В чем секрет лекарственных препаратов в высоких разведениях

Доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН, научный руководитель ООО «НПФ "Материа Медика Холдинг» Олег Эпштейн в эксклюзивном интервью рассказал «Комсомолке» о малоизвестных фактах о препаратах в высоких разведениях

– Олег Ильич, в последнее время гомеопатия вызывает много споров. С одной стороны у нас в стране имеется большое число приверженцев гомеопатии, регулярно получающих лечение препаратами в малых дозах, с другой - гомеопатия подвергается жесткой критике.

– Антигомеопатические кампании - явление достаточно регулярное и обыденное. Даже в Европе и США, где гомеопатия широко распространена и применяется практически в течение двух веков, со стороны регуляторных органов, врачебных организаций и просто отдельных специалистов время от времени появляются призывы к ограничению, но не в коем случае не к запрету этого альтернативного лечебного направления.

Надо отметить, что фармакология в ее современном виде начала складываться только к началу семидесятых годов прошлого века. К этому времени в связи с развитием науки ученые научились выявлять молекулярные механизмы заболеваний и появилась возможность усиливая или, наоборот, блокируя или ослабляя определенные биохимические или физиологические процессы, лечить различные заболевания. В медицине такой подход, называющийся патогенетическим, привел к прорыву в кардиологии, в психиатрии, в эндокринологии, и других областях. Позднее , после получения в промышленных масштабах моноклональных антител , были достигнуты впечатляющие результаты в онкологии.

Патогенетический подход автоматически потребовал введения принципа доказательности в медицине. Каждый препарат должен в клинических испытаниях доказать, что он способен лечить всех или, по крайней мере, большинство больных с определенным заболеванием (нозологическая терапия), а также доказать, что он достаточно безопасен для массового применения. В 50-60 е годы прошлого века требования к доказательности и безопасности при создании лекарственных препаратов были достаточно размытыми, что в ряде случаев сопровождалось тяжелыми последствиями, например «талидомидовой трагедией», когда у матерей принимавших снотворное талидомид, родилось более десяти тысяч детей с дефектами конечностей.

В 80-90 годы 20 века, после того как жесткие требования к лекарственным препаратам окончательно сложились, гомеопатическая терапия, появившаяся задолго до становления современной медицины, оказалась в состоянии, когда гомеопатам приходится объяснять, почему они придерживаются иных канонов.

– Действительно, наиболее частый упрек в адрес гомеопатии - отсутствие клинических доказательств эффективности применяемых препаратам.

– В ответе на данный вопрос, я бы хотел выделить главное: гомеопатия – индивидуальная терапия, это значит, что каждый гомеопатический препарат предназначен для лечения не всех людей с тем или иным заболеванием, а только тех из них, кто имеет к данному препарату высокую индивидуальную чувствительность. Поэтому в обычных современных клинических испытаниях доказать эффективность гомеопатических препаратов на всех больных с определенным заболеванием невозможно. Ни при каких условиях гомеопатия никогда не сможет быть частью доказательной, входящей в социальные программы медицины, Но она на это и не претендует - это другая, альтернативная медицина, со своими недостатками и достоинствами.

Основатель гомеопатии немецкий врач С. Ганеман совершил переворот в медицине, в которой в тот период (последняя четверть 18 века) все еще применялось кровопускание и лечение пиявками. Ганеман соединил в одно целое несколько очень оригинальных идей. Во-первых, он применял препараты в чрезвычайно разбавленном виде. Химики 18 века еще не знали, что они разбавлены до такой степени, что в них отсутствуют молекулы исходного вещества и не упрекали Ганемана этим обстоятельством. Сложнее складывались отношения с аптекарями, так как Ганеман сам тщательно, путем многократного разведения, приготавливал препараты из различного натурального сырья, лишая фармацевтов - аптекарей законного заработка. Во-вторых, Ганеман впервые за всю историю медицины начал проводить клинические испытания приготовленных им препаратов, – и делал это на группе здоровых людей. В большинстве случаев никого заметного действия препараты в сверхвысоких разведениях у испытуемых не вызывали. И только у незначительного числа добровольцев, принимающих участие в испытании, и имеющих очень высокую чувствительность к исследуемому препарату, появлялись болезненные проявления, которые напоминали в ослабленном виде картину интоксикации этим же препаратом в высокой дозе. Другими словами, на чувствительных людей малая доза оказывала сильное воздействие.

Данные наблюдения привели Ганемана к основополагающему заключению: лечить у больных симптомы тем препаратом ( в разбавленном виде) , который он вызывает у здоровых (принцип подобия). Более того, Ганеман- наблюдательный врач сумел найти практический подход для реализации принципа подобия. Он заметил, что у людей, чувствительных к определенному препарату в высоких разведениях, имеются общие внешние признаки ,которые отсутствуют у нечувствительных к препарату участников испытаний. И предложил назначать препараты в высоких разведениях строго в соответствии с этими «маячками» -маркерами индивидуальной чувствительности. Достоинством гомеопатии является ее безопасность и возможность лечить разные болезненные симптомы, которые далеко не всегда поддаются лечению современным препаратам. Недостаток –крайне высокая сложность подбора индивидуального препарата, и вследствие этого - ограниченные возможности, отсутствие эффекта при назначении больным, нечувствительным к назначенному препарату. Гомеопатия не может и не должна заменять современные препараты при лечении тяжелых заболеваний, например в онкологии. Но право на свое место в качестве альтернативной, дополнительной терапии гомеопатия завоевала, о чем свидетельствует большое количество приверженцев этого направления во всем мире. Больных с хроническими заболеваниями, вынужденных постоянно получать современную фармакотерапию , нельзя лишать шанса найти облегчение в альтернативной гомеопатической терапии.

