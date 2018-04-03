 
Архив Подписка Редакция Рекламодателям
Вход Регистрация
Фармвестник-ТВ
02.04 «ФармNews»: «НоваМедика», Минпромторг и Калужская область заключили СПИК
27.03 «7 дней за 7 минут» с Нелли Игнатьевой
23.03 «У редакционного камина» с Артуром Уразмановым
22.03 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 33
 СМОТРЕТЬ   
СВЕЖИЙ НОМЕР
Апрель №11
ФАС заверяет в отсутствии двойной игры
Current issue #11, 2018
О подозрениях ФАС в отношении Минздрава стало известно накануне формирования нового правительства
Компания «Фарм-Синтез» сосредоточилась на сложных, но перспективных направлениях
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Фармвизор · Образование и карьера
62

Через тернии — в звезды!

03.04.2018

Дети любят мечтать: кто-то хочет стать космонавтом, кто-то — великим артистом, кто-то — пожарным. Маленькая Гертруда Элайон надеялась на оперную карьеру, но стала фармакологом, получившим Нобелевскую премию. Так можно ли считать ее мечту исполнившейся?

Дедушкина внучка

Детство Труди (так называли дома будущего нобелевского лауреата) прошло счастливо. Ее отец был дантистом, мать хлопотала по дому, у девочки были заботливый брат и мудрый, любящий дедушка. Будущее девочки казалось определенным, как и у большинства сверстниц. Или счастливый брак и забота о детях, или труд в зубоврачебном кабинете — ассистенткой, секретаршей, а если повезет — то и вторым дантистом. Над мечтой Труди стать певицей в Метрополитен-опера семья посмеивалась по-доброму — все знали, что у девочки нет никаких особых данных. Но она упорно трудилась, брала уроки вокала, не пропускала ни одной премьеры…

Все изменила одна смерть. Когда Гертруде было 15 лет, дедушка заболел раком. Болезнь была мучительной и для него самого, и для любящей семьи. Потрясенная девушка поклялась, что положит жизнь на изобретение действенных лекарств. «Я впервые действительно поняла, — спустя 40 лет скажет Гертруда в своей «нобелевской» речи, — какой ужасной может быть болезнь. Решила, что больше никто не должен страдать так сильно».

Уроки терпения

В предвоенной Америке у девушки было мало возможностей получить хорошее образование. Однако талант всегда найдет себе дорогу — Гертруда блестяще сдала экзамены и поступила на химический факультет в престижный Хантер-колледж. Увы, по окончании курса блестящему юному бакалавру отказывали на всех собеседованиях. Ее сочли… слишком хорошенькой для серьезной работы. Однако Гертруда не сдалась — полгода она работала бесплатно, чтобы получить место, скопила денег и сделала следующий шаг к мечте — поступила в Нью-Йоркский университет.

В шумных аудиториях Гертруда встретила свою единственную любовь, студента Леонарда Кентера. Молодых людей связало большое чувство, за четыре года они написали друг другу больше 300 нежных писем. Но смерть вмешалась и здесь — словно суровый садовник, она искореняла из жизни Гертруды всех, кто мог бы помешать науке. Инфекционное заболевание привело к бактериальному эндокардиту, от которого в 1941 г. еще не нашлось действенных лекарств. Леонард умер, так и не успев сделать предложение возлюбленной. А уже через пару лет при данном заболевании начали применять антибиотики пенициллинового ряда — и применять успешно. Гертруде, ставшей вдовой, не побывав невестой, впору было отчаяться, не так ли?

Но она лишь с большим упорством занялась наукой, потому что понимала: то, чего нет сегодня, завтра будет спасать жизни.

На старт, внимание, марш!

