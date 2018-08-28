Новая версия портала www.pharmvestnik.ru уже доступна! попробовать
Вы сможете вернуться на старую версию сайта
 
Архив Подписка Редакция Рекламодателям
Вход Регистрация
Фармвестник-ТВ
20.08 Видео-квест «Код первостольника. Антидот»
07.08 «7 дней за 7 минут» с Германом Иноземцевым
31.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кузиным
24.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кондратьевым
 СМОТРЕТЬ   
СВЕЖИЙ НОМЕР
Август №26
Рынок гомеопатических средств не исчерпал свой потенциал
Бизнес ждет налоговых льгот
Фарминдустрию могут обложить новым налогом
Аптеки при лечебных учреждениях Московской области отдают под управление единого оператора
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Фармвизор · Образование и карьера
54

Спецагенты с микроскопом

28.08.2018

— Эй, Брейн, чем мы будем заниматься сегодня?
— Тем же, чем и всегда, Пинки... Попробуем завоевать мир!
Из мультфильма «Пинки и Брейн»

Как происходит разработка новых лекарственных препаратов? Простому обывателю этот процесс кажется почти магией. Тем не менее такая работа ведется каждый день, зачастую рядом с нами. И занимаются ей обыкновенные (или не совсем обыкновенные) люди, с которыми вполне можно познакомиться.

Разработчики лекарств — кто они?

Создание нового лекарственного препарата — процесс долгий, сложный и непредсказуемый, но главное — удивительно интересный и творческий. Заниматься такой работой могут люди особого склада. С одной стороны, они должны быть готовы выполнять определенные рутинные действия, работать с литературой, уметь долго и настойчиво двигаться к цели, которая запросто может оказаться неверной, с другой — им приходится часто сталкиваться с неожиданностями и в соответствии с этим принимать важные решения. Это похоже на работу спецагента, который несколько часов терпеливо ждет в засаде, а потом неожиданно меняет план действий и быстро выкручивается из самой, казалось бы, безвыходной ситуации. Вот такими фармацевтическими спецагентами и являются разработчики лекарств.

Познакомьтесь. Это Александра Моисеева. Ей 23 года. Она недавно окончила магистратуру РХТУ им. Д.И. Менделеева, факультет химико-фармацевтических технологий и био­медицинских препаратов. Кроме того, Александра состоит в штате лаборатории фосфорорганических соединений № 112 ИНЭОС РАН им. А.Н. Несмеянова в должности инженера-исследователя. Руководит лабораторией докт. хим. наук, проф. Валерий Брель (на фото).

В обязанности Александры входит литературный поиск и изучение различных этапов получения веществ с биологической активностью. Она выполняет многие задачи: выбор оптимальной методики синтеза, проведение самого синтеза, обработка реакционной смеси, очистка вещества и подготовка образцов соединений для проведения биологических испытаний и физико-химического анализа, а также обработка и анализ всех данных и подготовка полученных результатов для представления в докладах и научных изданиях.

Неожиданности? Очень хорошо!

Несмотря на юный возраст, у Александры уже есть патент за разработку соединений, проявивших высокую антипролиферативную активность против некоторых клеточных линий рака. Разумеется, она получила его не одна, а в составе одной из научных групп лаборатории, под руководством канд. хим. наук, старшего научного сотрудника Олега Артюшина.

Вот что она сама рассказывает о всей работе: «Научная группа, в которой состою я, занимается модификацией различных природных соединений для улучшения тех или иных свойств вещества, применяемого, например, в качестве противовирусного или противоракового препарата. Так или иначе, все мы занимаемся самым интересным в органической химии — получением веществ с биологической активностью. Вводим в структуру выбранной нами исходной молекулы различные функциональные и фармакофорные группировки, при этом зная все «плюсы» и «минусы» соединения, каждый раз надеемся, что улучшим ее положительные характеристики и устраним негативные моменты. Это по-своему трудно, но чрезвычайно интересно.

Каждый рабочий день проходит непредсказуемо. Конечно, как и везде, существует определенный план действий, перед каждым работником ставятся конкретные цели и задачи, которые необходимо выполнить. Но органическая химия — наука непостоянная, и даже обыденные вещи могут пойти совсем не так, как рассчитываешь».

Рождены, чтоб сказку сделать былью

Удивительные вещи происходят в таких лабораториях почти постоянно, хоть и незаметно для окружающих. Например, сотрудникам коллектива, где трудится Александра, совершенно неожиданно удалось пополнить класс экзотических веществ — геминальных диолов — рядом соединений, которые по всем соображениям не должны существовать в теории, но на практике оказались чрезвычайно стабильны и устойчивы. Невольно вспоминается сказка: «Поди туда — не знаю куда, принеси то — не знаю что». Мало того, существование и стабильность этих веществ были полностью доказаны. И такие чудеса — всего лишь часть работы лаборатории.

Автор: Светлана Кудинова
Фармвестник-ТВ
20.08 Видео-квест «Код первостольника. Антидот»
07.08 «7 дней за 7 минут» с Германом Иноземцевым
31.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кузиным
24.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кондратьевым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Август №26
Рынок гомеопатических средств не исчерпал свой потенциал
Бизнес ждет налоговых льгот
Фарминдустрию могут обложить новым налогом
Аптеки при лечебных учреждениях Московской области отдают под управление единого оператора
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Календарь событий
Август 2018
Сегодня
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 01 02
27.08 — 29.08 III Всероссийская GMP-конференция
яндекс.ћетрика
Лента В России В мире Анонсы Обзоры Трибуна Новости компаний
О нас Архив Подписка Редакция Рекламодателям Политика конфиденциальности Пользовательское соглашение
Сервисы Документы Опросы Справочник персон Справочник компаний Калькулятор
Приложения Фармвизор Фармперсонал Мобильный ФВ

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на «Фармацевтический вестник» как на источник заимствования, с обязательной гиперссылкой на сайт www.pharmvestnik.ru.

Ограничения и запреты на воспроизведение материалов Сайта:

1. Материалы, размещенные на сайте www.pharmvestnik.ru (далее «Сайт»), в отношении которых Правообладателем установлены ограничения на свободное воспроизведение:

  1. доступ к которым предоставляется на Сайте только подписчикам;
  2. любые материалы, опубликованные в печатной версии газеты, и содержащие пометку «Опубликовано в номере газеты»;
  3. все материалы Сайта, воспроизводимые любым образом, помимо распространения в сети Интернет.

На использование материалов, в отношении которых установлены настоящие ограничения, в обязательном порядке требуется письменное согласие Правообладателя – ООО «Бионика Медиа».

2. Запрещается:

  1. воспроизведение материалов иных правообладателей (пользователь должен решить вопросы правомерного распространения таковых без привлечения ООО «Бионика Медиа»);
  2. использование выдержек из материалов, при которых меняется контекст, выдержки приобретают двусмысленный характер или неблагозвучный оттенок, а равно любая переработка материала;
  3. коммерческое использование материалов, т.е. использование определенного выбранного на Сайте материала (его фрагмента) в целях коммерческой реализации права доступа к такому материалу или предоставления прав на таковое третьим лицам.
Забыли пароль?
Регистрируясь, вы принимаете условия
Пользовательского соглашения