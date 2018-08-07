Фармацевтическая трагедия

Все чаще бизнес вокруг лекарственных препаратов попадает в фокус внимания криминальной хроники. Вводятся ограничения, ужесточаются наказания, предлагаются новые нормы уголовной ответственности. Впрочем, как это часто бывает, при рубке леса достается только щепкам.

Часть первая, лирическая

Фармацевтические маркетологи со стажем при малообъяснимом всплеске продаж на психотропный препарат сразу понимают, откуда дует ветер. Точнее, куда он дует. А дует он, как правило, в сторону самостоятельного использования препарата отнюдь не в лечебных целях. Так было с антидепрессантом Коаксилом, так происходило до недавнего времени с Лирикой — противосудорожным препаратом, применяемым также для купирования болевых синдромов. Аптечные продажи препарата били все рекорды, сотрудники компании-производителя получали бонусы, аптеки подсчитывали растущие обороты. Производители дженериков с нетерпением ждали окончания патента на оригинальный препарат, чтобы приобщиться к получению фантастических барышей.

Но для того, чтобы понять, куда уходит львиная доля Лирики из аптек, вовсе не нужно было проводить хитроумное расследование. Достаточно было войти в любой поисковик, ввести название заветного препарата и почитать на специфических форумах бесконечные обсуждения эффекта от использования Лирики в разнообразных сочетаниях с другими психоактивными препаратами.

Когда количество перешло в качество, препарат был включен в список средств, подлежащих предметно-количественному учету. Мера подействовала, но не везде и не на всех. Да и как могут напугать меры, принятые, например, в Ростовской области? «Стали уделять проблеме больше внимания, проанализировали работу сотрудников правоохранительных органов, специализирующихся на незаконном обороте наркотиков, инициировали ряд совместных совещаний. В итоге выработана единая схема действий», — отчиталась руководитель территориального органа Росздравнадзора Татьяна Полинская.

Результатом столь впечатляющих усилий по выявлению безрецептурного отпуска Лирики стал главный выявленный нарушитель — недоучившийся студент. Глядишь, через два-три года усилия контролирующих органов позволят административно наказать даже доцента.

Часть вторая, детективная

Впрочем, иногда деятелей фармбизнеса даже привлекают к уголовной ответственности. Набирает оборот расследование махинаций с дорогостоящими препаратами в онкологическом диспансере в Санкт-Петербурге. Схема была весьма простой. Смекалистый менеджер фармацевтической компании продавал в диспансер большое количество препарата, за что получал заслуженные бонусы. Затем препарат списывался врачами на реальных пациентов, которые, естественно, льготных рецептов в глаза не видели. А по этим рецептам купленный за государственные деньги препарат бесплатно получал в специализированной аптеке вышеупомянутый менеджер.

Дальше все совсем просто. Препараты переправлялись в коммерческую аптеку, где заново продавались, но уже за живые деньги. По версии следствия, произошли хищение и перепродажа препарата, с чем трудно спорить. Вот только по той же версии преступление совершили менеджеры компании-производителя и группа неустановленных лиц. Действительно, как можно установить, кто закупал препарат, кто выписывал рецепты, кто реализовывал препарат в аптеке? Это же практически невозможно установить! Тут современная криминалистика бессильна. А вот менеджеров фармкомпании сделать единственными виновными в хищении лекарств современным пинкертонам труда не составило.

Так и представляю, как, надев для маскировки медицинские маски, менеджеры иностранной компании тайно похищают у врачей диспансера выписанные номерные рецепты, скрытно вписывают назначения в карты пациентов, незаметно отоваривают сотни рецептов у ничего не подозревающего провизора в специализированной аптеке.

Гложет смутное сомнение, что опять достается на орехи совсем не главным организаторам преступления, а малозначительным участникам схемы. В этом вся суть борьбы с нарушениями и преступлениями в области обращения лекарственных препаратов. Организуют одни, крадут другие, прибыль получают третьи, а наказывают… Нет, даже не четвертых, а шестых. Ведь шестерок наказывать легче, да и безопаснее. Такая вот фармацевтическая трагедия получается.