Но, если медицина Месопотамии и Египта имела много общего, то развитие врачевания в Индии или Китае шло своим путем и несколько изолировано.

Об этом дают представление индийские веды (период хараппской цивилизации, III – начало II тысячелетия до н. э.). Помимо представлений о происхождении мира, человека, о религии, философии и медицине в них содержится и опыт использования лекарственных растений: в «Ригведе» описано 67 видов лекарственных растений, в «Яджурведе» – 81, а в «Атхарваведе» – 296.

К классическому периоду (вторая половина I тысячелетия – IV в. н.э.) в Индии сложилась уже высокоразвитая медицина. И Артхарваведа, Аюрведа с тех пор широко используют природные лекарственные средства региона. Уже в трактат «Чарака самхита» вошли сведения более чем о 600 лекарственных средствах растительного, животного и минерального происхождений. А в «Сушрута самхите» описано не менее 750 лекарств только из растений, среди которых не было ни одного «иностранца». Лекарства растительного происхождения – это самый большой класс. Широкое применение в практике нашли рвотный орех (чилибуха), кротоновое масло из семян кротонового кустарника, кунжут, сенна, ревень (как слабительные); пасты из черного перца и душистых деревьев (чихательные); сухой имбирь (как слюногонное, газоотводное, возбуждающее аппетит, противопростудное средство; а также при зубных болях, цинге); дурман, аконит, опий, олеандр (в качестве наркотических средств); гвоздика (при слабости зрения, заболеваниях желудка, печени, сердца за счет ее раздражающих свойств); аир (как средство, стимулирующее аппетит, при расстройствах кишечника); лимон (при малокровии, кровоточивости десен, при сердечных болезнях); галлы, «скатные орешки» (при расстройствах желудочно-кишечного тракта). Особое место занимало (и продолжает занимать) средство для «освежения» памяти и сохранения долголетия – антибактерицидный и иммунноукрепляющий напиток Soma (рецепт точно не известен, но все компоненты – природные). Кстати, значительная часть растений и сегодня используется в научной медицине Индии. Более того, их популярность растет во всем мире.

Сбор целебных растений был особым и весьма трудоемким ритуалом, требующим соблюдения многих условий. Для отыскания хорошего сырья целителям приходилось странствовать по горам и лесам, учиться у пастухов и охотников. Для облегчения этой задачи в III в. до н.э. в Индии был издан закон о разведении лекарственных растений. Слава о целебных индийских растениях распространялась далеко. Алоэ, мускус, сандал, кинамон и др. вывозили в Средиземноморье, Среднюю Азию, Южную Сибирь, Китай.

Из средств животного происхождения использовались кожа, ногти, волосы (для окуривания помещений при лихорадке); кровь (при потере крови); мясо в смеси с маслянистыми растительными веществами (при истощении, нервных болезнях); кости в виде золы в смеси с другими лекарствами (при нервных и детских болезнях, а также для окуривания); масла и жиры (как наружное в виде втираний), коровье масло (внутрь при чахотке); мозг (как наружное для втираний и внутрь – при истощении); желчь (при лихорадке, глазных болезнях); молоко коровье, козье, верблюжье, овечье и буйволиц (как главное питательное средство в соединении с различными отварами при детских и нервных болезнях, а в соединении с маслом – как наружное средство); моча (как легкое слабительное при глистах и отравлениях, водянке, желтухе, диспепсии); помет, особенно коровий (как наружное при воспалении, изменении цвета кожи и внутрь в смеси с другими лекарствами). А также: мед, яйца, шпанские мушки, пиявки, сушеная желчь рыб, козлов, буйволов, диких кабанов.

Индусы превосходили многие цивилизации этого периодами своими познаниями в области химии и активно применяли их во врачевании. В качестве лекарственных средств широко использовались селитра, едкий натр, черная соль (морская), бура, нашатырь, сера. Драгоценные камни (алмаз, жемчуг, кораллы) употреблялись как укрепляющие, их давали в смеси с лимонным соком.

«Врач, знакомый с целебными свойствами ножа и огня, – демон, знающий силу молитвы – пророк, знакомый же со свойствами ртути – бог!». Эта древняя поговорка в полной мере отражала отношение медиков Индии к этому металлу. Ртуть была известна в виде красной, желтой, белой солей, ртутью лечили сифилис, парами убивали насекомых. В одной из вед есть рецепт типичной серной ртутной мази (металлическая ртуть, сера, животный жир).

Сильным укрепляющим средством индусы считали золото. В лечебных целях применяли серебро, медь (при глазных болезнях), железо (для восстановления кровопотери). При лечении кожных болезней (в составе мазей) использовались свинец, олово, цинк, сурьма, мышьяк (в виде желтого и белого вещества или мышьяковистой кислоты).

