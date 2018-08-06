Карьера 45

Днем с огнем

…не найти базу для практики будущих фармацевтов

О нехватке баз для производственной практики представители профильных учебных заведений твердят не первый год. Но ситуация только усложняется — аптек с производственными отделами становится все меньше. Какие решения ищут вузы и ссузы?