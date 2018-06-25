Карьера 60

HR в роли провидца

Как аналитика помогает в HR-практике

Данные о сотрудниках, даже такие поверхностные, как пол и возраст, уровень образования и семейное положение, — отличный ресурс для аналитики, который может помочь компании более эффективно управлять персоналом. Между тем кадровые решения часто основываются не на анализе данных, а на человеческом факторе, и информационный массив остается не у дел. Как используют фармкомпании прогнозную аналитику в HR?