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AlphaRM: самым быстрорастущим по количеству аптек является Уральский ФО

19.06.2018

Количество аптечных учреждений в России по итогам апреля 2018 года составило 64 565 аптечных учреждений, что по сравнению с апрелем предыдущего года выше на 6%, посчитали аналитики компании AlphaRM. При этом объем коммерческого розничного рынка[1] с января по апрель 2018 года достиг 401,2 млрд руб. в ценах конечного потребителя и вырос на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

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Наибольшая доля аптечных точек приходится на Центральный федеральный округ — 29%, далее следуют Приволжский и Сибирский федеральные округа с 21% и 13% соответственно. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, самым быстрорастущим по количеству аптечных учреждений является Уральский федеральный округ, прирост количества точек в регионе составил 9%.

.Далее следуют Приволжский (+8%) и Центральный федеральные округа (+7%).

[1] Включает продажи всего ассортимента аптек, в т.ч. продажи БАД и прочего ассортимента.

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
аптеки
Фармвестник-ТВ
19.06 «Актуальный репортаж»: Российский фармацевтический форум Института Адама Смита
18.06 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 38
13.06 «ФармNEWS»: Комплаенс в фармотрасли в свете новых трендов
09.06 ФармNEWS»: В России появилась первая четырехвалентная вакцина от гриппа
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Июнь №20
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