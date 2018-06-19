AlphaRM: самым быстрорастущим по количеству аптек является Уральский ФО

Количество аптечных учреждений в России по итогам апреля 2018 года составило 64 565 аптечных учреждений, что по сравнению с апрелем предыдущего года выше на 6%, посчитали аналитики компании AlphaRM. При этом объем коммерческого розничного рынка[1] с января по апрель 2018 года достиг 401,2 млрд руб. в ценах конечного потребителя и вырос на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Наибольшая доля аптечных точек приходится на Центральный федеральный округ — 29%, далее следуют Приволжский и Сибирский федеральные округа с 21% и 13% соответственно. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, самым быстрорастущим по количеству аптечных учреждений является Уральский федеральный округ, прирост количества точек в регионе составил 9%.

.Далее следуют Приволжский (+8%) и Центральный федеральные округа (+7%).