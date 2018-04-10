100 дней от приказа

«Пока у нас не будет стопроцентной уверенности в доступности для каждого гражданина России необходимого лекарства, мы не можем снять эту тему с повестки, — сказала Ольга Голодец на заседании Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере, прошедшем 3 апреля 2018 г. — Мы должны разобрать предметно, каким образом будет обеспечена эта работа со стороны Министерства здравоохранения». Вице-премьер подчеркнула, что выделены все средства на проведение обезболивания.

Больно мне, больно

Слова «болезнь» и «боль» неспроста являются однокоренными. Боль сопровождает большинство заболеваний. Вот только не всегда ее можно купировать. Если зубная боль гонит нас в ближайшую стоматологию, которая дает надежду на скорое избавление, то есть заболевания, например онкологические, при которых надежды на полное избавление от боли нет, есть лишь возможность заглушить ее препаратами.

Но для многих пациентов эта возможность существует лишь теоретически. Препараты, которые могут помочь, давно разработаны и производятся в достаточном количестве. И, кстати, они совсем не дороги. Вот только, чтобы пациент их получил, родственникам приходится пройти возведенные бюрократические редуты. Ну как же, иначе врачи начнут выписывать рецепты наркоманам, а аптеки превратятся в наркопритоны.

Достучаться до небес

В эпоху социальных сетей общественный резонанс может поднять проблему до высоты правительства. И члены правительства, ответственные за отрасль, начинают реагировать. Вот и Ольга Голодец, зам. председателя правительства по социальным вопросам, ответственная за реализацию решений в сфере здравоохранения, образования, пенсионного обеспечения, труда, медицинского страхования, демографии, науки и культуры, не смогла пройти мимо. Она поручила Министерству здравоохранения в течение трех месяцев разработать регистр пациентов, нуждающихся в обезболивающих препаратах. Распоряжение было сделано по итогам заседания Совета при Правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере. По словам г-жи Голодец, необходима 100%-ная уверенность доступности необходимого лекарства для каждого нуждающегося.

Такая реакция на людскую боль подкупает. Дает надежду на скорое решение проблемы. Приказ дан, срок установлен, осталось только чуть-чуть подождать. Каких-то 100 дней. Тем более, что зам. министра здравоохранения Сергей Краевой на том же заседании отрапортовал, что в 2017 г. произошли значимые изменения в организации лекарственного обеспечения пациентов, которым оказывается паллиативная медицинская помощь, была расширена номенклатура наркотических анальгетиков, повышены доступность и качество обезболивания, продолжено обучение медицинских работников по вопросам оказания паллиативной медицинской помощи. Так что же, виден свет в конце мрачного болевого туннеля?

Время вспять

Дать приказ — не фокус, важно суметь добиться его исполнения. А в распоряжении вице-премьера немного смущают формулировки — отсутствует даже минимальная конкретика. «Должны учитываться», «важно, чтобы было» и т. д. Как оказалось, смущают эти формулировки не зря. Вот подборка новостных цитат и высказываний Ольги Голодец на тему обезболивания за последние четыре года.

Февраль 2014 г. (из интервью после резонансного самоубийства контр-адмирала ВМФ Вячеслава Апанасенко). «Министерство здравоохранения РФ уже выполнило мое поручение. На сегодняшний день существует приказ ведомства, выпущенный в конце 2012 г., который снимает все бюрократические препоны при получении больными необходимых лекарственных средств. Сегодня врач-онколог имеет полное право выписать обезболивающее безо всяких бюрократических процедур. Так что та трагическая история, которая произошла с контр-адмиралом ВМФ, больше повториться не должна. Росздравнадзор уже начал проверять все учреждения здравоохранения РФ на предмет того, как изданный приказ исполняется».

Ноябрь 2014 г. (на заседании Совета при Правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере). «Давайте поручим Росздравнадзору сделать план соответствующих проверок. Мы должны проверить, получает ли каждый пациент необходимую помощь по обезболиванию. Срок на это — полгода с промежуточными отчетами раз в два месяца. Пусть это будет практически тотальная, но глубокая, серьезная проверка. Мы должны понимать, что любой гражданин РФ, если такая ситуация наступает, получает необходимую помощь».

Март 2016 г. (заседание Совета при Правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере). Вице-премьер также заявила о необходимости к осени 2016 г. года создать в базе Фонда обязательного медицинского страхования реестр больных, нуждающихся в наркотических и психотропных препаратах: «Нам нужно понимать, у нас должен каким-то образом формироваться массив тех, кто нуждается в такого рода помощи. И мы должны отслеживать в режиме онлайн оказание такой помощи. И пока у нас не будет контроля, просто обычного контроля за каждым, кому это положено, у нас ничего не будет». В проекте «дорожной карты» создать такой реестр предполагалось в IV квартале 2016 г., однако Ольга Голодец потребовала, чтобы была назначена точная дата — до 1 ноября, отметив, что в таком реестре должно быть около 1 млн человек.

Март 2017 г. Вице-премьер по социальным вопросам Ольга Голодец поручила Министерству здравоохранения создать регистр пациентов, которым необходимо обезболивание препаратами, содержащими наркотические и психотропные вещества. Регистр должен заработать 1 января 2018 г. «У нас сейчас разработана «дорожная карта». Эта тема остается в приоритете. Те люди, которым обезболивание нужно, должны его получать абсолютно открыто и своевременно», — отметила вице-премьер.

И вот наступил 2018 г. Приоритетная тема продолжает оставаться приоритетной. Поручения вице-премьера по созданию регистра последовательно не выполнили ни ФОМС, ни Минздрав, не помогли тотальные проверки Росздравнадзора и разработанная «дорожная карта», прошли все жестко установленные сроки. В очередной раз Минздраву установлен срок в 100 дней на разработку регистра.

У меня есть устойчивая ассоциация этого срока с дембелем в армии. Последние 100 дней до приказа о демобилизации служащие обычно расслабляются, дисциплина падает, все ждут окончания службы. Возможно, отдавая распоряжение, Ольга Голодец на что-то намекает. Осталось только понять, кому пора готовить дембельский альбом.