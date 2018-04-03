Через тернии — в звезды!

Дети любят мечтать: кто-то хочет стать космонавтом, кто-то — великим артистом, кто-то — пожарным. Маленькая Гертруда Элайон надеялась на оперную карьеру, но стала фармакологом, получившим Нобелевскую премию. Так можно ли считать ее мечту исполнившейся?

Дедушкина внучка

Детство Труди (так называли дома будущего нобелевского лауреата) прошло счастливо. Ее отец был дантистом, мать хлопотала по дому, у девочки были заботливый брат и мудрый, любящий дедушка. Будущее девочки казалось определенным, как и у большинства сверстниц. Или счастливый брак и забота о детях, или труд в зубоврачебном кабинете — ассистенткой, секретаршей, а если повезет — то и вторым дантистом. Над мечтой Труди стать певицей в Метрополитен-опера семья посмеивалась по-доброму — все знали, что у девочки нет никаких особых данных. Но она упорно трудилась, брала уроки вокала, не пропускала ни одной премьеры…

Все изменила одна смерть. Когда Гертруде было 15 лет, дедушка заболел раком. Болезнь была мучительной и для него самого, и для любящей семьи. Потрясенная девушка поклялась, что положит жизнь на изобретение действенных лекарств. «Я впервые действительно поняла, — спустя 40 лет скажет Гертруда в своей «нобелевской» речи, — какой ужасной может быть болезнь. Решила, что больше никто не должен страдать так сильно».

Уроки терпения

В предвоенной Америке у девушки было мало возможностей получить хорошее образование. Однако талант всегда найдет себе дорогу — Гертруда блестяще сдала экзамены и поступила на химический факультет в престижный Хантер-колледж. Увы, по окончании курса блестящему юному бакалавру отказывали на всех собеседованиях. Ее сочли… слишком хорошенькой для серьезной работы. Однако Гертруда не сдалась — полгода она работала бесплатно, чтобы получить место, скопила денег и сделала следующий шаг к мечте — поступила в Нью-Йоркский университет.

В шумных аудиториях Гертруда встретила свою единственную любовь, студента Леонарда Кентера. Молодых людей связало большое чувство, за четыре года они написали друг другу больше 300 нежных писем. Но смерть вмешалась и здесь — словно суровый садовник, она искореняла из жизни Гертруды всех, кто мог бы помешать науке. Инфекционное заболевание привело к бактериальному эндокардиту, от которого в 1941 г. еще не нашлось действенных лекарств. Леонард умер, так и не успев сделать предложение возлюбленной. А уже через пару лет при данном заболевании начали применять антибиотики пенициллинового ряда — и применять успешно. Гертруде, ставшей вдовой, не побывав невестой, впору было отчаяться, не так ли?

Но она лишь с большим упорством занялась наукой, потому что понимала: то, чего нет сегодня, завтра будет спасать жизни.

На старт, внимание, марш!

С университетским дипломом отыскать место оказалось проще. Во время Второй мировой войны женщины замещали мужчин везде: от станков до аэродромов. Гертруда подала документы на вакансию в фармацевтическую компанию «Берроуз, Веллком и Ко» и попала под начало проф. Джорджа Хитчингса. Методом бесконечных проб и ошибок, который коллеги в шутку называли «просвещенным эмпиризмом», Элайон и Хитчингс стремились разработать лекарство, которое сможет противостоять вирусным инфекциям. Результатами их работы стали пириметамин, совершивший прорыв в лечении малярии, антибиотик азатиоприн, снижающий риск отторжения при трансплантации, 6-меркаптопурин — до сих пор актуальное средство от лейкемии. А вершиной их совместной работы считается ацикловир — первый в мире препарат, особенно эффективный в отношении вирусов простого герпеса. Сегодня его можно купить в любой аптеке — и это лучший памятник ученым.

…Телефонный звонок оторвал Гертруду и Джорджа от очередного эксперимента: секретарь института сообщил, что они оба стали лауреатами Нобелевской премии 1988 г. по медицине. Вскоре лабораторию стали осаждать журналисты:

— Мисс Элайон, было ли получение Нобелевской премии целью Вашей жизни?..

— Что вы, это было бы сумасшествием, — сдержанно улыбалась Гертруда. — Разве можно ставить такую цель?! Если вы ее вдруг не достигнете, это будет означать, что ваша жизнь прошла впустую. Нашей целью было сделать жизнь людей лучше, и радость от этого намного выше, чем любая награда.