Карьера 50

Бомба для работодателя

Медпредставителей приравняли к водителям

Сотрудник отдела продаж, получающий перед выездом на работу путевой лист с данными о предрейсовом тех- и медмедосмотре… Страшный сон работодателей может стать реальностью с вступлением в силу поправок к законодательству, которые приравнивают сотрудников на корпоративных авто к транспортникам со всеми вытекающими отсюда последствиями. Как адаптироваться к новым правилам, чтобы совместить здравый смысл с буквой закона?