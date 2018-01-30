Пройду по Аптекарскому, сверну на Врачебный...

В названиях московских улиц часто встречаются «медицинские» топонимы. На юге столицы располагается улица Медиков, на севере — Амбулаторный переулок, на востоке — Лечебная улица и Госпитальная площадь, а на северо-западе — Врачебный проезд. Но есть в Москве и сугубо «аптечные» названия — Аптекарский переулок, Фармацевтический проезд. Их появление тесно связано с развитием фармацевтики в России.

Аптекарский переулок

Первая московская аптека, появившаяся в 1581 г. в Кремле напротив Чудова монастыря, обслуживала только царскую фамилию. Все остальные, включая бояр, приобретали лекарственные средства в зелейных (от слова зелье), москательных (хозяйственных) и овощных лавках. Аптека для простого населения была открыта Указом царя Алексея Михайловича в Москве лишь в 1672 г. Лекарства там продавались по установленной «аптекарской таксе», которая была обозначена в так называемой указной книге.

В 1701 г. царь Петр I предписал открыть в Москве «на больших проезжих и пространных и многолюдных улицах без всякого утеснения» восемь новых аптек «для всяких надобных и потребных лекарств». Первая привилегия на открытие, как тогда говорили, партикулярной, или частной, аптеки была выдана Иоганну Готфриду Грегори в Ново-Немецкой слободе. Именно благодаря нему на карте столицы появился Аптекарский переулок. Несмотря на то, что уже давно здесь нет ни вольной аптеки, ни соседствующего с ней аптекарского сада, где выращивали целебные травы для приготовления лекарств, название прочно прижилось в городе. Ныне небольшой Аптекарский переулок, находящийся на территории Басманного района, соединяет Доброслободскую и Бауманскую улицы.

Был раньше в Москве и еще один переулок, называвшийся Аптекарским. Он проходил мимо аптекарского огорода, заложенного в 1706 г. по указу Петра I. В 1805 г. огород был передан Московскому университету, и с тех пор здесь располагается Ботанический сад МГУ. А переулок стал Протопоповским — по фамилии домовладельца, коллежского асессора И.Г. Протопопова. После революции на фоне повсеместной борьбы с «попами» переулок назвали Безбожным, а в 1992 г., во время очередной кампании по переименованию, вернули прежнее название, которое сохранилось и по сей день.

Фармацевтический проезд

По сравнению со старинными улицами, Фармацев­тический проезд, располагающийся сегодня на севере Москвы, имеет недолгую историю. Это название он получил в 1990 г. в честь Московской фармацевтической фабрики, бывшей 1-й фабрики лекарств. Она была создана в 30-е гг. прошлого века, когда в стране шло активное становление фармацевтической отрасли, и долгое время находилась в центре города, на Никольской улице. В 1976 г. производство переехало на более просторную площадку в Коптево. Так доселе неприметный участок окраинного пустыря стал называться Фармацевтическим проездом.

Аптекарская набережная и все, все, все

Справедливости ради надо сказать, что названия, связанные с аптеками и лекарствами, есть во многих городах нашей страны. Например, в Санкт-Петербурге также существует Аптекарский переулок. Кроме того, там есть Аптекарский остров, Аптекарская набережная и Аптекарский проспект. В Смоленске, Челябинске, Самаре, Зеленогорске, Химках и многих других населенных пунктах имеется Аптечная улица, а в Волгограде, Иваново и Ногинске — Аптечный переулок. В подмосковной деревне Афанасово, Симферополе и поселке Березовый Краснодарского края существует Лекарственная улица, а в Воронежской области находится поселок Лекарственный. В Краснодаре, Ленинградской, Ростовской и Белгородской областях можно найти Витаминную улицу, в Йошкар-Оле Республики Марий Эл и в поселке Нагорный Алтайского края — Витаминный переулок.