Введение сериализации и агрегации сократит число участников рынка

С приближением первых сроков по обязательной маркировке лекарств эксперты фармотрасли выражают все большую обеспокоенность. Реальный уровень готовности участников рынка в регионах резко контрастирует с оптимистичными заявлениями регуляторов и пионеров проекта. Своими мыслями о том, как реализация программы изменит структуру бизнеса, о возможных рисках и выгодах в ходе интервью «ФВ» в формате «У редакционного камина» поделился коммерческий директор «Доминанта-Сервис» Игорь СТОЛИН.

На линии огня

— Введение обязательной маркировки лекарств с 2019 г. требует от всех участников фармацевтического рынка заблаговременно готовиться к проекту. К тому же уже в 2018 г. начнется поэтапный переход к маркировке. Что вы думаете о готовности рынка к данному переходу и каковы ваши прогнозы?

— Похоже, что после принятия в первом чтении соответствующего законопроекта с иллюзиями о переносе сроков окончательно покончено. Теперь уже становится очевидным, что никаких поблажек для участников рынка не предвидится.

Если говорить о готовности, до последнего момента информации об этом было недостаточно. Тем не менее в прессе можно было увидеть отзывы участников эксперимента, которые уверяют, что все идет хорошо, проект удачный. Но, как только Росздравнадзор опубликовал план перехода к маркировке, предполагающий, что в первом квартале должны быть полностью внесены в систему препараты «Семи нозологий», во втором — препараты стоимостью свыше 500 руб., в третьем — свыше 100 руб., в четвертом — все остальные, тут же последовала обратная реакция, которая показала, что рынок к этому не готов.

На мой взгляд, очевидно, что специфика производства не позволяет оперативно обес­печить обозначенный переход. Взять хотя бы сроки изготовления оборудования — это ведь занимает минимум полгода. Но как быть предприятиям, которые еще не заключили договор с поставщиками оборудования? А такие компании есть.

— Насколько выполнима сама этапность на уровне производственных линий?

— С точки зрения производителей, предложенный план не логичен. На фармацевтическом предприятии производственная линия производит таблетки, и эти таблетки могут относиться — к «Семи нозологиям», жизненно важным препаратам дороже 500 руб. или 100 руб., к безрецептурному отпуску. И если производитель устанавливает оборудование и софт на конкретную линию, все лекарства, которые на ней производятся, должны быть промаркированы, независимо от своей группы и планов Росздравнадзора. А значит, если на этой линии производятся препараты, относящиеся к «Семи нозологиям», уже в первом квартале производитель получит возможность маркировать все лекарственные средства, производимые на этой линии.

Внедрять, так внедрять

— Но и в Европе тоже запускается сериализация. Она как-то отличается от того, что запланировано в России?

— Европа сознательно идет по упрощенному варианту, она ограничилась только сериализацией, понятие агрегации там не введено. Европейский производитель просто наносит первичный код на потребительскую упаковку, и больше ничего не требуется. Никаких требований по агрегации и обязательной передачи информации о групповых SSCC-кодах транспортных коробов и паллет нет.

Понятно, что для облегчения учета тех же 3pl-операторов система формирует агрегацию и групповой код на уровне производства. Но, повторюсь, самих требований здесь нет. Кроме того, не надо информировать систему об изменении статуса медикамента. Товар произведен, код на него нанесен, товар реализован в аптеке или медицинском учреждении, то есть выбыл из оборота — вот и весь принцип действия.

Мы же, согласно российской традиции, уж если внедряем, так внедряем. У нас существует агрегация, которая заставит всех участников фармрынка — процесса товародвижения — постоянно, ежедневно информировать, по факту возникновения, систему об изменении статуса конкретного лекарственного средства. Это сложно.

Вас здесь не стояло

— Значит ли это, что те производители и дистрибьюторы, которые не подготовились должным образом, могут уйти с фармрынка?

— Не буду говорить за производителей, но после того как процесс внедрения в России GMP вошел в завершающую стадию, все фармацевтические предприятия, наверное, правильно воспринимают российский регламент. И раз уж они смогли профинансировать и реализовать процесс подготовки к GMP, то и вопрос установки оборудования на производственную линию вряд ли окажется для них неразрешимой дилеммой.

Можно предположить, что производители к системе будут готовы, никто с рынка не уйдет, разве что временно какой-то ассортимент выпадет из производства.

