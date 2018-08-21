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Фармвизор · Образование и карьера
41

Ты в армии сейчас

21.08.2018

Один год из жизни армейского фармацевта

Имея за плечами годы учебы в университете Брайтона и семь лет работы клиническим фармацевтом в госпитале Национальной службы здравоохранения Великобритании, Эллен Вильямс чувствовала — время для кардинального изменения карьеры выбрано правильно*. Представился удобный случай, чтобы попробовать себя в качестве фармацевта Вооруженных сил Ее Величества — королевы Великобритании.

Все предыдущие попытки показали: Королевские ВМС и ВВС принимали на работу по контракту фармацевтов-техников и никогда — фармацевтов. Однако объявление в The Pharmaceutical Journal «Стань лучшим» стало катализатором процесса. Спустя шесть месяцев Эллен Вильямс явилась в казармы Кеог для первой фазы обучения в качестве офицера Королевского армейского медицинского корпуса.

Вот моя казарма

Тренинг стартовал в учебном центре в Олдершоте. «Курс молодого бойца» был разработан для подготовки врачей, медсестер, стоматологов, психотерапевтов и фармацевтов для военной жизни. Основное внимание было сосредоточено на военных, а не на профессиональных навыках.

Тяжелый «хлеб» армейского фармацевта

В мирное время обязанностью фармацевтов Королевского армейского медицинского корпуса является распределение товаров медназначения и оказание фармацевтической помощи в военных госпиталях Министерства обороны. Фармацевты отвечают за весь лекарственный запас, являются советниками командиров медицинских подразделений по всем «лекарственным» вопросам, включая хранение, распределение, безопасность, назначение и выдачу лекарств. Фармацевты-техники играют вспомогательную роль во всех этих процессах.

Первые шаги

В Университете Брайтона, как это ни странно, студентов-фармацевтов не обучали нюансам полировки обуви, строевой подготовки и придания правильной формы берету. Эти и другие навыки военной выправки в курсантов пытались вложить в течение первой недели в казармах Кеога. Они обеспечили необходимый минимум, чтобы на второй фазе обучения в Королевской военной академии в Сандхерсте студенты хотя бы имели представление о положении ног и военной выправке.

Обучение в Сандхерсте заняло порядка четырех недель, хотя «курс молодого бойца» для непрофессиональных курсантов длится год. Здесь пытались углубить знание военного дела и привить лидерские качества. Это важно в среде, где любой офицер (независимо от профессии) должен руководить персоналом, командовать личным составом и иметь дело с неожиданными ситуациями.

Фармацевтов определили в группу к восьми капелланам и четырем юристам. В первые два дня Эллен назначили дежурной. В ее обязанности входило составить список курсантов для штаба, поднимать взвод в 6 утра на утреннее построение и информировать курсантов о мероприятиях, которые планируются в течение дня. Это были детали лекций, место их проведения, изменение расписания. На дежурном лежала ответственность за ежедневную передачу информации старшему сержанту, что прививало навыки коммуникации, которые так важны в любой организации.

Отличники боевой и физической

Боевая подготовка не могла бы быть полной без физической подготовки. Несмотря на отсутствие «помешанности» на физических упражнениях, разнообразие предлагаемых комплексов было приятным. Достижение необходимого уровня физической подготовки, о котором раньше можно было только мечтать, стало на удивление выполнимым.

Умение всесторонне использовать местность было важным компонентом обучения в Королевской военной академии в Сандхерсте. Одетые в полевую униформу, с нанесенной маскировочной мазью на лице, с оружием наизготовку, курсанты получали первые навыки патрулирования в грязных полях «Баросса» — специально созданной площадки на заднем дворе академии.

Первый день рождения в армии Эллен пришлось провести под мокрым брезентом под проливным дождем. Дню рождения больше подошел бы шоколадный бисквитный торт, который на поверку оказался сухим пайком.

Бывали моменты, когда было трудно связать полученные навыки с профессией фармацевта. На протяжении всего периода обучения важно было напоминать самой себе, что, возможно, придется работать в боевой обстановке в полевом госпитале или пункте медицинского обеспечения. Без базовых военных навыков можно быстро стать помехой в боевой опасной ситуации.

Обучение в Королевской военной академии в Сандхерсте наконец-то завершилось. В честь этого состоялся торжественный парад.

Прощай, оружие!

Медицинский личный состав Королевских ВС Великобритании связан Женевской конвенцией, которая ограничивает использование оружия даже в целях обороны. Поэтому фармацевтов (как и весь медицинский персонал) учили правильно «ставить на предохранитель» любое оружие.

Продолжение в одном из следующих номеров «ФВ».

____________________
*The Pharmaceutical Journal, online | URI: 20000187

Автор: Елена Воронина
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31.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кузиным
24.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кондратьевым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Август №25
Дистрибьюторы не понимают, как, не нарушая закон, реализовывать на практике ряд условий типового контракта
Ревматические заболевания требуют более широкого применения биотехнологических препаратов
Эксперты не верят в возможность взаимозаменяемости всех медизделий
Экосистема здравоохранения заработает только при участии фармацевтического сообщества
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