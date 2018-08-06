Карьера 37

Кому на американском рынке жить хорошо

Сколько зарабатывают медицинские представители в США

В 2018 г. общий уровень зарплат в продажах продуктов для здравоохранения в США существенно вырос, свидетельствуют результаты VIII ежегодного обзора зарплат, предоставленного порталом Medreps.com. Однако рост зафиксирован далеко не во всех сегментах рынка. В аутсайдерах оказалась фарма — зарплаты за год здесь не только не выросли, но и двинулись вниз.