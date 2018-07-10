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Фармвизор · Образование и карьера
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Поле ровное, таблетка круглая

10.07.2018

Футбол и фарма — параллели двух «ф»

У нас каждый является экспертом в футболе и медицине. Любой житель нашей страны без оглядки на возраст, профессию и социальный статус легко заведется и начнет сыпать советами, оспаривать и убеждать, стоит лишь разговору зайти о том, какую тактику следует выбрать Станиславу Черчесову на следующий матч. И точно так же в вашем окружении всегда найдется человек, готовый, бросив свои дела, дать «профессиональные» советы, как и чем необходимо лечить ваш бронхит или гипертонию. На время чемпионата мира по футболу большинство «экспертов» переключились на мундиаль. Попробуем и мы пройтись по последним событиям на фармрынке, проводя параллель с турнирными перипетиями нашей сборной.

Импортозамещение 8 : 3

Курс на победу над импортными препаратами был взят давно. Государство приложило много усилий, чтобы хотя бы на своей территории дать достойный фармацевтический бой иностранным сборным. В первых турах, как и у российской сборной на групповом этапе, дела шли довольно бодро. Поскольку и соперники были явно не из первого эшелона. Воспроизводить вышедшие из-под патента препараты мы научились быстро. А с помощью преференций научились переигрывать иностранных соперников на своем поле — в госзакупках. Объемы поставок российских препаратов стремительно растут.

Как не провести аналогию с первыми двумя играми нашей сборной на чемпионате мира?! Командам Саудовской Аравии и Египта сборная России наколотила восемь безответных мячей, что удивило даже самых оптимистичных болельщиков. Конечно, как и на фармрынке, отечественной команде немного помогла локализация иностранных производителей. Вместе с Акинфеевым и Дзюбой на стороне российской сборной играл и наш «бразилец» Фернандес.

Волна оптимизма нарастала, равно как и запрос на новые достижения. Как на футбольном поле, так и на фармрынке. Не пора ли нам замахнуться на высокотехнологичные лекарственные препараты, топовые бренды аптечной розницы? «И замахнемся!» — азартно решили футболисты, болельщики и отечественная фарма. Только напряженное лицо тренера говорило о том, что не все так просто, как кажется.

Но, построившись привычным порядком, сборная вышла на игру с Уругваем. Попытка на эмоциональном подъеме сходу одолеть новую высоту кавалерийским наскоком закончилась результатом 0 : 3. Так и на фармрынке. Объемами дженерических препаратов мы овладели, свою восьмерку честно заработали. А вот в разработке инновационных препаратов пока, увы, результат не вдохновляет. Отдельные игроки демонстрируют отличный дриблинг, проходя патентные защиты. Разыгрываем много стандартных положений, анонсируя ввод новых мощностей в фармацевтических кластерах. Дело за малым — нужно все это конвертировать в результат.

Фарма : ритейл — 1 : 1, победа по пенальти

Куда более серьезное испытание подготовила команде фармрынка инициатива по разрешению торговли безрецептурными препаратами в супермаркетах. Бороться с собственным правительством — все равно что выйти в одной восьмой финала на сборную Испании. Понимаешь, что без шансов, но что-то делать нужно. Отжать в аптеки продажу пива не выйдет — в этом даже чемпионат мира, когда либерализм в отношении этого напитка зашкаливает, не поможет.

Дальше — лотерея послематчевых пенальти для футболистов и выборы президента и смена кабинета министров для фармрынка. Футболистам легче — им нужно переждать 90 минут основного и 30 минут дополнительного времени. Фармсообщество отбивалось более года. И как тут не поверить в мистическую связь?! Наши в игре с испанцами дотянули до серии пенальти, в которой Акинфеев изящным движением левой ноги поставил точку в дальнейшем участии сборной Испании в чемпионате. Вот и фармрынок дотянул до смены кабинета министров. А в новом кабинете лоббистов продажи лекарств в супермаркетах уже нет, так что в соревновании фармы и ритейла в четвертьфинал вышла фарма.

Что дальше?

Впереди как у сборной России по футболу, так и у фармрынка новые вызовы. С каждой новой победой приходит вера в себя, которая помогает справляться с трудностями. И отношение к сборной уже совсем не то, что было до чемпионата. Фармрынок также ждут новые приключения. Еще не закончена игра с маркировкой, обещающая производителям, дистрибьюторам и аптечной рознице головную боль и материальные затраты, но уже звучат инициативы по национализации как фармпроизводства, так и аптечных сетей. Впрочем, как показывает тенденция последних лет и аналогия с футболом, нас кидает из оптимизма в пессимизм с каждым поражением. Равно как и каждая победа быстро меняет полярность настроения. А вера в победу — это уже полдела. Осталось только головой и ногами доделать оставшиеся 50%. Или головой и руками, ведь в фарме ноги — не главное.

Автор: Артур Мирзоян
Фармвестник-ТВ
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26.06 «Актуальный репортаж»: PROекции будущего: «Маркировка лекарств: эффективное участие по всей цепочке»
26.06 «7 дней за 7 минут» с Александром Осиповым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июль №22
Старт обязательной маркировки лекарств снова предлагается перенести
Кто подхватит маркетинговые договоры производителей с аптеками
Глава Минздрава рассказала о приоритетах лекарственного обеспечения
ЕЭК советует внимательно читать документы, регулирующие рынок клинических исследований в ЕАЭС
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