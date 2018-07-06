 
Архив Подписка Редакция Рекламодателям
Вход Регистрация
Фармвестник-ТВ
03.07 «7 дней за 7 минут» с Нелли Игнатьевой
28.06 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 39
26.06 «Актуальный репортаж»: PROекции будущего: «Маркировка лекарств: эффективное участие по всей цепочке»
26.06 «7 дней за 7 минут» с Александром Осиповым
 СМОТРЕТЬ   
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июнь №21
Фармпроизводители требуют назвать имена тех, кто занимается черной дистрибуцией
Цена ошибки
HR в роли провидца
Где студенту-фармацевту подработать
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Лента · Трибуна
85

Ирина Панарина: инновационной фарме требуются сильные кадры

06.07.2018

5 июля в Технопарке «Сколково» состоялось подписание меморандума о намерениях в области повышения уровня профессиональных компетенций в фармацевтической отрасли между компанией «АстраЗенека» и Сколковским институтом науки и технологии.

Цель сотрудничества – подготовка высококвалифицированных кадров для фармотрасли на базе научно-исследовательской экспертизы «АстраЗенека» и разработок Сколтеха в области современных методик образования. В планах – разработка и реализация совместных научно-исследовательских проектов, образовательных программ, в том числе с применением возможностей электронного дистанционного обучения.

Стоит отметить, что фармкомпания имеет опыт сотрудничества с Фондом Сколково: в апреле 2018 года был осуществлен запуск совместной акселерационной программы «АстраЗенека» – Сколково Startup Challenge 2018. Цель акселератора – поиск перспективных идей и инновационных решений в области онкологии, сердечно-сосудистых заболеваний и других нозологий.

В ходе церемонии подписания меморандума генеральный директор «АстраЗенека», Россия и Евразия Ирина Панарина отметила, что развитие инноваций, как один из приоритетов проекта стратегии «Фарма 2030», невозможно без создания сильного научного сообщества.

«В этом году «АстраЗенека» отмечает 25-летнюю годовщину присутствия на российском рынке, за это время мы вывели на рынок более 40 препаратов, помогающих пациентам вести более долгую и качественную жизнь. Меморандум о намерениях в области повышения уровня профессиональных компетенций в фармацевтической отрасли, который мы сегодня подписываем, – важный шаг в развитии научного и кадрового потенциала российской фармацевтики», – сказала Ирина Панарина.

В свою очередь вице-президент по развитию Сколтеха Александр Сафонов заявил, что партнерство с фармкомпанией не ограничится подписанием официальных бумаг: студенты Сколтеха уже имеют возможность развиваться в проектах «АстраЗенеки».

«Очень приятно, что «АстраЗенека» выбрала Сколтех в качестве партнера, готова принимать активное участие в образовательном процессе, принимать наших студентов и выпускников на стажировку», – подчеркнул Александр Сафонов.

Совместный проект предполагает разработку возможностей академической мобильности научно-педагогических работников и обучающихся, научное руководство и рецензирование выпускных квалификационных работ.

Еще одним направлением сотрудничества компании и института станут подготовка программ учебной практики и дальнейшего трудоустройства студентов, а также разработка модулей дополнительного образования для сотрудников «АстраЗенеки» на базе Сколтеха.

«Россия встала на путь инновационного развития. Но без поддержки молодых ученых успех не может быть долгосрочным. И это вопрос, который государство может решать совместно с бизнесом», – подчеркнула в разговоре с «ФВ» Ирина Панарина.

Науке нужны деньги, но поддержка стартапов не должна ограничиваться лишь финансовой составляющей. Молодым ученым необходимо дать возможность на практике применить свои знания, а также необходимо научить правильно презентовать свои идеи. И здесь глобальная фарма выступает связующим звеном между государством, академической наукой и небольшими исследовательскими компаниями.

