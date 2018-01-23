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Фармвизор · Образование и карьера
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Снова на работу?

23.01.2018

Поздравляем с удачным завершением новогодних каникул! Вот несколько секретов, которые помогут без стресса начать новый рабочий год.

Секрет № 1. Вливайтесь в процесс без резких движений. Даже если ваше утро началось с планерки, где шеф потребовал «все и срочно», не стоит сразу бросаться с места в карьер. Сразу после жесткой планерки позвольте себе 10 минут общения с коллегами и чашечку кофе. Это известный секрет (м.б. прием?) хорошего преподавателя, который понимает, что после каникул студентам гораздо полезнее пообщаться, чем сразу концентрироваться на учебе. Словом, если любые кардинальные перемены способны вызвать у вас стресс, дайте себе время настроиться и постепенно вернуться в рабочий режим.

Секрет № 2. Подумайте об отпуске. Чтобы поднять упавшее настроение, стоит заглянуть немного вдаль и помечтать о лете. Займите себя предвкушением следующего отпуска: забронируйте отель, посмотрите цены на билеты, вступите в переписку с теми, кто бывал в выбранных вами местах. Скорее всего, вы не только отвлечетесь от серых будней, но и сэкономите на раннем бронировании.

Секрет № 3. Дайте себе новые шансы. Вспомните, что именно вы собирались «начать с понедельника» в прошлом году. Хотели научиться преодолевать возражения при общении с проблемными клиентами? Собирались записаться в спортзал, но так и не решились? Мечтали выучить испанский, но не знали, как начать? Именно сейчас, в начале года, можно сформулировать новые планы, только сделайте это правильно.

К примеру, «не спорить с проблемными клиентами», «разобрать ту папку» — это вовсе не планы, в них не заложено четких сроков, признаков, по которым можно судить об их выполнении.

Напишите подробный план и придерживайтесь сроков. Не успеете оглянуться, как новая жизнь войдет в привычку, а вы будете удивляться: «Как же я мог жить без спортзала и чтения Сервантеса в оригинале?» Действуйте постепенно, и не заметите, как хорошее и полезное станет образом жизни.

Секрет № 4. Найдите себе хобби. Если вы из тех, кто еще во время каникул мечтал о работе, а после них буквально «дорвался» до нее, вашим новым начинанием может стать необычный режим труда, включающий хобби. Возможно, вас вдохновит пример римского императора Диоклетиана, добровольно отказавшегося от власти на склоне лет и остаток своей жизни прожившего счастливо, выращивая капусту.

А в целом — просто попробуйте использовать начало года для того, чтобы встать на новый путь. И тогда переход от праздников к будням станет не только полезным, но и приятным.

Автор: Людмила Боева
Фармвестник-ТВ
19.01 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 28
17.01 «У редакционного камина» с Сергеем Ваниным
09.01 Показатели за 2017 год: «Фармацевтический вестник», «Фармвестник-ТВ», «Медицинский вестник»
02.01 «365 дней за 7 минут» с «Фармацевтическим вестником»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Январь №2
Уголовное преследование бизнесмена прекращено
Российскому здравоохранению требуется перезагрузка
Производители не против, если принятие новой методики ценообразования затянется
Цифровые технологии повысят эффективность разработки новых молекул
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