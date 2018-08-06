Карьера 52

Дожить до пенсии

Работники аптек выступают против пенсионной реформы

С обнародованием законопроекта о пенсионной реформе на фармрынке труда проявилась новая тенденция. Если раньше при выборе места работы кандидаты отдавали предпочтение аптекам, где платят белую зарплату (чтобы пенсия была выше), то месяц назад работодатели стали замечать — этот критерий для многих уже не так важен. Говорят: пусть будет серый заработок, но здесь и сейчас, потому что до пенсии еще дожить надо.