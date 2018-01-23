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Фармвизор · Образование и карьера
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Что написать в разделе резюме «О себе»

23.01.2018

Резюме — это формально структурированный документ. Однако, настроившись на жесткую и плановую структуру изложения, человек недоумевает, встречаясь с разделом «О себе». Что в нем писать?

Что в вас самое ценное?

Так и не сумев ответить на «внутренние» вопросы, большинство респондентов оставляют эту часть совершенно пустой. Не стоит быть легкомысленным, ведь именно часть «О себе» позволит сказать нечто особенное и запасть в душу будущему шефу. Не стоит начинать с экстраординарного. Сконцентрируйте свое внимание на самом ценном и полезном для работодателя.

Избегайте шаблонов и стандартов — перечисления тех качеств, которые встречаются практически в каждом резюме. «Исполнительность» и «многозадачность» далеко вас не уведут, поскольку большинство рекрутеров уже устали их видеть.

Обратите внимание на требования и качества, перечисленные в вашей вакансии. Сделайте из них хороший, личностно-ориентированный копирайт. К примеру, если от вас хотят «стрессоустойчивости», «коммуникабельности» и «исполнительности», напишите, что вы «способны к компромиссам и имеете опыт и навыки решения конфликтных ситуаций», а также «обладаете базовыми знаниями психологии общения» и «стараетесь все проекты доводить до финала».

Проявите креативность и смекалку

Креативность нужна в меру и по теме. К примеру, вас заинтересовала вакансия, где требуются PR-способности помимо профессиональных навыков. Возможно, ваши уникальные интересы и необычный взгляд на мир вызовут интерес работодателя. Что следует учесть, когда вы пишете о нестандартном?

Во-первых, специфику вакансии. Не поленитесь зайти на сайт компании и узнать больше не только о предприятии, но и о руководителе, о сотрудниках. Постарайтесь вникнуть в философскую концепцию фирмы и понять, что объединяет всех этих людей помимо фармацевтики.

Во-вторых, не переусердствуйте. Большинство рекрутеров ориентированы на четкость и умеренность, поэтому «роман в стихах», сопроводительные рисунки и прочие фокусы здесь будут неуместны. Но если в тестовом задании об этом попросят — на здоровье!

И еще немного...

Не повторяйтесь: если писали о чем-то в другом разделе — не дублируйте сведения. Если работодатель упомянул в требованиях о «приятных манерах» — напишите о «личном обаянии». Если будущий шеф видит в вас «участника мозговых штурмов» — подтвердите свою готовность, написав, что предпочитаете ежедневно генерировать идеи, а не работать на складе.

Вспомните о достижениях — на прежней работе, в вузе или школе. Перечислите яркие проекты, которые каким-то образом связаны с вашей вакансией. Это может быть грамота за участие в общественных работах, членство в профессиональной ассоциации, публикации, благодарности, оценки.

Даже если ваш стаж невелик, но в нем были существенные перерывы — напишите о причинах. Также работодателю не очень понравится, если вы часто меняли место работы: в таком случае укажите, что старались получить максимум опыта в разных структурах. Если причиной перерыва были учеба или повышение квалификации — непременно укажите, что делали это по собственной инициативе, поскольку заинтересованы в карьерном и профессиональном росте. Если был декретный отпуск — можете написать, что в период ухода за ребенком развили в себе ценные навыки: стрессоустойчивость, способность планировать время и желание продолжать карьеру. В конце концов, вы можете написать, что изучали иностранный язык (даже если вы это делали несколько лет назад). В период «простоя» получили водительские права? Не забудьте написать и об этом, указав, что вы «мобильны и легки на подъем».

Ну а если совсем ничего не приходит в голову — обратитесь к профессионалам. Они помогут вытащить на поверхность все лучшее, что скрыто в вас.

Автор: Людмила Боева
Фармвестник-ТВ
19.01 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 28
17.01 «У редакционного камина» с Сергеем Ваниным
09.01 Показатели за 2017 год: «Фармацевтический вестник», «Фармвестник-ТВ», «Медицинский вестник»
02.01 «365 дней за 7 минут» с «Фармацевтическим вестником»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Январь №2
Уголовное преследование бизнесмена прекращено
Российскому здравоохранению требуется перезагрузка
Производители не против, если принятие новой методики ценообразования затянется
Цифровые технологии повысят эффективность разработки новых молекул
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