«Сегодня на российском фармрынке существует потребность в высококлассных специалистах в области микробиологии, чистых сред, автоматизации процессов управления, а также иных узкопрофильных профессионалов. Чтобы быть в тренде крайне важен постоянный диалог между образовательными учреждениями, фармацевтическими компаниями и научным сообществом в целях выработки общих подходов в образовательном процессе, формировании практических навыков у выпускников. Это позволит вузу подготовить выпускника, который будет востребован на рынке, компании же со своей стороны сформируют спрос на такого рода профессионалов. Все вместе это позволит еще больше ускорить развитие российской фармацевтики, что, несомненно, в конечном итоге отразится на повышении качества российского здравоохранения», – уверена Ирина Панарина.

Автор: Оксана Баранова
Материалы по теме
14.12.2016 «АстраЗенека» рассчитывает в феврале заключить СПИК
06.07.2016 Марина Цуркова заняла кресло руководителя отдела по корпоративным коммуникациям «АстраЗенека»
06.10.2015 Игорь Крылов покинул компанию «АстраЗенека Россия и Евразия» и перешел в ГК «МЕДСИ»
16.09.2015 Юрий Мочалин покинул компанию «АстраЗенека»
27.08.2015 «У редакционного камина» с Игорем Крыловым
Метки
компания "АстраЗенека Россия"
Технопарк «Сколково»
Фарма 2030
Компании
AstraZeneca Англо-шведская фармацевтическая компания, зарегистрированная в Великобритании. Является одной из крупнейших фармацевтических компаний в мире. Компания занимает 281 место в Fortune Global 500 за 2011 год.
Персоны
Панарина Ирина
Генеральный директор «АстраЗенека», Россия и Евразия
Фармвестник-ТВ
03.07 «7 дней за 7 минут» с Нелли Игнатьевой
28.06 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 39
26.06 «Актуальный репортаж»: PROекции будущего: «Маркировка лекарств: эффективное участие по всей цепочке»
26.06 «7 дней за 7 минут» с Александром Осиповым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июнь №21
Фармпроизводители требуют назвать имена тех, кто занимается черной дистрибуцией
Цена ошибки
HR в роли провидца
Где студенту-фармацевту подработать
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Календарь событий
Июль 2018
Сегодня
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 01 02 03 04 05
03.07 — 06.07 Всероссийский межвузовский GxP-саммит «Выбор лучших. Время вперед»
яндекс.ћетрика
Лента В России В мире Анонсы Обзоры Трибуна Новости компаний
О нас Архив Подписка Редакция Рекламодателям Политика конфиденциальности Пользовательское соглашение
Сервисы Документы Опросы Справочник персон Справочник компаний Калькулятор
Приложения Фармвизор Фармперсонал Мобильный ФВ

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на «Фармацевтический вестник» как на источник заимствования, с обязательной гиперссылкой на сайт www.pharmvestnik.ru.

Ограничения и запреты на воспроизведение материалов Сайта:

1. Материалы, размещенные на сайте www.pharmvestnik.ru (далее «Сайт»), в отношении которых Правообладателем установлены ограничения на свободное воспроизведение:

  1. доступ к которым предоставляется на Сайте только подписчикам;
  2. любые материалы, опубликованные в печатной версии газеты, и содержащие пометку «Опубликовано в номере газеты»;
  3. все материалы Сайта, воспроизводимые любым образом, помимо распространения в сети Интернет.

На использование материалов, в отношении которых установлены настоящие ограничения, в обязательном порядке требуется письменное согласие Правообладателя – ООО «Бионика Медиа».

2. Запрещается:

  1. воспроизведение материалов иных правообладателей (пользователь должен решить вопросы правомерного распространения таковых без привлечения ООО «Бионика Медиа»);
  2. использование выдержек из материалов, при которых меняется контекст, выдержки приобретают двусмысленный характер или неблагозвучный оттенок, а равно любая переработка материала;
  3. коммерческое использование материалов, т.е. использование определенного выбранного на Сайте материала (его фрагмента) в целях коммерческой реализации права доступа к такому материалу или предоставления прав на таковое третьим лицам.
Забыли пароль?
Регистрируясь, вы принимаете условия
Пользовательского соглашения