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Превентивные меры

10.04.2018

Отзыв с рынка рофекоксиба и валдекоксиба не прошел бесследно1. Неожиданные проблемы с кардиобезопасностью заставили регуляторов рассматривать упреждающие шаги для выявления проблемы на более раннем этапе. Как это затронуло противодиабетические препараты — очередной фармакологический детектив.

Отголоски

В 2008 г. американский регулятор публикует Guidance for Industry (руководство для отрасли). В нем оценку кардиобезопасности новых препаратов для лечения сахарного диабета 2-го типа (СД-2) делает обязательной и возлагает на производителя.

Сердечно-сосудистая болезнь

Казалось бы, какая связь? Самая прямая. Сахарный диабет поражает сердце и сосуды, заболевания которых являются основной причиной смертности среди этой группы больных. Дополнительное повышение риска сердечно-сосудистых заболеваний недопустимо.

Высокий риск присутствует при диабете любого типа. Введение инсулина рассматривают как терапию по жизненным показаниям, других вариантов лечения диабета 1-го типа не существует. Однако при СД-2 проблема кроется в широком выборе современных противодиабетических препаратов. Известный профиль кардио­безопасности позволяет принять обоснованное решение.

Вот почему Консультативный комитет по эндокринологическим и метаболическим препаратам FDA сделал оценку кардиоваскулярного риска обязательной для новых противодиабетических препаратов.

Исследование EMPA-REG OUTCOME2

После вступления в силу новых правил FDA с разными исходами завершились несколько исследований кардиобезопасности. Среди них выделяется EMPA-REG OUTCOME, результаты которого стали весьма неожиданными.

Отбор пациентов с высоким сердечно-сосудистым риском на фоне СД-2 проходил в 42 странах мира. Кардиоваскулярный риск эмпаглифлозина в сравнении с плацебо оценивали у 7020 пациентов. Помимо противодиабетической терапии пациенты принимали статины, аспирин, ингибиторы АПФ.

Результаты EMPA-REG OUTCOME превзошли ожидания: на фоне приема эмпаглифлозина отмечалось улучшение течения сердечно-сосудистых заболеваний. Противодиабетическая терапия оказывала кардиопротективный эффект. Как отмечают авторы, положительное влияние на сердечно-сосудистую систему началось задолго до окончания исследования, эффект сохранялся на протяжении всего периода наблюдений2. Весьма полезными для пациентов с СД-2 оказались «побочные» эффекты терапии — снижение веса и уменьшение объема талии.

Последствия

Полученные результаты EMPA-REG OUTCOME позволили изменить статус эпмаглифлозина в стандартах лечения. По следам исследования в 2016 г. американский регулятор, а затем российский одобрили новое показание к применению препарата: снижение общей и сердечно-сосудистой смертности у пациентов высокого риска с СД-2.

Американская диабетическая ассоциация (ADA) при обновлении ежегодных стандартов медицинской помощи в 2018 г. рекомендовала пациентам со 2-м типом диабета и атеросклеротическими сердечно-сосудистыми заболеваниями начинать терапию с изменения образа жизни, приема метформина, впоследствии включать препарат, снижающий риски сердечно-сосудистых событий и смертности — в настоящее время это эмпаглифлозин и лираглутид3.

В этой связи уместно будет повторить, что «знание — это сила».

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1 Фармацевтический вестник. 2018. № 8 от 6 марта. С. 38.
2 Zinman B., Wanner C., Lachin J.M., et al. Empagliflozin, Cardiovascular Outcomes, and Mortality in Type 2 Diabetes // N. Engl. J. Med. 2015; 373:2117—2128.
3 Diabetes Care 2018 January 01 2018; volume 41 issue Supplement 1.

Автор: Елена Воронина
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27.03 «7 дней за 7 минут» с Нелли Игнатьевой
СВЕЖИЙ НОМЕР
Апрель №12
Отрасль обсуждает приоритеты стратегии «Фарма-2030»
Current issue #12, 2018
Новый уровень борьбы с онкозаболеваниями требует консолидации усилий
От работы с наркотическими ЛП отстранен их основной перевозчик
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