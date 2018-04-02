Карьера 67

Платежи в карман

Социологи проанализировали природу теневых платежей в медицине

Коррупционная составляющая во взаимоотношениях врач—пациент зачастую возникает из-за отсутствия прямой связи между денежной мотивацией доктора и качеством его работы, считают страховщики. Однако социологи видят корень зла глубже: ценностный приоритет неформальных отношений над формальными преобладает сегодня в обществе — и в классе «управляющих», и в классе «управляемых».