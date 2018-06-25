Карьера 47

Где студенту-фармацевту подработать

С наступлением лета в интернете выросло количество запросов на тему подработки для студентов. «Заканчиваю III курс. Учусь на «отлично». Пора начинать работать. Каково это — найти работу «зеленому» и неопытному?» — типичный вопрос студента фармфакультета. Куда и кем его могут взять на работу?