Древние индусы были весьма искусны в приготовлении лекарств. Лекарства назначались внутрь в виде порошков, пилюль, отваров, мазей, паст, настоев, экстрактов, кашек, жженых средств. И для наружного применения – как втирания, жидкие пластыри, обливания, окуривания. Были и специальные детские формы : пасты из сахара, меда, молока и масла.

«Химия первопричина всех причин»3

Опуская сразу несколько веков и географических областей (на них сосредоточим внимание в других статьях), перейдем ко второй строке классификации (не забыли еще о ней?!) – лекарственные вещества полусинтетического или синтетического происхождения.

Если посмотреть на полки наших аптек, не трудно заметить, что именно эти препараты занимают большую их часть – до 90%. Их появлению мы во многом обязаны клинической фармакологии – науке, занимающейся их исследованием и изучением. Благодаря ей и применению синтетических веществ (получаемых в чистом виде, без ненужных примесей, что делает лекарство более эффективным и в то же время безопасным), созданных в результате химических манипуляций, разрабатываются ЛС с качественно новыми свойствами и в соответствии с запланированными результатами. Это в корне изменило и подход к получению новых ЛС, и терапию многих-многих заболеваний. Теперь для современного фармацевта или медика опыт прошлых поколений представляет лишь исторический интерес, а не профессиональную необходимость искать лекарство в прописях предшественников.

Историю научной фармакологии принято рассматривать с XIX века. Но у нее есть, конечно же, предтеча , так называемая врачебная химия (ятрохимия), чьим основателем считается Теофраст Бомбаст фон Гогенгейм, более известный как Парацельс (1493–1541). Именно он выдвинул идею присоединения химии к медицине: «Я считаю химию необходимой, без нее не может быть знания медицины. Химик должен уметь из каждой вещи извлекать то, что приносит пользу людям. Химия имеет только одну цель: приготовлять лекарства, которые возвращают людям потерянное здоровье».

Но эта идея все же свое реальное воплощение в полной мере получила только в XIX в., когда из растений впервые были выделены отдельные действующие начала в чистом виде, получены первые синтетические соединения и когда благодаря развитию экспериментальных методов стало возможным экспериментальное изучение фармакологических свойств лекарственных веществ. Вот они первые вехи в истории новой науки: 1806 г. – выделен морфин; 1818 г. – стрихнин; 1820 г. – кофеин; в 1832 г. – атропин; последующие годы — папаверин, пилокарпин, кокаин и др. алкалоиды растений. К концу XIX в. их было выделено около 30.

Следующим этапом стало выделение гликозидов : дигитоксин, дигоксин, строфантин и др. Далее получили кумарины, флавоноиды и другие вещества, обладающие, как правило, основными фармакологическими свойствами содержащих их растений.

И никакой мистики, никакого сверхъестественного покрова – чистая химия. Как грибы в Старом и Новом Свете начали возникать фармацевтические лаборатории. Многие из них вошли в XXI век мировыми брендами Big Pharma.

В 80-е годы в распоряжении врачей XIX в. появились уже первые синтетические болеутоляющие, жаропонижающие, анестезирующие средства – антипирин, фенацетин, анестезин и др. Открытие наркотизирующего действия хлороформа, этилового спирта, закиси азота навсегда изменило хирургию. Появление анилнитрита и нитроглицерина (1859 г. и 1879 г.) сильно повлияло на прогноз у больных при грудной жабе (стенокардии). Появление этих и многих других синтетических лекарственных средств позволило великому физиологу и фармакологу

И.П. Павлову назвать лекарства «универсальным орудием врача».

В 1907 г. австрийский врач Пауль Эрлих (получивший вместе с Мечниковым Нобелевскую премию за работы по иммунитету) синтезировал препарат для лечения сифилиса – сальварсан, быстро распространившийся по всему миру (сифилис в то время был бичом цивилизованного человечества). Это было первое в истории лекарственное средство, созданное для решения конкретной задачи. К слову, чтобы получить это лекарство, Эрлих синтезировал 605 разных веществ и только 606-й эксперимент стал удачным. Началась эра химической терапии – лечения с помощью химических веществ, созданных специально для борьбы с той или иной болезнью.

