Вместе мы Лучше, Сильнее, Быстрее!

Sun Pharma — компания, в которой у медицинских представителей есть реальные шансы сделать карьеру. Хотите развиваться в команде сильных профессионалов, хорошо зарабатывать и расти вместе с одной из самых перспективных компаний? Приходите в Sun Pharma!

Являясь самой крупной фармкомпанией в Индии, Sun Pharma входит в пятерку крупнейших в мире производителей дженериков, а на таком конкурентном рынке, как рынок дженериков в США, занимает лидирующие позиции.

Sun Pharma заметно усилила свои позиции на российском рынке, приобретя два года назад компанию Ranbaxy. Рассматривая Россию как одно из ключевых направлений, компания активно инвестирует в развитие российского филиала — год назад был куплен завод «Биосинтез» в Пензе. Благодаря этим сделкам значительно расширился портфель компании, выросли продажи, в планах — локализация производства продуктов в России. Sun Pharma cтавит амбициозные цели и привлекает для их достижения лучших профессионалов отрасли.

Какие перспективы открываются у тех, кто присоединится к команде медицинских представителей Sun Pharma?

Трамплин в карьере Трамплин в карьере

«Мы растем быстрее рынка и быстрее наших конкурентов. ОТС-направление, например, ежегодно показывает 20%-ный прирост продаж, — отмечает национальный менеджер по продажам безрецептурных препаратов Андрей Арсентьев. — Думаю, многих кандидатов интересует возможность поработать в компании, где есть реальные перспективы продвинуться в карьере».

Андрей присоединился к компании год назад. Почему он выбрал именно Sun Pharma?

«В компанию пришли новые амбициозные руководители, в том числе и генеральный директор Артур Валиев. После встречи с ним я понял, что присоединюсь к команде единомышленников — основным критерием в работе является качество, бизнес сфокусирован на достижение намеченных целей, а для их достижения эффективно выстраиваются бизнес-процессы в каждом подразделении. Sun Pharma — динамично развивающаяся компания и российский рынок — это ключевое направление развития для нее».

Для национального менеджера по продажам рецептурных препаратов Оксаны Марковой значимым критерием выбора компании помимо динамики развития стал международный характер бизнеса и качество препаратов. Sun Pharma представлена более чем в 150 странах мира, а на фармрынке США, известном строгим контролем качества препаратов, ее доля составляет 50%.

Оксана работает в компании пятый год. За это время значительно расширилась зона ее ответственности: увеличилось количество терапевтических направлений — гастроэнтерология, дерматология, урология; открылось госпитальное направление; выросла численность медицинских представителей и менеджеров.

Зоны роста

«В компании работают специалисты по трем направлениям продвижения лекарственных препаратов — рецептурное, безрецептурное и госпитальное. Мы уделяем большое внимание обучению наших сотрудников, — рассказывает Оксана Маркова. — Если раньше это был только стандартный курс обучения, то сейчас мы исходим из потребностей медицинских представителей, уровня их подготовленности. Они выбирают сами, чему хотят научиться: например, многие выбирают тренинги по новым техникам работы с возражениями клиентов, по эффективной презентации. Также мы стараемся организовывать новые форматы обучения — проводим кросс-функциональные дискуссии, воркшопы, конференции.

Компания Sun Pharma эффективно использует управление карьерой сотрудников, предоставляет возможности для профессионального развития и карьерного роста — вертикального (многие бывшие медицинские представители сейчас занимают менеджерские позиции) и горизонтального (перемещение между функциями, ролями, проектная работа). Такой подход способствует росту эффективности и продолжительному периоду работы медицинских представителей в компании».

Продуктовый портфель

Портфель Sun Pharma содержит большой спектр качественных, признанных рынком препаратов и охватывает все направления бизнеса компании.

«В ОТС-портфель входят известные, проверенные временем бренды, — рассказывает Андрей Арсентьев, — например, Фарингосепт, трижды получивший звание «Народная марка» в категории препаратов от боли в горле. Качество препаратов и их доступная цена для всех категорий потребителей значительно облегчают работу медицинского представителя».

«Как ведущий производитель значимых и жизненно важных лекарственных препаратов, мы заботимся о качестве жизни людей, — говорит Оксана Маркова. — Согласитесь, работа с современными, востребованными рынком препаратами, продажи которых каждый месяц растут, — мечта любого медицинского представителя».

Каждому по заслугам

«В компании действует четкая и понятная система мотивации, которая предоставляет возможность лучшим сотрудникам зарабатывать больше, — рассказывает Андрей Арсентьев. — Разработана гибкая бонусная система. Также мы организовываем корпоративные праздники, мотивационные поездки в другие страны для лучших сотрудников. В Sun Pharma существуют различные виды наград!»

Атмосфера

В компании сложилась комфортная для работы атмосфера. По словам Оксаны Марковой, этому способствует открытая коммуникация, отсутствие излишней бюрократии в рабочих процессах, свойственной многим западным фармацевтическим компаниям, дружеские отношения в коллективе и четко поставленные задачи.

«Наш подход к работе — вовлеченность каждого сотрудника в понимание бизнеса и своего вклада в общий результат, — отмечает Андрей Арсентьев. — Вместе мы обладаем огромной возможностью добиться перемен и значительно повлиять на жизни других людей. Медицинские представители вовлечены в процесс развития бизнеса и осознают, что от них зависит выполнение плана не только региона, но и компании в целом, они чувствуют себя частью большой и слаженной команды — и это здорово!»

В движении

В последние годы с приходом на ключевые позиции менеджеров из компаний Большой фармы в компании начались заметные изменения, они позитивно влияют на эффективность бизнес-процессов, скорость принятия решений, стандарты работы», — делится Оксана Маркова.

«Мы становимся динамичнее, быстрее, агрессивнее, — продолжает Андрей Арсентьев. — Ситуация на рынке быстро меняется, и мы учитываем эти тенденции».

Каких кандидатов на позиции медицинских представителей хотели бы видеть в своих командах менеджеры Sun Pharma?

«В первую очередь мы хотели бы видеть людей, способных быстро учиться и переключаться на разные виды деятельности на фоне вывода новых препаратов и открытия новых направлений, — говорит Оксана Маркова. — Также у человека должно быть желание осваивать новые навыки и получать знания по новым препаратам. И главное, приходя на собеседование, кандидат должен быть уверен, что это именно та компания, где он хотел бы работать».

«Все очень просто, — резюмирует Андрей Арсентьев. — Если вы хотите работать в быстрорастущей компании с фокусом на результат, готовы к изменениям и стремитесь к развитию, умеете работать в команде и желаете стать частью сильного и дружного коллектива — добро пожаловать в компанию Sun Pharma!»