Курица или яйцо

Ошибки коллег не принято выносить на страницы собственного издания. Но уж очень интересный вышел случай, который стоит вспомнить и запечатлеть еще и потому, что он имеет прямое отношение к столь значимому и ожидаемому документу для фармацевтической отрасли, как стратегия развития «Фарма-2030».

Судьбоносный документ

Долгожданный документ — проект распоряжения Правительства РФ «Об утверждении Стратегии развития фармацевтической промышленности Российской Федерации на период до 2030 года» — Минпромторг разместил в федеральной информационной системе 4 июля 2018 г. На следующий день наша коллега из ежедневной деловой газеты в своем телеграмм-канале сообщила интересный факт: автором стратегии оказался руководитель проектов по взаимодействию с органами государственной власти компании «Биокад» Алексей Торгов.

«Автор стратегии фарма 2030, вернее того файла <…> — Торгов Алексей Владимирович. Интересно, тот ли это Торгов, о котором я думаю? #неспалился #Биокад», — написала она.

Журналист решила написать статью по этому поводу и опубликовала ее на сайте газеты 9 июля в 17:49 мск. Источник в фармкомпании подтвердил изданию, что Алексей Торгов принимал участие в подготовке предложений для Минпромторга в рамках работы над стратегией развития фармацевтической промышленности.

Однако в пресс-службе Минпромторга журналистам сообщили, что на разработку стратегии уполномочен исключительно Минпромторг. «Необходимо отметить, что ЗАО «Биокад», как один из лидеров отрасли, входит в ряд совещательных органов, включая Экспертный совет по развитию фармацевтической промышленности, и, соответственно, также привлечен к работе, проводимой Минпромторгом России. Делать выводы об авторстве стратегии на основании информации об авторе и лице, вносившем изменения в документ, отраженной в свойствах файла, представляется некорректным», — заявили в министерстве.

В эти же дни стратегию внимательно изучали наши коллеги из отраслевого глянцевого журнала. В тот же день, когда был опубликован материал ежедневной деловой газеты, т.е. 9 июля, но почти на час позже, в 18:37 мск, на портале появилась колонка зам. главного редактора журнала о «Фарме-2030», где давалось отрицательное заключение на проект — указывалось на грамматические ошибки, патетические лозунги, нелепые предложения.

Кто кого

Но нелепыми или, скорее, необъяснимыми оказались и действия самого глянцевого журнала. На следующий день после публикации текстов — 10 июля 2018 г. — на страничке издания в «Фэйсбуке» появилась запись: «Наша колонка вчера спровоцировала бурное обсуждение проекта «Фарма-2030». Настолько, что журналист газеты сообразил воспользоваться функцией проверки автора вордовского документа и обнаружил сенсацию (нет) — автором стратегии, оказывается, является GR-щик «Биокада» Алексей Торгов. Отдельной новостью на нашем сайте это событие, конечно, не стоит. Но все-таки мы решили спросить у Минпромторга, что они на это скажут. Предсказуемо — разработчиком стратегии является только и исключительно Минпромторг. Но предложения «представителей российской и иностранной фармацевтической промышленности» на этапе разработки собирались».

То есть коллеги из журнала установили причинно-следственную связь между их колонкой и действиями журналиста конкурирующего издания, не обратив никакого внимания на одну маленькую деталь — более ранне время публикации журналиста из газеты. Мы попытались найти другие следы «бурного обсуждения проекта «Фарма-2030» по следам публикации журнала, но комментариев в Фэйсбуке нет. Хотя вполне можно допустить, что их по какой-то причине удалили.

Аптеки тоже я развалил?

А между тем бурное обсуждение было. Но внимание привлекла как раз публикация газеты. Ею на своей страничке поделился руководитель «Биокада» Дмитрий Морозов, под которой затем оставили несколько интересных комментариев другие представители отрасли. К сожалению, позже эта зажигательная переписка была удалена, поэтому отражаем прочитанное по памяти.

Самыми яркими выступлениями были сразу два. Президент компании «Активный компонент» Александр Семенов недоумевал, почему автором назван представитель только одной компании, в то время как, например, и он, и председатель правления «Союза фармацевтических и биомедицинских кластеров России» Захар Голант тоже принимали активное участие. Представители «Биокада» пытались сгладить углы, нивелировать возникшую напряженность между представителями питерского крыла российской фармы.

И тут в обсуждение влился управляющий партнер компании «Проектирование систем управления» Павел Лисовский с явно диссонирующим вопросом: «А кто написал абзац про аптеки?» Речь идет о предложении ограничить количество аптечных организаций с целью повышения качества обслуживания при отпуске лекарственных средств.

Но на тот момент представители российских фармкомпаний все еще пытались выяснить степень участия каждого в создании судьбоносного документа. Павел Лисовский повторно спросил: «Так кто автор абзаца про аптеки?» Но вопрос так и повис в воздухе.

В конце концов Дмитрий Морозов удалил дискуссию из своей ленты. И действительно, какая разница, кто последний внес изменения в файл с судьбоносным документом?! Важно содержание стратегии, на которой в итоге свою подпись поставит председатель правительства. А пока до 14 августа Минпромторг по-прежнему принимает предложения по формированию программы «Фарма-2030».

P.S. Минпромторг 9 июля изменил документ, в качестве автора в файле указана сотрудник ведомства Екатерина Евдотий. Между тем на сайте «ФВ» можно найти файл со стратегией «Фарма-2030», автором котором значится Алексей Торгов. Интересно, что, пока наш руководитель отдела новостей Елена Сидорова размещала документ на сайте, ее фамилия также появилась в файле в разделе «Сведения», а значит, и «Фармвестник» приложил руку к стратегии. А как иначе, все-таки самое влиятельное издание отрасли!