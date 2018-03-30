У редакционного камина с Сергеем Цыбом

Минпромторг подвел промежуточные итоги реализации программы «Фарма-2020» и уже приступил к разработке нового документа, в котором планируется прописать механизмы, способствующие активному развитию фармпромышленности до 2030 г. Приоритеты будут несколько иными, акцент ведомство планирует сделать прежде всего на инновации. Об этом «ФВ» в ходе XIII Международной конференции «Фармацевтический бизнес в России: перспективный сценарий развития фармацевтического рынка на 2018 год», рассказал зам. министра промышленности и торговли РФ Сергей ЦЫБ.

Задел на будущее

— Каковы промежуточные итоги реализации программы «Фарма-2020»?

— Мы подводим итоги пятилетнего промежутка реализации государственной программы по развитию фармацевтической и медицинской промышленности. Смотрим на то, что удалось сделать, и на каких приоритетных направлениях необходимо сфокусировать внимание в дальнейшем. Изначально при разработке стратегии закладывалась некая этапность. При этом цель программы — переход на инновационный путь развития — остается и на горизонте до 2030 г. В 2009 г. в приоритете были модернизация и техническое перевооружение. Важно было создать максимальное количество компетенций в стране, вырастить компании, которые могут разрабатывать и производить сложные препараты химической и биотехнологической природы. Научиться использовать новейшие технологии в области формирования производственной базы по международным стандартам. Стояла непростая задача, и, я думаю, на сегодняшний день многое выполнено.

Мы создали возможности для разработки собственных препаратов. В госзакупках видим рост объема российских препаратов. Множество механизмов было создано государством и вне программы «Фарма-2020». Сегодня фармацевтика в пятерке отраслей, которые инвесторы называют самыми привлекательными. За период с 2009-го по 2018 г. отрасль показала рост от 20 до 30%. Нам удалось создать возможности для компаний, которые сегодня активны на рынке. Я говорю и о локальных, и о российских производителях, выпускающих в России собственные продукты. Вовлеченность в этот процесс большого количества участников говорит о том, что государство выбрало правильный путь развития. Инструменты, которые были реализованы в рамках госпрограммы, консолидировали усилия компаний. В программе более 600 участников, в том числе крупнейшие научно-исследовательские институты страны, партнерами компаний стали ведущие медицинские федеральные и региональные центры.

— Какие показатели по отдельным сегментам демонстрирует рынок?

— По рынку госзакупок, Перечню ЖНВЛП мы на 10% увеличили долю российских препаратов в рублях, в упаковках — почти 80%. Эти данные говорят о том, что компании активно позиционируют себя в сегменте госзакупок. По отдельным сегментам впечатляющие результаты. Например, в сегменте производства онкологических препаратов 13% российских ЛП было в 2012 г. (в денежном выражении), почти 38% — итог 2017 г. В упаковках порядка 60% препаратов российского производства. Трехкратный рост. В «Семи нозологиях» в 2009 г. доля была около 4%; в 2012-м — 9%; сейчас практически 32% в упаковках. А в деньгах — четырехкратный рост. Такая же активная динамика роста препаратов отечественного производства для лечения туберкулеза, ВИЧ, гепатитов. Очевидно, что сейчас необходимо установить новые горизонты для стратегического развития отрасли. И мы приглашаем всех к диалогу по постановке новых задач.

Три кита

— Какие приоритетные направления рассматривает Минпромторг?

— Главная цель программы не меняется — это развитие инноваций. На этом блоке сформируем самый большой набор инструментов поддержки проектов по собственным разработкам. Ждем от отрасли предложений о характере инструментов, они могут быть не только финансовой направленности, но и административного характера. В настоящий момент набор инструментов, который мы с самого начала реализации «Фармы-2020» заложили, работает. У нас появилась поддержка доклинических, клинических исследований. Утвержден приказ о перспективных биомишенях.

Второй приоритет — поддержка экспорта. В 2017 г. по сравнению с 2016 г. экспорт показал рост на 31,7%. Президентом и Правительством РФ поставлена задача поддержки проектов в области несырьевого экспорта. Этот блок в фокусе внимания, и мы хотели бы сделать его одним из приоритетов и стратегии «Фарма-2030».

Третий блок, который мы сейчас обсуждаем с нашими коллегами из Минздрава, — развитие производства клеточных продуктов. Нам бы хотелось сосредоточить усилия на поддержке организаций, которые работают в этом непростом сегменте.

— Как идет работа по реализации Постановления № 1289?

— В рамках действующих мер поддержки мы отдельно выделяем проекты, которые реализуются компаниями на Дальнем Востоке. Для них предусмотрен дополнительный набор преимуществ, больший объем финансирования.

Еще одно направление — поддержка разработок лекарственных форм и дозировок препаратов для детей. С этой целью срок гражданского выпуска продукции увеличен до 6 лет, исключено требование по объемам выручки — для того, чтобы максимально стимулировать активность компаний в сегменте разработки препаратов для детей.

Что касается поддержки производителей активных фармсубстанций, с коллегами из ведомств мы обсудили, каким образом нам интегрировать договоренности, которых мы достигли по 25% преференции, нашли законодательные варианты реализации этого мероприятия. В этом месяце на площадке правительства окончательно обсудим этот вопрос. Напомню, ведомство поддержало с помощью «третьего лишнего» производителей готовых форм, теперь будем дополнительно стимулировать производителей, которые будут активно инвестировать в производство, синтез субстанций на территории РФ.

Речь идет именно о синтезе. У нас не так много таких проектов, но поддержать усилия и инвестиции в эту область мы обязаны. Это тема, которая стоит на повестке дня.

— Насколько активно ведомство планирует продолжать работу по заключению специнвестконтрактов?

— В 2017 г. были одобрены заявки от пяти компаний на заключение специнвестконтрактов. Общий объем инвестиций составил около 13,2 млрд руб. У компаний разные портфели, направления, разные амбиции с точки зрения реализации своих стратегий. Приятно, что компании включают блоки по экспорту продукции. Это тоже тема для будущего обсуждения — мы создали много современных, отвечающих всем международным стандартам площадок, в том числе для развития контактного производства. Вносим изменения в нормативные акты, чтобы повысить активность международных игроков.

Мне кажется, с точки зрения формирования производственной себестоимости большого объема выпуска готовых лекарственных форм Россия может быть конкурентоспособной. Мы сосредоточены на совершенствовании СПИК, совместно с Минфином будем формировать предложения для реализации инициатив в части СПИК 2.0. В нормативную документацию вносятся изменения, которые разрешают нестыковки с точки зрения применения в полном объеме этого инструмента. Исполняя поручение правительства, мы прорабатываем условия, которые обеспечат продукции, произведенной в рамках СПИК, статус российского продукта и другие преимущества, которые заложены в нормативных документах. Работа в этом направлении продолжается.