– Однако, некоторые фирмы - производители гомеопатии, заявляют, что действие их препаратов доказано в ходе современных клинических исследований, которые проводятся не на здоровых, а на больных. Как Вы относитесь к таким заявлениям?

– Классическая гомеопатия родилась в Европе. В основе ее лежит ганемановский принцип подобия, с обязательным назначением гомеопатического препарата больным с высокой индивидуальной чувствительностью к нему. С точки зрения современной иммунологии при этом, вероятно, происходит усиление действия гомеопатического препарата через иммунологические механизмы индивидуальной чувствительности. Примерно в середине прошлого века, в той же Европе, появились фирмы, которые начали производить препараты в высоких разведениях, но не предназначенные для индивидуального назначения – комплексные, содержащие несколько компонентов гомеопатические препараты или же органотропные препараты, которые в Европе также считаются гомеопатией или клинической гомеопатией, так как некоторые такие препараты подтвердили свою эффективность в обычных клинических испытаниях. В США, напротив, в гомеопатическую фармакопею входят только классические гомеопатические препараты, прошедшие испытания на здоровых добровольцах.

– Получается, что термин гомеопатия необоснованно расширен, и гомеопатия-гомеопатии рознь? И кроме принципа подобия есть еще какие-то механизмы действия препаратов в высоких разведениях?

– Да, все гораздо сложнее. В последние годы стало очевидно, что гомеопатия –это лишь малая часть очень сложной и многогранной научной проблемы – проблемы высоких разведений. Механизмы действия высоких разведений однозначно – физические, и только в силу исторических причин высокие разведения впервые были использованы в медицине, и вследствие этого биологические механизмы действия высоких разведений были открыты до понимания их физической природы. Я считаю, что главное в предложенной Ганеманом технологии – не уменьшение концентрации исходного вещества, а внешняя механическая обработка раствора, сопровождающаяся , вероятно , изменением его энтропии и других физико-химических свойств. Многие известные советские и российские ученые, члены РАН: Н.П. Кравков, И.П. Ашмарин, известная профессор Е.Б Бурлаковапоказали, что без всякого принципа подобия высокие разведения оказывают в организме действие на молекулярном и клеточном уровнях. Сравнительно недавно специалистами нашей научно-производственной фирмы было открыто ранее неизвестное свойство высоких разведений – в организме и вне организма они модифицируют (изменяют, упрощенно говоря – катализируют) свойства исходного вещества, что привело к созданию новой группы лекарственных препаратов на основе высоких разведений антител. За данную работу группа известных российских фармакологов, биологов и врачей была награждена премией Правительства РФ за 2005 год.

– Чем данные препараты отличатся от гомеопатии или клинической гомеопатии ?

– Как классические гомеопатические препараты, так и органотропные препараты в высоких разведениях , созданы эмпирически, их можно отнести к традиционной терапии с неопределенными механизмами действия. До последнего времени, в проблеме высоких разведений господствовала теория «памяти растворителя», предполагающая, что благодаря внутренней перестройке в растворителе появляются различные структуры (кластеры), которые сохраняет свойства исходного вещества. Но наше открытие показало, что в растворителе не сохраняются исходные, а появляются новые свойства. Чтобы подчеркнуть роль технологической обработки исходного вещества, мы назвали их их релиз-активными (от английского “release” - высвобождение). Надеюсь , что со временем феномен релиз-активности найдет физическое объяснение. Работы медиков и биологов с высокими разведениями, в том числе и наши, привлекли внимание физиков и химиков.

Начинает появляться все больше публикации о механизмах действия высоких разведений вне организма. В случае, если их физическая природа будет определена (а это будет выдающееся физическое открытие ! ), высокие разведения смогут применяться не только в медицине, но и в ряде тонких технологий. В медицинском плане главное отличие релиз-активных препаратов от гомеопатии заключается в том, что их цель - не вызвать индивидуальную реакцию организма, а совсем другая; они назначаются для воздействия на определенные биологические мишени: рецепторы или ферменты с целью изменить их активность и усилить взаимодействие определенных молекул организма (лигандов или субстратов) с мишенями, т.е. принцип их использования - патогенетический, на котором основана современная фармакология. Релиз-активные препараты, с изученными и понятными молекулярными механизмами биологического действия, гораздо ближе к фармакологии, чем к гомеопатии. Я бы отнес их к третьему классу лекарственных препаратов: по способу приготовления они схожи с технологией, которую используют для получения гомеопатических препаратов, а по механизмам действия, по возможности использовать для нозологической, а не индивидуальной терапии – к фармакологии.

И самое главное - имеются данные многочисленных клинических, в том числе международных исследований, проведенных с учётом всех современных требований, подтверждающие высокую безопасность и эффективность релиз-активных препаратов, что позволяет интегрировать их в систему доказательной медицины, расширяя терапевтические возможности современной терапии при разных заболеваниях, в том числе тяжелых, например, при сахарном диабете или аденоме предстательной железы.