Спецагенты с микроскопом

— Эй, Брейн, чем мы будем заниматься сегодня?

— Тем же, чем и всегда, Пинки... Попробуем завоевать мир!

Из мультфильма «Пинки и Брейн»

Как происходит разработка новых лекарственных препаратов? Простому обывателю этот процесс кажется почти магией. Тем не менее такая работа ведется каждый день, зачастую рядом с нами. И занимаются ей обыкновенные (или не совсем обыкновенные) люди, с которыми вполне можно познакомиться.

Разработчики лекарств — кто они?

Создание нового лекарственного препарата — процесс долгий, сложный и непредсказуемый, но главное — удивительно интересный и творческий. Заниматься такой работой могут люди особого склада. С одной стороны, они должны быть готовы выполнять определенные рутинные действия, работать с литературой, уметь долго и настойчиво двигаться к цели, которая запросто может оказаться неверной, с другой — им приходится часто сталкиваться с неожиданностями и в соответствии с этим принимать важные решения. Это похоже на работу спецагента, который несколько часов терпеливо ждет в засаде, а потом неожиданно меняет план действий и быстро выкручивается из самой, казалось бы, безвыходной ситуации. Вот такими фармацевтическими спецагентами и являются разработчики лекарств.

Познакомьтесь. Это Александра Моисеева. Ей 23 года. Она недавно окончила магистратуру РХТУ им. Д.И. Менделеева, факультет химико-фармацевтических технологий и био­медицинских препаратов. Кроме того, Александра состоит в штате лаборатории фосфорорганических соединений № 112 ИНЭОС РАН им. А.Н. Несмеянова в должности инженера-исследователя. Руководит лабораторией докт. хим. наук, проф. Валерий Брель (на фото).

В обязанности Александры входит литературный поиск и изучение различных этапов получения веществ с биологической активностью. Она выполняет многие задачи: выбор оптимальной методики синтеза, проведение самого синтеза, обработка реакционной смеси, очистка вещества и подготовка образцов соединений для проведения биологических испытаний и физико-химического анализа, а также обработка и анализ всех данных и подготовка полученных результатов для представления в докладах и научных изданиях.

Неожиданности? Очень хорошо!

Несмотря на юный возраст, у Александры уже есть патент за разработку соединений, проявивших высокую антипролиферативную активность против некоторых клеточных линий рака. Разумеется, она получила его не одна, а в составе одной из научных групп лаборатории, под руководством канд. хим. наук, старшего научного сотрудника Олега Артюшина.

Вот что она сама рассказывает о всей работе: «Научная группа, в которой состою я, занимается модификацией различных природных соединений для улучшения тех или иных свойств вещества, применяемого, например, в качестве противовирусного или противоракового препарата. Так или иначе, все мы занимаемся самым интересным в органической химии — получением веществ с биологической активностью. Вводим в структуру выбранной нами исходной молекулы различные функциональные и фармакофорные группировки, при этом зная все «плюсы» и «минусы» соединения, каждый раз надеемся, что улучшим ее положительные характеристики и устраним негативные моменты. Это по-своему трудно, но чрезвычайно интересно.

Каждый рабочий день проходит непредсказуемо. Конечно, как и везде, существует определенный план действий, перед каждым работником ставятся конкретные цели и задачи, которые необходимо выполнить. Но органическая химия — наука непостоянная, и даже обыденные вещи могут пойти совсем не так, как рассчитываешь».

Рождены, чтоб сказку сделать былью

Удивительные вещи происходят в таких лабораториях почти постоянно, хоть и незаметно для окружающих. Например, сотрудникам коллектива, где трудится Александра, совершенно неожиданно удалось пополнить класс экзотических веществ — геминальных диолов — рядом соединений, которые по всем соображениям не должны существовать в теории, но на практике оказались чрезвычайно стабильны и устойчивы. Невольно вспоминается сказка: «Поди туда — не знаю куда, принеси то — не знаю что». Мало того, существование и стабильность этих веществ были полностью доказаны. И такие чудеса — всего лишь часть работы лаборатории.