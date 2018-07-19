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Оксана Позднякова назначена на должность Вице-президента и руководителя по России компании Гленмарк

19.07.2018

С 4 июня 2018 года на должность Вице-президента и руководителя по России компании Гленмарк назначена Оксана Позднякова. С 18 июля 2018 года Оксана Позднякова также официально приняла полномочия генерального директора ООО «Гленмарк Импэкс».

«В глобальном масштабе российский рынок остается одним из ключевых для компании Гленмарк. Портфель препаратов в России состоит из оригинальных комбинаций и брендированных дженериков,» – сообщила Оксана Позднякова в связи со своим назначением, - «мы также планируем к выводу на рынок новые лекарственные препараты, в стратегически важных для компании терапевтических областях дерматологии и пульмонологии для укрепления позиций компании на российском рынке».

Оксана Позднякова имеет степень MBA по специальности Marketing Университета штата Калифорния, Хейворд, прошла обучение в бизнес-школе INSEAD (Франция). Свою профессиональную карьеру в фармацевтической индустрии Оксана Позднякова начала в отделе маркетинга компании SmithKline Beecham/ GlaxoSmithKline. На протяжении более 15 лет занимала руководящие позиции в компаниях Novartis Pharma и Sanofi. Работала в Швейцарии и России. Имеет обширный опыт работы на фармацевтическом рынке в области маркетинга, управления продуктовым портфелем (безрецептурные бренды, рецептурные препараты), развития команды, а также в сфере медицинских изделий. В 2014-2015 гг. была председателем OTC комитета в Ассоциации международных фармацевтических производителей (AIPM). До прихода в компанию Гленмарк, Оксана Позднякова возглавляла российский филиал компании Medela AG.

Чаба Кантор, Старший вице-президент и руководитель региона «Азия, Россия и СНГ» компании Гленмарк продолжит руководить регионом. Г-н Кантор будет базироваться в Сингапуре.

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Метки
Гленмарк
Компании
Гленмарк Glenmark Pharmaceuticals Ltd. - международная интегрированная фармацевтическая компания, в основе деятельности которой научные исследования и разработка инновационных лекарственных препаратов. Компания входит в ТОП-75 фармацевтических и биотехнологических компаний мира по размеру выручки (рейтинг SCRIP 100, 2017г).
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16.07 «ФармNEWS»: II Всероссийский межвузовский GxP-саммит «Выбор лучших. Время вперед»
10.07 «7 дней за 7 минут» с Сергеем Шуляком
03.07 «7 дней за 7 минут» с Нелли Игнатьевой
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июль №22
Старт обязательной маркировки лекарств снова предлагается перенести
Кто подхватит маркетинговые договоры производителей с аптеками
Глава Минздрава рассказала о приоритетах лекарственного обеспечения
ЕЭК советует внимательно читать документы, регулирующие рынок клинических исследований в ЕАЭС
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