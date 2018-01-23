Сливаемся в экстазе

Меняется ли сумма при перемене мест слагаемых? Следуя примитивной математической логике, ничуть. Но наши экономисты готовы с этим поспорить. Можно ли, сократив число работников, повысить результативность работы организации? С этим сложнее. В принципе можно, но для этого нужно признать, что созданная ранее структура была избыточной, квалификация сотрудников была даже не низкой, а отрицательной, то есть часть сотрудников тормозили работу всей организации. Осталось только отделить эффективных сотрудников от мешающих работать, убрать последних, и результат заставит всех восхищенно аплодировать авторам, предлагающим реформу. Мало того, что улучшена жизнь простого народа, так еще и столь нелюбимых чиновников поганой метлой от кормушки отмели. Да и перед руководством можно молодцом предстать: без единой дополнительной копейки (напротив, сэкономив) удалось решить проблему.

Как ни садитесь

Как ни крути, с любой стороны позиция человека, предлагающего подобную реформу, выглядит столь привлекательной, что не предложить что-нибудь среформировать в нашей стране практически невозможно. Особенно в столь тяжелое с точки зрения финансов время, когда последний рублишко из Резервного фонда ушел на латание бюджетных дыр. Ну а где еще выступить реформатору, как не на форуме, названном в честь самого известного реформатора новейшей истории России — Гайдара? И выступили! Точнее, выступила. Татьяна Голикова в реформаторском экстазе проявила завидную смелость, предложив слить воедино все внебюджетные фонды, отвечающие за самое животрепещущее: социальные выплаты, пенсии и здравоохранение. Так сказать, единым махом все сложить, чтобы сэкономить. Так что, по мнению председателя Счетной палаты, выходит — перестановка слагаемых таки ведет к уменьшению суммы. А вот в басне Крылова «Квартет» история имела иной финал.

Естественно, с трибуны озвучивается не снижение расходов на выполнение структурами своих прямых обязанностей. Нет, экономия, по логике автора, получается за счет оптимизации штатов, IT-структур, то есть расходов на содержание ПФР, ФОМС и ФСС. Ведь по информации, озвученной на Гайдаровском форуме, численность только этих трех внебюджетных фондов равна почти половине числа сотрудников 53 федеральных органов исполнительной власти, подведомственных Правительству РФ. Выходит, соединив все указанные структуры в одну, можно сократить часть из более чем 160 тыс. сотрудников, при этом новая структура будет работать более эффективно. Дело за малым — выбрать тех, кто сейчас мешает работать своим коллегам.

Кормушка для свинок

При этом хочется отметить, что за призрачной экономией в результате реформ всегда прячутся расходы на эту самую реформу. И если результат то ли будет, то ли нет (как чаще всего у нас случается), то затраты на перестановку слагаемых и сумбур на весь период перемен гарантированы. Как тут не вспомнить реформы прошлых лет, которые всегда должны были все улучшить, а в результате привели к ситуации, которую должны срочно улучшать новые реформы?! Внедрили страховую медицину с ФОМС и страховыми компаниями для защиты и заботы о пациентах. Переименовали милицию в полицию. Позитивных перемен с точки зрения улучшения функционирования всех этих структур что-то не видно. Выходит, что в выигрыше только те, кто зарабатывает на реализации реформ. Им всегда есть что предложить.

Вспоминается старая байка о том, как работники свиноводческой фермы пожаловались в ветеринарную академию на падеж среди хрюшек. Академики предположили, что свинкам не хватает корма и начали последовательно предлагать способы, как четче обозначить кормушки, чтобы хавроньи легче находили их и перестали страдать от недоедания. Все предлагаемые способы не помогали, сотрудники фермы писали все более жалобные письма, а через месяц поток жалоб прекратился. Сотрудник академии решил сам позвонить, предполагая, что последний способ наконец решил проблему. А когда в ответ на свой вопрос узнал, что жалоб нет в связи с тем, что все свиньи сдохли, задумчиво произнес: «Жаль, а то у нас еще столько интересных предложений было!»