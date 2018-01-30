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Фармвизор · Образование и карьера
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Если заболит голова по дороге на Марс

30.01.2018

Что происходит с лекарствами в космосе

Привычные на Земле вещи теряют форму и смысл в космосе. Представьте себе аспирин, который вы пытаетесь растворить и выпить в условиях невесомости. Или процесс набора лекарства из ампулы в шприц. Это только небольшая часть проблемы.

Известно, что все лекарства перед одобрением проходят испытание на прочность. Повышенная температура, влажность, время требуются для подтверждения стабильности на протяжении всего срока годности. Однако в космосе «свои» законы физики, которые наверняка влияют на действующее вещество и скорость образования примесей.

Проблемой изучения стабильности лекарств на Международной космической станции (МКС) занимались исследовательские группы Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Визит на МКС

Группа исследователей во главе с научным консультантом и техническим директором Фармакотерапевтической лаборатории NASA Лакшми Путча поместили 35 лекарственных препаратов в два идентичных компактных набора. Российские космонавты называют их укладками. Один набор доставлен на МКС, где пробыл 28 месяцев, второй, контрольный, — остался на Земле.

Температура и влажность на МКС поддерживаются максимально приближенными к земным условиям. Кумулятивная доза ионизирующего излучения увеличивается с каждым днем пребывания на орбите.

Оказывается, процесс деградации (разложения) лекарств в космосе происходит быстрее. После 28 месяцев хранения шесть лекарств на борту МКС и два контрольных показали изменения некоторых физических переменных.

После космического полета снижалось содержание действующего вещества в лекарствах. Контрольные измерения показали: только девять препаратов с МКС и 17 препаратов наземного контроля соответствовали Фармакопеи США (USP). Срок годности лекарств в космосе уменьшается.

Из космоса на Землю

Изучение стабильности лекарств продолжила Вирджиния Уотринг из Центра космической медицины и фармакологии Медицинского колледжа Бэйлора. В рамках программы научных исследований NASA она отобрала препараты, которые были возвращены с орбиты. Все они входят в раскладку американских астронавтов. В общей сложности на МКС они находились 550 дней (18 месяцев). Это аспирин, ацетаминофен (парацетамол), ибупрофен, лоратадин, лоперамид, псевдоэфедрин, золпидем, модафинил и мелатонин.

Анализ показал: три из девяти препаратов соответствовали требованиям Фармакопеи за два-три месяца до истечения срока годности, пять из девяти соответствовали им через пять месяцев после истечения срока годности, четыре из девяти все еще были пригодны спустя три месяца.

Это вселяет оптимизм, что более длительные космические полеты земная аптечка выдержит. Но, может быть, следующим шагом будет разработка лекарств для космических полетов?

Автор: Елена Воронина
Фармвестник-ТВ
30.01 «7 дней за 7 минут» с Александром Кузиным
30.01 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 29
23.01 «7 дней за 7 минут» с Анной Ермолаевой
19.01 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 28
СВЕЖИЙ НОМЕР
Январь №3
У аптечной сети «36,6» может вновь измениться состав акционеров
Current issue #3, 2018
Расширение Национального календаря прививок надо начинать с долгосрочного планирования
Фармрозница резко критикует законопроект о продажах лекарств в супермаркетах
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