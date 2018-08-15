Мой коллега все время язвит

Гениальный Шекспир утверждал, что «успех острого слова зависит более от уха слушающего, чем от языка говорящего». И все же общение с «язвой» оставляет неприятное ощущение и забирает массу энергии.

Что это: защита или нападение?

Как известно, злоупотребление специями портит вкус основного блюда. В общении действуют те же правила: порой язвительность или лесть скрывают истинный смысл сказанного. Прежде чем отвечать «язве», посмотрите на ситуацию со стороны: коллега действительно пытался вас задеть? Ведь возможна и другая трактовка: он боится ваших нападок и на всякий случай пытается защититься. Или испытывает ярость, гнев, досаду, стараясь скрыть их за маской сарказма.

К примеру, вы опоздали на совещание и по этой причине не смогли показать презентацию, которую готовили вместе с коллегой. Вы забегаете в зал совещаний, садитесь рядом с коллегой и говорите: «Прости, зависла в пробке. Что теперь делать — ума не приложу...». «Ну, можно выйти и сказать, что твое опоздание входило в наши планы и является частью проекта. И так будет еще несколько раз», – отвечает коллега. Несмотря на отсутствие поддержки, в этой фразе нет выпада в ваш адрес. Просто коллега таким образом старается избавиться от обиды.

Совсем другая ситуация, если товарищ по несчастью реагирует на ваше опоздание так: «Неужели опоздала? Странно, ведь ты обычно тратишь на выбор костюма для презентации всего полтора часа». Это уже серьезно. Однако и вам следует оглядеться: возможно, коллега прав? Вы действительно не дружите со временем? Если есть сомнения – попросите разъяснить: чем конкретно недоволен товарищ? Проясните ситуацию, согласившись с критикой, но не согласившись с формой его высказывания.

Вышеописанная ситуация скорее напоминает однократный случай саркастической нападки. Если же в ваш коллектив «затесался» настоящий «злой язык», который язвит бесконечно и даже без повода, вам наверняка пригодятся простые приемы для его нейтрализации.

«Не кормите змею»

Не замечать саркастический выпад – самый простой вариант. Просто игнорируйте и замечание, и самого собеседника: обратитесь к другому коллеге или резко поменяйте тему. Если «злой язык» действительно собирался вас задеть, вы не доставите ему такой возможности и дадите понять, что не желаете играть по его правилам.

Переведите субъект в объект

Иногда на язвительную фразу сложно ответить, потому что она преподносится в виде дружеской рекомендации или совета. Психолог Эрик Берн называет такое сообщение «двухуровневым», потому что у него есть не только явный смысл, который озвучивается, но и скрытый, который заставляет «впадать в ступор». К примеру, после доклада руководителя о развитии нового поекта вы решили кое-что уточнить и обратились с вопросом: «Простите, а не лучше было бы сделать вот так...?». На что начальник парировал: «Я вижу, вы в этих вещах лучше меня разбираетесь. Может, займете мое кресло?». Явный смысл разговора здесь строится между двумя Взрослыми Людьми. А вот скрытый выглядит так, будто Взрослый Родитель отчитывает Маленького Ребенка. Что ответить начальнику? Эрик Берн рекомендует вернуть диалог на «взрослый уровень». К примеру, так: «Иван Петрович, я не говорил, что лучше вас разбираюсь, а просто предлагаю учесть взгляд со стороны. Возможно, мое объективное мнение будет полезным для проекта и для всех нас. Мне бы именно этого хотелось».

Доведите «укус» до абсурда

Благодаря Эрику Берну, мы знаем о двух уровнях саркастической фразы. Попробуйте этим воспользоваться и доведите явный смысл высказывания «до идиотизма». К примеру, коллега попросил у вас флешку, где записан нужный ему файл. И, не успев ею воспользоваться, съязвил: «Чтобы у тебя тут разобраться, придется специальных людей нанять». Что ему ответить? «Не могу, пока зарплата не позволяет. Но если ты меня наймешь прямо сейчас — я найду нужный файл совершенно бесплатно».

Покажите «зубы»

Продемонстрируйте «язве», что тоже способны «кусаться». Так вам удастся перехватить инициативу и заставить собеседника переключиться с наслаждения собственным сарказмом на попытку ответить. Однако помните, что большинство язвительных людей обожают такие вызовы, поэтому подобные перепалки могут длиться вечно. Но, вполне вероятно, что ваше остроумие победит нападающего. «Неужто тебе удалось выполнить презентацию в Photoshop? А почему карандашами не нарисовал?» – «Тогда бы мне пришлось тебя попросить, ведь самый талантливый художник у нас ты! Не могу оторваться от твоих шедевров, которые ты изображаешь в блокноте во время планерок...».

Поставьте под сомнение язвительную реплику

Если не знаете, чем парировать саркастическое замечание , просто лишите его силы. «Да, ты остроумный план придумал! Может, не будем мучиться, а просто сразу все средства на благотворительность спустим?». – «Думаю, ты утомился. Предлагаю прервать обсуждение. Вернемся, когда ты будешь готов выслушать мои предложения».

Разгадайте мотив

Постарайтесь понаблюдать за саркастичным коллегой: язвит ли он постоянно и в адрес многих? Пытается таким образом манипулировать людьми? Или хочет, чтобы его заметили? А, может, пытается уйти от неприятной темы? Проанализировав его поведение, вы сможете не только разгадать мотив, но и разработать безошибочную стратегию нейтрализации.