Что же касается дистрибьюторов — здесь ситуация другая. Дистрибьюторы уйдут. И таких примеров будет много, особенно если говорить о региональных компаниях. Это именно те дистрибьюторы, которые нацелены на бюджетный рынок и участвуют в поставках в медицинские учреждения. Ведь не секрет, что, если посмотреть результаты тендеров, среди победителей в поставках в медучреждения две трети — малоизвестные компании. Они участвуют в виртуальном товарообороте, не являясь участниками товародвижения — таковы реалии рынка.

Совершенно очевидно, что внедрение сериализации и агрегации приведет к тому, что рынок организуется, упорядочится. И количество игроков именно в дистрибьюторском сегменте существенно снизится. Скажу больше — все они будут нам, логистам, очень хорошо известны.

— Какие требования предъявляет программа по маркировке к 3pl-операторам?

— Если 3pl-оператор желает в этой системе участвовать и в конечном счете остаться на рынке, он должен научиться управлять информацией о потребительских и транспортных упаковках. Необходимо в онлайн-режиме информировать собственника о любых изменениях с товаром, который логист обрабатывает и хранит.

Это значит, что 3pl-оператор должен инвестировать в компьютерную и сетевую инфраструктуру, систему управления складом, систему отказоустойчивости, в обучение и мотивацию персонала, а самое главное — в бизнес-процессы. Важно правильно настроить бизнес-процесс и провести его совместную экспертизу с собственником товара — своим потенциальным клиентом. Думаю, многим молодым компаниям будет не под силу сделать это, а потому некоторые из них тоже покинут рынок. Но в целом логистическим компаниям несколько проще, чем другим участникам рынка. У нас есть достаточное время на подготовку, и я уверен, что в течение 2018 г. ведущие игроки этого сектора успеют включиться в программу.

Все в сборе

— Почему логистические компании отсутствуют в экспериментальном проекте?

— 3pl-операторы участвуют в процессе, может быть, и не меньше других, но опосредованно. Это связано с тем, что мы не являемся собственником товара, а экспериментальный проект именно для собственников, пусть и временных. Логисты сосредоточены на оказании услуг производителям и дистрибьюторам, а также, отчасти, и аптечным сетям. Но если оценить подготовку к сериализации нашей компании, то, поскольку «Доминанта-Сервис» представлена в нескольких сегментах фармацевтического рынка, в том числе производственном, мы глубоко вовлечены в процесс подготовки к сериализации/агрегации, причем, что называется, с двух сторон.

— Общий перечень услуг, которые 3pl-операторы оказывают игрокам фармрынка, примерно одинаков. За счет каких факторов вы рассчитываете добиться конкурентного преимущества?

— Когда мы проектировали наш склад, с самого начала понимали, что грядет маркировка, и действовали именно с таким расчетом. Стоит сказать и о системе WMS (система управления складом). Ряд компаний использует промышленные системы, но практика показывает, что зачастую их сложно адаптировать к проекту — речь как о сроках, так и о финансовой составляющей. Наш логистический комплекс управляется системой собственной разработки, и мы в состоянии своевременно адаптировать ее к требованиям ИС «Маркировка» и предложить партнерам готовое решение. Одним словом, мы более гибкие.

В упор не видят

— Успешность любого проекта во многом обеспечивается четкими и понятными правилами. В этой связи как вы оцениваете регуляторную составляющую программы?

— Все довольно неоднозначно. С одной стороны, разработаны методические рекомендации, проводятся вебинары, идет пилотный проект, и у участников рынка, по крайней мере в Москве и крупных городах, формируется устойчивое впечатление, что все идет правильно и успех гарантирован. Но, когда мы идем в регионы, становится понятно, что далеко не все так радужно.

Национальные дистрибьюторы — участники эксперимента декларируют, что все хорошо, а региональные не знают об этом ничего. Специфика моей работы предполагает общение с региональными дистрибьюторами, аптечными сетями — я знаю, у них информация отсутствует, никто не готовится. Установка примерно такая — все равно сроки сдвинутся, подготовиться успеем. Либо так: а что нам делать-то? Подождем, пока 1С перепишет свою учетную программу, и мы будем готовы.

Аналогичная ситуация и с аптеками — информации нет. Тогда надо задаться вопросом: а откуда она может появиться? Может быть, имеет смысл регуляторным органам проанализировать ситуацию и еще раз сделать акцент на информированность именно региональных компаний. Может, стоит активизировать работу с территориальными подразделениями Росздравнадзора, региональными министерствами здравоохранения? Ведь Москва — это еще не вся Россия, хотя многие и шутят, что как минимум половина. И все же для того, чтобы проект стал успешным, он должен иметь сквозную реализацию, а не только по вертикали.