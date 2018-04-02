Карьера 66

Опасно ли для безопасности?

…когда специалисты по фармаконадзору работают по совместительству

Практика, когда уполномоченное лицо по фармаконадзору одновременно работает директором по качеству или специалистом по регистрации, становится довольно распространенным явлением на фармрынке. Законно ли подобное совмещение и какие риски несет для системы безопасности ЛС компании?