Видео-вакансия компании "Гленмарк"

Рост бизнеса компании за последние несколько лет был обеспечен нашими сотрудниками. Компания «Гленмарк» убеждена, что ее сила в талантах, которые она привлекает и сохраняет.

Сегодня в российском представительстве компании «Гленмарк» работают настоящие профессионалы, имеющие огромный опыт работы на фармацевтическом рынке.

Профессионализм – это, безусловно, основное качество, которое обеспечивает быстрый рост компании и достижение поставленных целей. Тем не менее, команда «Гленмарк» – это еще и совершенно необычные люди, которые вместе приняли настоящий вызов и успешно с ним справляются. Всех менеджеров объединяет высокая приверженность, гибкое мышление, отсутствие страха «идти против течения» и находить нестандартные решения, оптимизм, готовность делиться своим опытом и идеями, честность, открытость, забота друг о друге.

Работа в компании «Гленмарк» – это возможность построить успешную карьеру в различных областях (продвижение лекарственных препаратов, маркетинге, коммерческом отделе, работе с персоналом и т.д.), реализовать свой профессиональный потенциал и внести свой вклад в развитие компании. Мы будем рады, если в наши ряды вольются новые сотрудники!

Если Вы:

Умеете работать в команде

Стремитесь к новым знаниям и охотно делитесь им с другими

Коммуникабельны

Трудолюбивы

Целеустремленны

Не боитесь настоящих вызовов

тогда,

«Гленмарк» – это Ваша компания.