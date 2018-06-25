Карьера 45

Почем лояльность?

Шкала приоритетов профессионалов фармрынка

Выстраивая систему мотивации, работодатель должен хорошо понимать пружины, нажимая на которые можно управлять лояльностью персонала. Опросы удовлетворенности давно стали для многих фармкомпаний незаменимым инструментом, позволяющим увидеть провалы в мотивации и вовремя скорректировать кадровую политику. Новое исследование рекрутинговой компании Hays в России дает возможность представить общую картину с мотивационными установками в отрасли. Что мотивирует и демотивирует профессионалов фармрынка?