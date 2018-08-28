Идем дорогой верной

Мы остановились в маленьком городе и пообедали в аптеке.
И. Ильф, Е. Петров. «Одноэтажная Америка»
Когда американские дельцы в погоне за наживой обратили внимание на аптечное дело, то их заинтересовало, чем занимаются провизоры за своими перегородками. Зачем изготавливать лекарства кустарным способом в аптеках? Их надо производить в массовом масштабе! Оттого, что препараты стали изготавливаться на фабриках, больному легче не стало — лекарства не подешевели. Но провизоры потеряли свой заработок. Для увеличения доходов они стали продавать мороженое, прохладительные воды, мелкую галантерею, игрушки, папиросы, кухонную посуду — словом, пустились во все тяжкие. И хотя аптека давным-давно превратилась в закусочное заведение, хозяин ее обязан, тем не менее, быть провизором, иметь научный багаж, настоятельно необходимый при подаче кофе, мороженого, поджаренного хлеба и прочих аптечных товаров.
Настоящий чиновник
В каждой профессии есть качества, выделяющие настоящих мастеров своего дела из массы коллег. Настоящего врача отличает внимание к пациенту, постоянный профессиональный рост. Настоящий провизор регулярно обновляет свои знания о современных лекарственных препаратах. А что такое настоящий чиновник?
Судя по последним инициативам в области регулирования аптечного рынка, настоящего чиновника отличает страсть к инициативам. Что это за чиновник, который за неделю не выдвинул ни одной «полезной» инициативы?! Так, серый бюрократишко. Ему явно наплевать на нужды и чаяния народа. Настоящий чиновник заснуть не может, если за день не внес предложения по изменению. Неважно, чего и как — этим пусть профессиональное сообщество занимается. В смысле, расхлебывает. И неважно, что перед этим выдвигалась прямо противоположная инициатива. «Цель — ничто, движенье — все» — вот девиз настоящего представителя чиновничьего племени.
Мало
Еще весной аптечному сообществу пришлось бросить силы на то, чтобы совладать с инициативой правительства разрешить продажу безрецептурных лекарств в супермаркетах и прочих магазинах, не имеющих специальных лицензий. Вспоминаем причину, которая декларировалась чиновниками в обоснование этой полезной инициативы. Правильно! Аптек у нас недостаточно, народ страдает от того, что не может купить сверхжизненно важные для него препараты.
Стоны народа были услышаны в высоких кабинетах — и супермаркетам решено было дать возможность дополнительно заработать на лекарствах. Инициатива не прошла, но протесты профессионалов и аргументы, опровергающие основной посыл, тут ни при чем. Просто произошла ротация правительства, а так бы лечиться нам от утренней головной боли в супермаркетах в прямом и переносном смысле.
Много
Но время идет, нужны новые инициативы, иначе народ может подумать, что в министерских кабинетах сидят бездельники, получая высокие оклады ни за что. И вот новая идея Минпромторга. Недаром провели несколько месяцев чиновники за подсчетом аптек и даже измерили рулеткой расстояния между ними. В итоге — вывод, прямо противоположный прежнему. Караул! Аптек гораздо больше, чем нужно! Буквально на каждом шагу. И все норовят какую-нибудь таблетку простому человеку продать.
Ну, как не пожалеть простого человека! Ведь ему теперь мучиться, выбирать, в какой аптеке купить свой любимый препарат с недоказанной эффективностью. Да и как решишь — в одной цена поменьше, в другой провизор красивее, в третьей еще и массажер подарят. Мученье, а не жизнь. Да и аптеки страдают, конкурировать приходится. То ли дело, когда до линии горизонта все абсолютно свободно от других источников лекарств.
В аптеку с шагомером
Тут на выручку приходит Минпромторг. Его коллектив предложил проредить аптечные ряды — очевидно, вспомнив лето, проведенное в деревне у бабушки на огороде. Чтобы рассада росла лучше, ее ведь прореживают. Вот и с аптеками нужно так же. Осталось установить интервал, ближе которого аптеки располагаться не могут.
Прошлись чиновники по московским улицам и экспериментальным путем выяснили, что без одышки они могут преодолеть расстояние не более 500 метров. Так тому и быть, смекнули они, и внесли в предлагаемый документ именно эту дистанцию. Осталось только обозначить точку отсчета. Ведь если считать от вашей аптеки, то лишней оказывается аптека конкурента, а если считать от них, то лишние вы.
Фармацевтическая вдова
Странно, что наше фармацевтическое сообщество в большинстве своем инициативу Минпромторга поддержало, о чем говорят результаты опроса, проведенного исследовательским центром компании «Фармзнание». 62% работников отрасли поддерживают идею сокращения их отрасли. Исполнительный директор ААУ «СоюзФарма», член совета союза «Национальная фармацевтическая палата» Дмитрий Целоусов заявил, что для аптечного сообщества это, безусловно, положительная инициатива.
Такая поддержка напоминает известный персонаж Гоголя, который сам себя высек. Чем же собираются заниматься 62% профессионалов фармрынка в случае сокращения именно их учреждений? Пойдут по стопам американских аптекарей начала XX в.? Добавят в перечень предлагаемых товаров омлет с хот-догом № 1 и обед с хот-догом № 4? А груз образования мешать не будет? Закрадывается сомнение: даже если мы на верном пути — в ту ли сторону по нему мы идем?