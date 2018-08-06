Карьера 44

Не резиновый бюджет

Как HR-директору договориться с финансовым директором об инвестициях в персонал

Аналитика в HR важна как для анализа ситуации с персоналом, так и для аргументированного разговора между HR и менеджментом. В рамках дискуссии на деловом завтраке «Практика управления персоналом в фармацевтической компании», организованном CFO-Russia, финансисты и HR-ры опровергали мнение скептиков, что возможность договориться для них — фантастика.