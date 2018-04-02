Карьера 67

Продакты в цене

Хронический голод на менеджеров по продукту фарма частично удовлетворяет за счет маркетологов с других рынков. «Свежая кровь» несет в отрасль новую экспертизу и, как говорят профи, Helicopter View. Однако приток людей с иным отраслевым опытом сдерживают консерватизм и зарегулированность фарминдустрии. С какими проблемами сталкиваются фармкомпании при подборе специалистов по маркетингу?