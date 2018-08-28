Должны ли фармацевты выписывать антибиотики

На этот вопрос пыталась ответить группа фармацевтов-исследователей из Университета Альберты и Университета Дэлхаузи (Канада). Речь идет о лечении неосложненных инфекций мочевыводящих путей (ИМП). В некоторых провинциях Канады фармацевты имеют разрешение на это.

Согласно данным исследования, в котором приняли участие 700 пациентов и 39 аптек провинции Нью-Брансуик, фармацевты* обладают навыками и знаниями для назначения или смены антибиотиков при неосложненных ИМП. Фармацевты смогли выявить осложняющие факторы, такие как пиелонефрит и системные заболевания, что требовало обязательной консультации врача.

Почти 90% пациентов сообщили о разрешении симптомов. Пациенты отметили высокий уровень удовлетворенности лечением и доверия, а также доступность фармацевтов. Результаты опубликованы на сайте Canadian Pharmacists Journal.

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* В исследование не включались фармацевты-техники, которые работают под контролем фармацевтов.