С университетским дипломом отыскать место оказалось проще. Во время Второй мировой войны женщины замещали мужчин везде: от станков до аэродромов. Гертруда подала документы на вакансию в фармацевтическую компанию «Берроуз, Веллком и Ко» и попала под начало проф. Джорджа Хитчингса. Методом бесконечных проб и ошибок, который коллеги в шутку называли «просвещенным эмпиризмом», Элайон и Хитчингс стремились разработать лекарство, которое сможет противостоять вирусным инфекциям. Результатами их работы стали пириметамин, совершивший прорыв в лечении малярии, антибиотик азатиоприн, снижающий риск отторжения при трансплантации, 6-меркаптопурин — до сих пор актуальное средство от лейкемии. А вершиной их совместной работы считается ацикловир — первый в мире препарат, особенно эффективный в отношении вирусов простого герпеса. Сегодня его можно купить в любой аптеке — и это лучший памятник ученым.

…Телефонный звонок оторвал Гертруду и Джорджа от очередного эксперимента: секретарь института сообщил, что они оба стали лауреатами Нобелевской премии 1988 г. по медицине. Вскоре лабораторию стали осаждать журналисты:

— Мисс Элайон, было ли получение Нобелевской премии целью Вашей жизни?..

— Что вы, это было бы сумасшествием, — сдержанно улыбалась Гертруда. — Разве можно ставить такую цель?! Если вы ее вдруг не достигнете, это будет означать, что ваша жизнь прошла впустую. Нашей целью было сделать жизнь людей лучше, и радость от этого намного выше, чем любая награда.

Автор: Анастасия Ковригина
Фармвестник-ТВ
02.04 «ФармNews»: «НоваМедика», Минпромторг и Калужская область заключили СПИК
27.03 «7 дней за 7 минут» с Нелли Игнатьевой
23.03 «У редакционного камина» с Артуром Уразмановым
22.03 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 33
СВЕЖИЙ НОМЕР
Апрель №11
ФАС заверяет в отсутствии двойной игры
Current issue #11, 2018
О подозрениях ФАС в отношении Минздрава стало известно накануне формирования нового правительства
Компания «Фарм-Синтез» сосредоточилась на сложных, но перспективных направлениях
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Календарь событий
Апрель 2018
Сегодня
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 01 02 03 04 05 06
яндекс.ћетрика
Лента В России В мире Анонсы Обзоры Трибуна Новости компаний
О нас Архив Подписка Редакция Рекламодателям Политика конфиденциальности Пользовательское соглашение
Сервисы Документы Опросы Справочник персон Справочник компаний Калькулятор
Приложения Фармвизор Фармперсонал Мобильный ФВ

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на «Фармацевтический вестник» как на источник заимствования, с обязательной гиперссылкой на сайт www.pharmvestnik.ru.

Ограничения и запреты на воспроизведение материалов Сайта:

1. Материалы, размещенные на сайте www.pharmvestnik.ru (далее «Сайт»), в отношении которых Правообладателем установлены ограничения на свободное воспроизведение:

  1. доступ к которым предоставляется на Сайте только подписчикам;
  2. любые материалы, опубликованные в печатной версии газеты, и содержащие пометку «Опубликовано в номере газеты»;
  3. все материалы Сайта, воспроизводимые любым образом, помимо распространения в сети Интернет.

На использование материалов, в отношении которых установлены настоящие ограничения, в обязательном порядке требуется письменное согласие Правообладателя – ООО «Бионика Медиа».

2. Запрещается:

  1. воспроизведение материалов иных правообладателей (пользователь должен решить вопросы правомерного распространения таковых без привлечения ООО «Бионика Медиа»);
  2. использование выдержек из материалов, при которых меняется контекст, выдержки приобретают двусмысленный характер или неблагозвучный оттенок, а равно любая переработка материала;
  3. коммерческое использование материалов, т.е. использование определенного выбранного на Сайте материала (его фрагмента) в целях коммерческой реализации права доступа к такому материалу или предоставления прав на таковое третьим лицам.
Забыли пароль?
Регистрируясь, вы принимаете условия
Пользовательского соглашения