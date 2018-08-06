Дожить до пенсии

«ГЕНЕРИУМ» – российская инновационная компания, лидер в области биотехнологий. Предприятие разрабатывает и производит препараты для диагностики и лечения социально значимых заболеваний: орфанных (редких) и онкологических заболеваний, туберкулеза, гемофилии, рассеянного склероза, дефицита гормона роста, инфаркта миокарда, инсульта.
Подробнее...
Группа компаний ОСТ является лидером локального рынка клинических исследований с 2005 года. Головной офис компании находится в Санкт-Петербурге. Дополнительные офисы: в Москве, Нью-Йорке, Бостоне, Риге, Киеве, Софии, Тбилиси, Минске. Команда ОСТ включает 180 профессионалов с многолетним опытом работы.
Подробнее...
Компания WORLD MEDICINE начала свою деятельность в 1998 году. Сегодня WORLD MEDICINE – это группа компаний с центральным офисом в Лондоне, в состав которой входят компании с идентичным названием в Великобритании, Греции, Румынии, Болгарии, Турции и других странах. Группа компаний World Medicine занимается разработкой, производством и продажей фармацевтической продукции и представлена более чем в 35 странах мира. Общая численность персонала составляет более 2 500 человек. Годовой оборот превышает 200 млн. евро.
Подробнее...
АО НПК «Катрен» – национальный дистрибьютор, входящий в пятерку крупнейших оптовых компаний России, поставляющий лекарственные препараты и товары медицинского назначения для аптек и лечебно-профилактических учреждений.
Подробнее...
ООО «НПО Петровакс Фарм» – ведущий российский разработчик и производитель инновационных фармацевтических препаратов и вакцин. Компания основана в 1996 году командой российских ученых с целью разработки, производства и внедрения в практику здравоохранения оригинальных лекарственных средств. Среди основных направлений деятельности предприятия – производство вакцин против гриппа и пневмококковой инфекции для Национального календаря профилактических прививок, разработка и выпуск иммунобиологических препаратов.
Подробнее...
Такеда Россия-СНГ входит в состав Takeda Pharmaceutical Company Limited (Takeda) с сентября 2011 года. Как крупнейшая фармацевтическая компания в Японии и один из мировых лидеров индустрии, Takeda придерживается стремления к улучшению здоровья пациентов по всему миру путем внедрения ведущих инноваций в области медицины.
Подробнее...
Glenmark Pharmaceuticals Ltd. - международная интегрированная фармацевтическая компания, в основе деятельности которой научные исследования и разработка инновационных лекарственных препаратов. Компания входит в ТОП-75 фармацевтических и биотехнологических компаний мира по размеру выручки (рейтинг SCRIP 100, 2017г).
Подробнее...
Центр развития перспективных технологий создан для реализации масштабных проектов в цифровой экономике, формирует необходимую экспертную и технологическую инфраструктуру для таких проектов.
Подробнее...
Российская компания «Фармамед.РФ» ведет свою деятельность с 2003 года. Компания производит готовые лекарственные средства и фармацевтические субстанции, успешно реализует проекты в области исследования и разработки технологий синтеза активных фармацевтических субстанций, новых лекарственных веществ и форм.
Подробнее...
Работники аптек выступают против пенсионной реформы
С обнародованием законопроекта о пенсионной реформе на фармрынке труда проявилась новая тенденция. Если раньше при выборе места работы кандидаты отдавали предпочтение аптекам, где платят белую зарплату (чтобы пенсия была выше), то месяц назад работодатели стали замечать — этот критерий для многих уже не так важен. Говорят: пусть будет серый заработок, но здесь и сейчас, потому что до пенсии еще дожить надо.
Ограничения и запреты на воспроизведение материалов Сайта:
1. Материалы, размещенные на сайте www.pharmvestnik.ru (далее «Сайт»), в отношении которых Правообладателем установлены ограничения на свободное воспроизведение:
доступ к которым предоставляется на Сайте только подписчикам;
любые материалы, опубликованные в печатной версии газеты, и содержащие пометку «Опубликовано в номере газеты»;
все материалы Сайта, воспроизводимые любым образом, помимо распространения в сети Интернет.
На использование материалов, в отношении которых установлены настоящие ограничения, в обязательном порядке требуется письменное согласие Правообладателя – ООО «Бионика Медиа».
2. Запрещается:
воспроизведение материалов иных правообладателей (пользователь должен решить вопросы правомерного распространения таковых без привлечения
ООО «Бионика Медиа»);
использование выдержек из материалов, при которых меняется контекст, выдержки приобретают двусмысленный характер или неблагозвучный оттенок, а равно любая переработка материала;
коммерческое использование материалов, т.е. использование определенного выбранного на Сайте материала (его фрагмента) в целях коммерческой реализации права доступа к такому материалу или предоставления прав на таковое третьим лицам.