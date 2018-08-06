Карьера 37

Трудное расставание

Можно ли уволить мать-одиночку?

Эта история не редкость в фармацевтической отрасли, но ее нюансы ставят работодателей в тупик. Как поступить с сотрудницей так называемой льготной категории, которая не исполняет должностные обязанности? Ответ, вроде бы, на поверхности, но социальный статус человека останавливает HR-специалистов от решительных действий.