Идем дорогой верной

Мы остановились в маленьком городе и пообедали в аптеке.

И. Ильф, Е. Петров. «Одноэтажная Америка»

Когда американские дельцы в погоне за наживой обратили внимание на аптечное дело, то их заинтересовало, чем занимаются провизоры за своими перегородками. Зачем изготавливать лекарства кустарным способом в аптеках? Их надо производить в массовом масштабе! Оттого, что препараты стали изготавливаться на фабриках, больному легче не стало — лекарства не подешевели. Но провизоры потеряли свой заработок. Для увеличения доходов они стали продавать мороженое, прохладительные воды, мелкую галантерею, игрушки, папиросы, кухонную посуду — словом, пустились во все тяжкие. И хотя аптека давным-давно превратилась в закусочное заведение, хозяин ее обязан, тем не менее, быть провизором, иметь научный багаж, настоятельно необходимый при подаче кофе, мороженого, поджаренного хлеба и прочих аптечных товаров.

Настоящий чиновник

В каждой профессии есть качества, выделяющие настоящих мастеров своего дела из массы коллег. Настоящего врача отличает внимание к пациенту, постоянный профессиональный рост. Настоящий провизор регулярно обновляет свои знания о современных лекарственных препаратах. А что такое настоящий чиновник?

Судя по последним инициативам в области регулирования аптечного рынка, настоящего чиновника отличает страсть к инициативам. Что это за чиновник, который за неделю не выдвинул ни одной «полезной» инициативы?! Так, серый бюрократишко. Ему явно наплевать на нужды и чаяния народа. Настоящий чиновник заснуть не может, если за день не внес предложения по изменению. Неважно, чего и как — этим пусть профессиональное сообщество занимается. В смысле, расхлебывает. И неважно, что перед этим выдвигалась прямо противоположная инициатива. «Цель — ничто, движенье — все» — вот девиз настоящего представителя чиновничьего племени.

Мало

Еще весной аптечному сообществу пришлось бросить силы на то, чтобы совладать с инициативой правительства разрешить продажу безрецептурных лекарств в супермаркетах и прочих магазинах, не имеющих специальных лицензий. Вспоминаем причину, которая декларировалась чиновниками в обоснование этой полезной инициативы. Правильно! Аптек у нас недостаточно, народ страдает от того, что не может купить сверхжизненно важные для него препараты.

Стоны народа были услышаны в высоких кабинетах — и супермаркетам решено было дать возможность дополнительно заработать на лекарствах. Инициатива не прошла, но протесты профессионалов и аргументы, опровергающие основной посыл, тут ни при чем. Просто произошла ротация правительства, а так бы лечиться нам от утренней головной боли в супермаркетах в прямом и переносном смысле.

Много

Но время идет, нужны новые инициативы, иначе народ может подумать, что в министерских кабинетах сидят бездельники, получая высокие оклады ни за что. И вот новая идея Минпромторга. Недаром провели несколько месяцев чиновники за подсчетом аптек и даже измерили рулеткой расстояния между ними. В итоге — вывод, прямо противоположный прежнему. Караул! Аптек гораздо больше, чем нужно! Буквально на каждом шагу. И все норовят какую-нибудь таблетку простому человеку продать.

Ну, как не пожалеть простого человека! Ведь ему теперь мучиться, выбирать, в какой аптеке купить свой любимый препарат с недоказанной эффективностью. Да и как решишь — в одной цена поменьше, в другой провизор красивее, в третьей еще и массажер подарят. Мученье, а не жизнь. Да и аптеки страдают, конкурировать приходится. То ли дело, когда до линии горизонта все абсолютно свободно от других источников лекарств.

В аптеку с шагомером

Тут на выручку приходит Минпромторг. Его коллектив предложил проредить аптечные ряды — очевидно, вспомнив лето, проведенное в деревне у бабушки на огороде. Чтобы рассада росла лучше, ее ведь прореживают. Вот и с аптеками нужно так же. Осталось установить интервал, ближе которого аптеки располагаться не могут.

Прошлись чиновники по московским улицам и экспериментальным путем выяснили, что без одышки они могут преодолеть расстояние не более 500 метров. Так тому и быть, смекнули они, и внесли в предлагаемый документ именно эту дистанцию. Осталось только обозначить точку отсчета. Ведь если считать от вашей аптеки, то лишней оказывается аптека конкурента, а если считать от них, то лишние вы.

Фармацевтическая вдова

Странно, что наше фармацевтическое сообщество в большинстве своем инициативу Минпромторга поддержало, о чем говорят результаты опроса, проведенного исследовательским центром компании «Фармзнание». 62% работников отрасли поддерживают идею сокращения их отрасли. Исполнительный директор ААУ «СоюзФарма», член совета союза «Национальная фармацевтическая палата» Дмитрий Целоусов заявил, что для аптечного сообщества это, безус­ловно, положительная инициатива.

Такая поддержка напоминает известный персонаж Гоголя, который сам себя высек. Чем же собираются заниматься 62% профессионалов фармрынка в случае сокращения именно их учреждений? Пойдут по стопам американских аптекарей начала XX в.? Добавят в перечень предлагаемых товаров омлет с хот-догом № 1 и обед с хот-догом № 4? А груз образования мешать не будет? Закрадывается сомнение: даже если мы на верном пути — в ту ли сторону по нему мы идем?