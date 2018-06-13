Пираты XX века — 2

За последние полвека выделено более полусотни новых возбудителей. Незадолго до объявления о победе над натуральной оспой мир узнал о существовании новых смертоносных возбудителей. Родственные вирусы Марбург и Эбола позже назовут одними из самых вирулентных патогенов, инфицирующих человека.

Болезнь Х

В марте 2018 г. ВОЗ обнародовала список приоритетных заболеваний и патогенов — R&D Blueprint, который дает «зеленый свет» разработкам эффективных тестов, вакцин и лекарств, учитывая потенциальную опасность представленных там возбудителей.

Из «молодых» в нем оказались: инфекции, вызванные вирусами Марбург, Ласса, Эбола и Нипах, вспышку которого сейчас переживает Индия; тяжелый острый респираторный синдром (ТОРС), более известный как «атипичная пневмония» при появлении в 2002 г.; ближневосточный респираторный синдром (MERS), первые случаи которого зафиксированы в 2012 г. Возбудители двух последних — коронавирусы. В приоритетный список неожиданно вошли лихорадка Рифт-Валли, Зика и геморрагическая лихорадка Крым-Конго, возбудители которых выявлены либо до Второй мировой войны, либо сразу после, возможно, учитывая историю лихорадки Зика, когда от первой идентификации возбудителя в 1947 г. до первой эпидемии прошло ровно 60 лет.

Извлекая уроки новейшей истории, эксперты ВОЗ последним пунктом включили загадочную болезнь Х — описав ее как способную вызвать серьезную международную эпидемию, возбудитель которой пока неизвестен.

Наш ответ Чемберлену

По крайней мере, с Эболой ситуация сдвинулась с мертвой точки. В России зарегистрировано три вакцины для профилактики лихорадки Эбола: помимо «ГамЭвак» и «ГамЭвак-комби», которые два года назад в Женеве представила министр здравоохранения, в марте 2018 г. одобрение получила «ЭпиВакЭбола» — вакцина знаменитого ГНЦ «Вектор» в Кольцово. Только «Вектор» и Вирусологический центр Министерства обороны имеют доступ к работе с особо опасными возбудителями. За высокими заборами объекта стратегического назначения в Кольцово есть даже собственный музей штаммов особо опасных инфекций. Правда, билеты в музей в свободную продажу пока не поступают. Говорят, что доступ в него имеют только сотрудники ВОЗ после череды согласований и разрешений.

«Вектор» начал работу с Марбургом и Эболой еще в Советском Союзе. Известны несколько случаев заражения особо опасными вирусами сотрудников лабораторий, где велись исследования. Однако выжил только один, заболевший геморрагической лихорадкой Марбург. В случае с Эболой не помогло даже введение экспериментального иммуноглобулина.

Не так давно ВОЗ сообщила о девятой по счету вспышке Эболы в Конго, где введено уже 7,5 тыс. доз экспериментальной вакцины rVSV-ZEBOV. Сообщений о введении вакцины сотрудничающего центра ВОЗ — ГНЦ «Вектор» — пока не поступало.

Хождение по мукам

Появление вакцины — огромный шаг вперед. Однако это еще не означает полную победу.

В случае с вакциной Dengvaxia против лихорадки денге, которая одобрена в 11 странах мира, спустя год пришлось ограничить популяцию пациентов, подлежащих иммунизации. Оказалось, введение вакцины людям, не имевшим контакт с вирусом, может привести к более тяжелому течению денге при повторном инфицировании. Производитель направил в регуляторные органы стран запрос на сужение показаний. После чего Филиппины на год приостановили продажу вакцины, которая ранее вошла в программу массовой иммунизации населения. Однако ВОЗ продолжает рекомендовать введение Dengvaxia в географических районах с высоким уровнем заболеваемости. По крайней мере, до тех пор, пока не появятся новые одобренные регуляторами вакцины.

Проблемы с вакциной могут произойти в случае значительных изменений штамма, как это было с птичьим гриппом A(H7N9) во время последней эпидемии в Китае. Об этом на ежегодной встрече IDWeek в 2017 г. сообщил эксперт департамента гриппа Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC). После четырех лет относительной стабильности вирус начал меняться — в сезон 2016—2017 гг. зафиксирован значительный антигенный дрейф H7N9. Новая линия недостаточно контролируется существующими кандидатными вакцинами, имеет «маркеры устойчивости» к ингибиторам нейраминидазы. Остается надеяться, что в новых вакцинах эта проб­лема будет решена.