 
Архив Подписка Редакция Рекламодателям
Вход Регистрация
Фармвестник-ТВ
17.07 «7 дней за 7 минут» с Артуром Мирзояном
16.07 «ФармNEWS»: II Всероссийский межвузовский GxP-саммит «Выбор лучших. Время вперед»
10.07 «7 дней за 7 минут» с Сергеем Шуляком
03.07 «7 дней за 7 минут» с Нелли Игнатьевой
 СМОТРЕТЬ   
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июль №22
Старт обязательной маркировки лекарств снова предлагается перенести
Кто подхватит маркетинговые договоры производителей с аптеками
Глава Минздрава рассказала о приоритетах лекарственного обеспечения
ЕЭК советует внимательно читать документы, регулирующие рынок клинических исследований в ЕАЭС
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Фармвизор · Образование и карьера
135

Почему испанские фармацевты не спешат выходить на пенсию

17.07.2018

Активная старость

Не так давно в Испании принят новый закон «Активная старость», разрешающий пенсионерам работать. Магистр трудового права в Испании Эва Иллера на страницах журнала «Асфарма» разъясняет некоторые особенности закона «Активная старость», которыми могут воспользоваться как испанские фармацевты, вышедшие на пенсию, так и их наниматели.

«Во-первых, – подчеркивает сеньора Иллера, – фармацевт после 65-ти может трудиться исключительно на частном предприятии – должности госслужащего для него закрыты. Во-вторых, независимо от количества отработанных часов, пожилой труженик будет получать в дополнение к заработку половину своей пенсии».

При этом и наниматель, и сотрудник получают значительные льготы при оплате в фонд социального страхования и полную отмену оплаты взносов в пенсионный фонд. Эксперт отмечает, что при такой экономии у работодателя появляется возможность нанять в штат еще одного фармацевта без каких-либо потерь.

Такие разные дефициты

Испанским пенсионерам не приходится жаловаться на жизнь и испытывать финансовые трудности, само государство ощущает серьезный дефицит пенсионного фонда, куда резко уменьшились поступления из-за кризиса, начавшегося 10 лет назад.

Второй причиной реформы явилась острая нехватка кадров, в том числе в фармацевтической сфере. «Многим специалистам-пенсионерам до недавнего времени приходилось работать нелегально из-за отсутствия специального закона, – подчеркивает Эва Иллера. – Но сегодня они могут «выйти из подполья» и трудиться открыто, с выгодой для себя и своего работодателя. Большинство фармацевтов любят свою профессию и не представляют себе ни дня без работы, поэтому для них уход на пенсию является своеобразным стрессом. Для них новый закон дает возможность продления общения со своими клиентами, а также объединение работы в аптеке с начислением 50% пенсии».

Однако эксперт отмечает, что максимальный возраст, до которого может трудиться фармацевт в испанской аптеке, составляет 70 лет.

Особенности национальной демографии

Испания считается «молодежной страной» – здесь проживает более 50% работоспособного населения. Однако статистика показывает, что четверть из них не может найти себе работу. Проблема заключается в «испанском прошлом», так говорит профессор социологии Мадридского университета Хосе Даниэль Маркос.

Эксперт отмечает, что до периода кризиса испанская молодежь не особенно стремилась получить высшее образование и квалификацию: ведь десятилетиями здесь было принято получать основной доход от туризма и сферы строительства. «На стройке и в сфере обслуживания платили больше, чем архитектору или фармацевту. Поэтому молодые люди старались идти по пути наименьшего сопротивления и «не заморачивались» получением сложной профессии». Однако 10 лет назад испанские власти поспешили скорректировать ситуацию и ввели в стране дуальную систему образования, которая дает возможность одновременно учиться в школе и получать профессиональное образование.

Пока молодые испанцы готовятся пополнить ряды профессиональных фармацевтов, новое законодательство дает возможность пенсионерам занять их потенциальные рабочие места.

Источник: https://www.asefarma.com

Автор: Людмила Боева
Фармвестник-ТВ
17.07 «7 дней за 7 минут» с Артуром Мирзояном
16.07 «ФармNEWS»: II Всероссийский межвузовский GxP-саммит «Выбор лучших. Время вперед»
10.07 «7 дней за 7 минут» с Сергеем Шуляком
03.07 «7 дней за 7 минут» с Нелли Игнатьевой
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июль №22
Старт обязательной маркировки лекарств снова предлагается перенести
Кто подхватит маркетинговые договоры производителей с аптеками
Глава Минздрава рассказала о приоритетах лекарственного обеспечения
ЕЭК советует внимательно читать документы, регулирующие рынок клинических исследований в ЕАЭС
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Календарь событий
Июль 2018
Сегодня
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 01 02 03 04 05
яндекс.ћетрика
Лента В России В мире Анонсы Обзоры Трибуна Новости компаний
О нас Архив Подписка Редакция Рекламодателям Политика конфиденциальности Пользовательское соглашение
Сервисы Документы Опросы Справочник персон Справочник компаний Калькулятор
Приложения Фармвизор Фармперсонал Мобильный ФВ

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на «Фармацевтический вестник» как на источник заимствования, с обязательной гиперссылкой на сайт www.pharmvestnik.ru.

Ограничения и запреты на воспроизведение материалов Сайта:

1. Материалы, размещенные на сайте www.pharmvestnik.ru (далее «Сайт»), в отношении которых Правообладателем установлены ограничения на свободное воспроизведение:

  1. доступ к которым предоставляется на Сайте только подписчикам;
  2. любые материалы, опубликованные в печатной версии газеты, и содержащие пометку «Опубликовано в номере газеты»;
  3. все материалы Сайта, воспроизводимые любым образом, помимо распространения в сети Интернет.

На использование материалов, в отношении которых установлены настоящие ограничения, в обязательном порядке требуется письменное согласие Правообладателя – ООО «Бионика Медиа».

2. Запрещается:

  1. воспроизведение материалов иных правообладателей (пользователь должен решить вопросы правомерного распространения таковых без привлечения ООО «Бионика Медиа»);
  2. использование выдержек из материалов, при которых меняется контекст, выдержки приобретают двусмысленный характер или неблагозвучный оттенок, а равно любая переработка материала;
  3. коммерческое использование материалов, т.е. использование определенного выбранного на Сайте материала (его фрагмента) в целях коммерческой реализации права доступа к такому материалу или предоставления прав на таковое третьим лицам.
Забыли пароль?
Регистрируясь, вы принимаете условия
Пользовательского соглашения