Карьера 56

Цена ошибки

Почему ассессмент не становится драйвером SFE

Подходов к проведению ассессмент-центров может быть много, а вот ошибки часто одни и те же. Цена каждой, пусть даже на первый взгляд незначительной, обходится компании довольно дорого. Как сделать так, чтобы ожидаемый результат ассессмента (надежная и точная информация об уровне компетенций сотрудников) был объективным и помогал принять правильные управленческие решения?