Наверное, в этом плане показательна одна история. Еще в Древнем Египте и Риме врачеватели знали о целебных свойствах ивовой коры – естественного источника салицилатов – как жаропонижающего и болеутоляющего средства. И Гиппократ в своих наставлениях рекомендовал использовать ивовую кору в виде отвара при лихорадке и родовых муках. По одной из исторических версий в исследованиях лекарственных свойств этого растения активное участие принял священник Э. Стоун из графства Оксфордшир (Великобритания, 1757 г.). Его заинтересовал вкус ивовой коры, напоминающий редкое и дорогое лекарство для лечения малярии – хину, изготовляемую из коры хинного дерева. Его обоснования эффективности настоя из ивовой коры для лечения лихорадочных состояний через полвека подтвердили серьезные исследования. А в 1829 году французский фармацевт И. Леру выделил из ивовой коры действующее начало – производное фенола, которое было названо «салицином» (от латинского salix – ива). Правда, противолихорадочный эффект этого вещества оказался слабым и врачей не заинтересовал. Еще через несколько лет (1835 г.) немецкий химик К. Левиг получил из салицина кислоту. Оказалось, что эту, салициловую, кислоту содержит не только кора ивы, но и почки тополя, маслины, вишни, сливы, апельсины. Особенно много ее было в таволге (Spirea salicifolia). Но прошло еще несколько лет до того, как она стала лекарством.

История этого непростого пути содержит имена немецкого химика Кольбе, открывшего простой способ ее синтеза (из фенола, натриевую соль которого обрабатывают диоксидом углерода), фармаколога Феликса Хоффмана, усовершенствовавшего работу предшественников и впервые получившего ацетилсалициловую кислоту (АСК) в химически чистом и стабильном виде (1897 г.). После исследования полученного Хоффманом вещества профессором Г. Дрезером, возможно, первого такого серьезного в условиях промышленной лаборатории (лечебные свойства, переносимость, обширная серия экспериментов на животных), в том же году (1899 г.) новый препарат (первоначально выпускаемый в виде порошка) был зарегистрирован в качестве аналгезирующего, жаропонижающего и противовоспалительного средства. Он получил свое торговое наименование (во время Первой мировой войны этот статус был утрачен в США, Франции и Соединенном Королевстве), а его производство принесло компании-владельцу колоссальные прибыли. Только в 2017 г. на его продаже она зapaбoтaла свыше 1 млpд eвpo. По оценкам специалистов, в мире ежегодно производится около 45 000 тонн этого препарата.

Впрочем, далеко не все историки приняли эту официальную версию, поставив под сомнение заслугу Феликса Хоффмана. Первооткрывателями производства ацетилсалициловой кислоты они называют французского химика Ш.Ф. Жерара (1853 г.) или немецкого химика А. Эйхенгрина.

Вот такие детективные истории из истории. Кстати, и еще одну загадку хранил этот успешно применяемый препарат 7 десятилетий – механизм действия. Лишь в 1971 г. группа исследователей под руководством Д. Вэйна из лондонского королевского хирургического колледжа показала, что АСК тормозит синтез определенных аутогенных гормонов – простагландинов, способствующих воспалительным процессам, слипанию тромбоцитов, повышению проницаемости кровеносных сосудов и подъему температуры тела (влияние на центры терморегуляции организма). Кроме того, АСК подавляет болевую чувствительность. Эти же работы исследователей помогли понять и механизм антикоагуляционного действия ацетилсалициловой кислоты. В 1982 г. Джон Р. Вэйн за свое открытие получил Нобелевскую премию.

Исследования этого поистине легендарного химического соединения продолжается и сегодня. И кто знает, какие еще тайны оно откроет.

Возвращение Хирона

Итак, рассматриваемая нами классификация, лекарственные средства, выбранные для иллюстрации важных и интересных событий в истории человечества, подразделяет на 2 большие группы. Это средства природного происхождения, обладающие какими-либо ценными для людей свойствами, потребность в которых стала причиной многих человеческих поступков. И синтетические вещества, созданные в лабораториях или на производстве, ставшие либо абсолютными клонами природных веществ, либо производными природных веществ, либо совершенно новыми, не имеющими в природе аналогов.

Но наука не стоит на месте. Как, впрочем, и жизнь. Человек XXI в. живет в 2 раза дольше своего предка из XIX столетия. И в структуре заболеваемости современного Homo sapiens хронические и дегенеративные заболеваниям изрядно потеснили инфекционные, поставив перед фармакологами новые исследовательские и практические задачи. Их решение позволяет качественно изменить подход как к вопросам создания лекарств, так и к самому лекарству – мощному средству в борьбе с болезнями. И, видимо, в существующую классификацию лекарственных средств по происхождению пора внести еще одну самостоятельную строку – третью группу веществ, способных оказать огромное влияние на развитие будущего цивилизации. Речь о веществах, созданных природой, но «по заказу и под руководством» человека. Эта принципиально новая технология, как ее не назови – генетическая инженерия или биотехнология — в основе которой процесс встраивания в живой организм нового генетического материала, позволяющий получить вещества, отсутствующие и в природе, и в арсенале человечества. Опять почти как в древнем греческом мифе: возвращение мудрого учителя бога медицины – человеко/животного Хирона, олицетворяющего тесную связь природы и человека.

1. Гиппократ

2. Рабиндранат Тагор

3. Иммануил Кант