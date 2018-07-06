Ирина Панарина: инновационной фарме требуются сильные кадры

5 июля в Технопарке «Сколково» состоялось подписание меморандума о намерениях в области повышения уровня профессиональных компетенций в фармацевтической отрасли между компанией «АстраЗенека» и Сколковским институтом науки и технологии.

Цель сотрудничества – подготовка высококвалифицированных кадров для фармотрасли на базе научно-исследовательской экспертизы «АстраЗенека» и разработок Сколтеха в области современных методик образования. В планах – разработка и реализация совместных научно-исследовательских проектов, образовательных программ, в том числе с применением возможностей электронного дистанционного обучения.

Стоит отметить, что фармкомпания имеет опыт сотрудничества с Фондом Сколково: в апреле 2018 года был осуществлен запуск совместной акселерационной программы «АстраЗенека» – Сколково Startup Challenge 2018. Цель акселератора – поиск перспективных идей и инновационных решений в области онкологии, сердечно-сосудистых заболеваний и других нозологий.

В ходе церемонии подписания меморандума генеральный директор «АстраЗенека», Россия и Евразия Ирина Панарина отметила, что развитие инноваций, как один из приоритетов проекта стратегии «Фарма 2030», невозможно без создания сильного научного сообщества.

«В этом году «АстраЗенека» отмечает 25-летнюю годовщину присутствия на российском рынке, за это время мы вывели на рынок более 40 препаратов, помогающих пациентам вести более долгую и качественную жизнь. Меморандум о намерениях в области повышения уровня профессиональных компетенций в фармацевтической отрасли, который мы сегодня подписываем, – важный шаг в развитии научного и кадрового потенциала российской фармацевтики», – сказала Ирина Панарина.

В свою очередь вице-президент по развитию Сколтеха Александр Сафонов заявил, что партнерство с фармкомпанией не ограничится подписанием официальных бумаг: студенты Сколтеха уже имеют возможность развиваться в проектах «АстраЗенеки».

«Очень приятно, что «АстраЗенека» выбрала Сколтех в качестве партнера, готова принимать активное участие в образовательном процессе, принимать наших студентов и выпускников на стажировку», – подчеркнул Александр Сафонов.

Совместный проект предполагает разработку возможностей академической мобильности научно-педагогических работников и обучающихся, научное руководство и рецензирование выпускных квалификационных работ.

Еще одним направлением сотрудничества компании и института станут подготовка программ учебной практики и дальнейшего трудоустройства студентов, а также разработка модулей дополнительного образования для сотрудников «АстраЗенеки» на базе Сколтеха.

«Россия встала на путь инновационного развития. Но без поддержки молодых ученых успех не может быть долгосрочным. И это вопрос, который государство может решать совместно с бизнесом», – подчеркнула в разговоре с «ФВ» Ирина Панарина.

Науке нужны деньги, но поддержка стартапов не должна ограничиваться лишь финансовой составляющей. Молодым ученым необходимо дать возможность на практике применить свои знания, а также необходимо научить правильно презентовать свои идеи. И здесь глобальная фарма выступает связующим звеном между государством, академической наукой и небольшими исследовательскими компаниями.