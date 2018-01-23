Отсчет пошел

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23.01.2018

Amgen локализует производство в России

В конце декабря ООО «Амджен» и АО «Фармстандарт» обнародовали условия соглашения о локализации в России американской компанией производства препарата блинатумомаб для лечения острого лимфобластного лейкоза. Контракт был подписан в октябре 2017 г., но как заявил генеральный директор Amgen в России Олег Парошин, этому предшествовала полуторагодовая работа по изучению условий российского рынка и поиску надежного партнера. Это знаковое событие для компании, которая претендует на включение препарата в список ЖНВЛП в ближайшей перспективе.

Станут ближе

Решение о передаче инновационной технологии производства всегда дается нелегко. Однако Amgen заявил о готовности идти по этому пути в России. Еще в сентябре прошлого года, в ходе профильной конференции заместитель министра промышленности и торговли Сергей Цыб, обсуждая с Олегом Парошиным трудный путь инноваций на российский рынок, отметил, что для таких продуктов не должно быть границ. И ничто не мешает иностранным компаниям заключать партнерские соглашения с отечественными производителями. Уже в ноябре стало известно, что компания пошла на такой шаг, и заключила контракт с АО «Фармстандарт».

«Подписание соглашения – результат кропотливой работы в течение полутора лет. Сегодня мы можем начинать отсчет времени прихода в Россию инновационных биотехнологических препаратов для лечения онкологических заболеваний», – подчеркнул Олег Парошин.

В рамках соглашения Amgen остается владельцем регистрационного удостоверения, при этом передает компании «Фармстандарт» технологию производства на основе оригинальной субстанции и упаковки готовой продукции. «Фармстандарт» также взял на себя обязательства по продвижению препарата. Препарат будет производиться на площадке ОАО «Фармстандарт-УфаВИТА». Размер инвестиций в проект компании не раскрывают. Как аккуратно отметил г-н Парошин, «сумма восьмизначная». Локализация реализуется в два этапа. Уже в текущем году компании запустят трансфер вторичной упаковки препарата и к 2021 г. рассчитывают завершить передачу технологии производства.

Плечом к плечу

По условиям соглашения Amgen передаст производственную технологию биотехнологического препарата блинатумомаб. Объем производства препарата не ограничен соглашением и будет зависеть от потребностей российского здравоохранения. В настоящий момент препарат не закупается государством, однако обе компании надеются на его включение в госпрограммы по лекарственному обеспечению.

Одобренный FDA и EMA препарат показывает результаты в клинической практике. Как сообщают авторы исследования TOWER, монотерапия привела к полной ремиссии у 44 % пациентов с рецидивирующим или рефрактерным пре-В-клеточным острым лимфобластным лейкозом (ОЛЛ)1.

«Для нас очень важен этот первый шаг. Мы чувствуем поддержку со стороны Министерства промышленности и торговли РФ, инициативы о локализации полностью поддерживаются. Надеемся, что данный кейс по локализации биотехнологического препарата послужит примером и для других компаний, которые хотят прийти в Россию с новыми технологиями», – подчеркнул генеральный директор АО «Фармстандарт» Григорий Потапов.

1.TOWER Phase III Study Blinatumomab versus Chemotherapy for Advanced Acute Lymphoblastic Leukemia Kantarjian H, et al. N Engl J Med. 2017;376:836–47.

Автор: Оксана Баранова
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Метки
ПАО "Фармстандарт"
Amgen Inc.
Персоны
Потапов Григорий

Генеральный директор «Фармстандарт»
Цыб Сергей Анатольевич

Заместитель министра промышленности и торговли РФ
Фармвестник-ТВ
19.01 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 28
17.01 «У редакционного камина» с Сергеем Ваниным
09.01 Показатели за 2017 год: «Фармацевтический вестник», «Фармвестник-ТВ», «Медицинский вестник»
02.01 «365 дней за 7 минут» с «Фармацевтическим вестником»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Январь №1
Итоги 2017 года для российской фармацевтической отрасли
Current issue #1, 2018
Что означает новая мера господдержки российских производителей стентов и катетеров
Фармотрасли рекомендовано самостоятельно определиться с вектором развития
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