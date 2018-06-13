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Фармвизор · Образование и карьера
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Коррекция продукции

13.06.2018

В медицине часто обычные слова имеют совсем другое значение. При этом порой даже эмоциональный окрас смысла слова меняется на противоположный. Например, вполне положительное слово «продукция» в психоневрологическом смысле означает психотическую симптоматику, такую как галлюцинации и бред. И такую продукцию нужно корректировать, зачастую медикаментозно.

Статистика знает

Давно уже сказано, что есть ложь, большая ложь и статистика. Хотя статистика знает все, но ведь это пресловутое все можно по-разному сосчитать. А получившееся в итоге — показать самыми разными способами, в зависимости от желания заказчика. Ведь упрямые факты — это просто колышек, вбитый в землю. Он прост и бесхитростен. А вот интерпретация параметров столбика — это тень от столбика. И как фонариком посветишь, такую тень и получишь.

Недавно все могли наблюдать полемику нового старого министра здравоохранения Вероники Скворцовой с учредителем благотворительного Фонда помощи хосписам «Вера» Анной Федермессер. В своем выступлении г-жа Федермессер как раз и обращала внимание на факт вольного обращения с количественными данными в официальной статистике. Точнее, данные подаются правильно, проблема в том, что и как считалось. Как говорил известный политический деятель, неважно, как голосуют, важно, как считают. Вот и разошлись в несколько раз данные по нуждающимся в обезболивании и паллиативной помощи у фонда и Минздрава.

О чем спор

Отвлечемся немного. Как поступают, если есть расхождение в позициях? В бизнесе спорят. Ведь в споре рождается истина. А если истина не родилась — идут в суд. Вот и пошли в суд ООО «Технология лекарств», входящая в структуру «Р-Фарм», и фармацевтическая компания Janssen (подразделение Johnson & Johnson). Спор зашел о возможности выпуска дженерика препарата для лечения ВИЧ-инфекции «Дарунавир-ТЛ» (дарунавир) компанией «Технология лекарств» до истечения срока патента на оригинальный препарат в мае 2023 г. После обмена взаимными претензиями стороны, как это водится в нашем бизнесе, договорились. Одну партию препарата продать можно, но потом — ни-ни! Ну, а российская компания перестала требовать отмены патента иностранной компании. То есть в бизнесе в споре стараются найти компромисс.

А как решаются споры в науке? При расхождении в выводах проверяют, как стороны спора пришли к своим умозаключениям. То есть сравнивают методики. Ту, что внушает меньше доверия, отметают и полагаются на выводы, сделанные на основании правильной методики.

Неврологический ледоруб

Вернемся к спору о количестве нуждающихся в паллиативной медицинской помощи. Казалось бы, речь идет о статистике, которая претендует на статус науки. Но в споре Анны Федермессер и Вероники Скворцовой до обсуждения методик дело не дошло. Да и на бизнес-подход, когда ищут компромисс позиций, диалог был мало похож.

А есть ли еще какая-нибудь методика решения споров? Есть. Например, в политике. Там при споре оппонента просто лишают права голоса. Например, с помощью ледоруба. Остается только одна позиция — победителя. Очень похоже на тот диалог, который можно было наблюдать. Выходит, что медицинская статистика — это не наука и не бизнес, а политика. А поскольку речь шла о медицине и между людьми, знающими о медицине не понаслышке, то и термины в споре использовались медицинские. Будь это диалог между представителями других профессий, вероятно, и термины использовались бы другие. Но невролог остается неврологом, даже если стал министром здравоохранения. Поэтому Анне Федермессер и был дан совет корригировать речевую продукцию. Так интеллигентно и изящно точку в споре мог поставить только врач.

Только станет ли легче от этого тысячам пациентов, так и не получившим надлежащее обезболивание? Ведь корригировать паллиативную помощь в стране труднее, чем речь оппонента.

Автор: Артур Мирзоян
Фармвестник-ТВ
13.06 «ФармNEWS»: Комплаенс в фармотрасли в свете новых трендов
09.06 ФармNEWS»: В России появилась первая четырехвалентная вакцина от гриппа
07.06 «Актуальное интервью» с Дмитрием Ефимовым
06.06 «7 дней за 7 минут» с Татьяной Литвиновой
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июнь №20
«Натива» получила принудительную лицензию для производства леналидомида
Трудности перехода
Есть потребность — будут штаты
Инженера вызывали?
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