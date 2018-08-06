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Карьера
37

Кому на американском рынке жить хорошо

06.08.2018
«Фармацевтический вестник» Август, 2018 №24

Сколько зарабатывают медицинские представители в США

В 2018 г. общий уровень зарплат в продажах продуктов для здравоохранения в США существенно вырос, свидетельствуют результаты VIII ежегодного обзора зарплат, предоставленного порталом Medreps.com. Однако рост зафиксирован далеко не во всех сегментах рынка. В аутсайдерах оказалась фарма — зарплаты за год здесь не только не выросли, но и двинулись вниз.
Фармвестник-ТВ
31.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кузиным
24.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кондратьевым
19.07 «ФармNEWS»: РАФМ: «BI-системы: вечный долгострой или все-таки уже можно заселяться?»
17.07 «7 дней за 7 минут» с Артуром Мирзояном
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июль №23
Минпромторг предлагает сокращать число аптек
Специалисты выступают за повышение доступности ботулинотерапии
От компенсации до уголовной ответственности — способы стимулирования вакцинации в мире
Смещение акцента на инновации требует притока новых специалистов
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