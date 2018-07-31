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Елена Казакова: «Система наставничества позволяет нам оставаться в числе самых востребованных работодателей»

31.07.2018

Сегодня Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сывороток (СПбНИИВС) является пионером среди государственных предприятий (а по большому счету и в отрасли в целом) по ранней профессиональной ориентации учащихся, а также по реализации мероприятий по профориентации и практик наставничества. По словам руководства предприятия, эта работа дает свои плоды, в СПбНИИВС собран один из самых стабильных и перспективных коллективов с точки зрения научного и производственного потенциала; молодые специалисты с удовольствием переезжают в пригород Северной столицы из своих родных городов только для того, чтобы работать в СПбНИИВС.

Об опыте работы по профориентированию учащихся и молодежи мы поговорили с заместителем директора СПбНИИВС Еленой Казаковой.

– Елена, как выстроена в СПбНИИВС работа по профориентации?

– Это большая, комплексная работа, от организации дней открытых дверей, экскурсий учащихся и студентов на предприятие до проведения тематических уроков и недель науки, трудовых отрядов школьников и целого ряда других форматов профориентирования. Мы ведем эту работу в институте уже не первый год, и сегодня она стала для СПбНИИВС системной практикой. Для систематизации всех проектов в этом направлении была создана Лаборатория наставничества, в проектах которой принимают участие лучшие наставники института. В рамках Лаборатории наставничества определяются приоритеты в организации профориентационных мероприятий, аккумулируются лучшие практики и опыт наших специалистов.

Можете привести примеры?

– С удовольствием поделюсь опытом организации проекта для школьников во время текущих летних каникул. Совсем недавно завершился проект «Неделя науки», направленный на профориентацию и популяризацию уникальных профессий, для участия в котором были привлечены ученики Ропшинской общеобразовательной школы. Мы на собственном опыте убедились в высокой эффективности взаимодействия школ, высших учебных заведений и работодателя. В этом году ТОШевцы (ТОШ – трудовой отряд школьников) пополнили ряды таких подразделений СПбНИИВС, как отделение биологических моделей, участок инкубации племенного яйца и общехозяйственный отдел. За период работы в ТОШ учащиеся смогли опробовать реальные трудовые профессии под руководством наших специалистов, а также получить заработанную собственным трудом зарплату – все как у взрослых.

Трудовые отряды функционируют в рамках общей концепции?

– Совершенно верно! Это новый формат работы для СПбНИИВС. Первый трудовой отряд школьников был организован в рамках комплексного подхода к привлечению, повышению профессионального уровня и удержанию специалистов, а также профориентационной работы с молодежью в институте. Работа в ТОШ – это возможность провести лето по-взрослому. Помимо трудовых смен для ребят были организованы лекции наставников из Лаборатории наставничества, чтобы после окончания трудового лагеря учащиеся были не только практически, но и теоретически подкованы и, возможно, выбрали свою будущую профессию, ориентируясь на полученные знания.

Звучит интересно. Эту большую работу вы начали в институте до и после официально объявленной в стране политики в соответствующих областях?

– Нам есть чем гордиться, мы считаем себя первопроходцами, пионерами в профориентационной работе и популяризации профессий в нашей сфере. Но началось все достаточно давно и связано это было, как ни странно, с нашим зарубежным проектом – латиноамериканским институтом биотехнологии MECHNIKOV. Во время строительства российско-никарагуанского завода по производству вакцин специалистами СПбНИИВС совместно с Университетом UNAN Managua мы успешно реализовали проект BioNica. Идея профориентационного лагеря для молодежи возникла у нас в ходе поиска и стажировки специалистов в Никарагуа для последующей работы на площадке института MECHNIKOV.

Расскажите про Бионику подробнее.

– Суть данного проекта в расширении горизонта знаний подростков и студентов о существующих профессиях в фармацевтической отрасти. Мы стремились показать суть необходимых на производстве MECHNIKOV профессий, создать условия, максимально приближенные к реальным, показать, кем ребята могут стать и что для этого необходимо сделать. Одним словом, стремились показать, как добиться успеха.

В данном проекте в качестве волонтеров были задействованы студенты химико-фармацевтического факультета Университета UNAN Managua, преподаватели и работники института MECHNIKOV. В качестве участников – дети сотрудников латиноамериканского института биотехнологии в возрасте от 13 до 17 лет. По полученным результатам мы приняли решение о расширении опыта проекта BioNica на несколько школ Никарагуа.

MECHNIKOV – это первое в Никарагуа биофармацевтическое предприятие, а следовательно, и новые профессии. Проект помог нам выявить лучших среди студентов-волонтеров, именно они стали потенциальными претендентами на получение работы на новом предприятии.

Планируете развивать эту работе в Никарагуа?

– Однозначно да. В дальнейшем в проект добавится новое направление «Школа волонтеров», тем самым мы увеличим количество волонтеров, обучив их успешным практикам профориентационной работы, и сможем охватить проектом BioNica еще большее количество школ. Ведь знакомство с наукой и с уникальными профессиями в развлекательной форме игр, фильмов и даже мультфильмов, а также с реальными историями успеха самих никарагуанских специалистов позволит местной молодежи сделать правильный выбор будущей профессии.

– Вернемся в Россию. Какие существуют практики наставничества в СПбНИИВС?

– Наставник в СПбНИИВС – это почетно, это особый статус работника предприятия. Руководство института заинтересовано в том, чтобы стажеров учили качественно, руководители подразделений сами включаются в процесс наставничества, и, конечно, за эффективное наставничество предусмотрена система материального поощрения. Лаборатория наставничества включает в себя школу наставника, которая реализуется в рамках внутрикорпоративного обучения, лучшие наставники демонстрируют свои таланты и навыки желающим стать наставниками, обучают коллег и совершенствуют свои программы наставничества. В первую очередь наставничество для нас – это эффективная форма обучения, ведь цель практически любого обучения – повышение производительности.

Система наставничества позволяет нам оставаться в числе самых востребованных работодателей, а именно позволяет снижать текучку кадров за счет последовательной адаптации нового сотрудника через минимизацию уровня стресса в начале работы и обеспечения форсированного знакомства с коллективом. Также наставники помогают новым специалистам быстро осваивать свои обязанности через передачу в кратчайшие сроки всех необходимых знаний, умений и навыков.

Что еще дает СПбНИИВС система наставничества?

– Прежде всего это подготовка кадрового резерва на ключевые должности и общее повышение лояльности персонала. Система наставничества помогает подготавливать кадровый резерв через сохранение знаний в широком смысле этого слова внутри предприятия. Накопленные знания стандартизируются и в постоянном режиме передаются от наставника к слушателю, как и соответствующие умения и навыки работы. В этом и есть залог успеха СПбНИИВС.

Автор: Андрей Мясов
Метки
СПбНИИВС
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