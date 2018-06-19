 
Архив Подписка Редакция Рекламодателям
Вход Регистрация
Фармвестник-ТВ
19.06 «Актуальный репортаж»: Российский фармацевтический форум Института Адама Смита
18.06 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 38
13.06 «ФармNEWS»: Комплаенс в фармотрасли в свете новых трендов
09.06 ФармNEWS»: В России появилась первая четырехвалентная вакцина от гриппа
 СМОТРЕТЬ   
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июнь №20
«Натива» получила принудительную лицензию для производства леналидомида
Трудности перехода
Есть потребность — будут штаты
Инженера вызывали?
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Лента · Обзоры
166

DSM Group: Johnson & Johnson лидирует по объемам продаж лекарств для региональных льготников

19.06.2018

Компания DSM Group подготовила обзор региональных закупок льготных препаратов по итогам 1 квартала 2018 года.

Помимо федеральной также существует и территориальная программа, реализуемая за счет региональных бюджетных средств, которая предусматривает получение лекарственных средств бесплатно или с 50%-ной скидкой и регламентируется Постановлением Правительства РФ от 30.07.1994г. № 890

«О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения». В некоторой степени программа дублирует и может являться заменой федеральной программе ОНЛС, потому что льготник может быть как федеральным, так и региональным.

По оценкам, объем региональной льготы сравним с федеральной программой.
В I квартале 2018 года было закуплено 23,9 млн упаковок лекарств на сумму
25,6 млрд руб. При сравнении с аналогичным периодом прошлого года закупки выросли на 68,7% в стоимостном и на 35,7% в натуральном выражении.

В региональной программе доля отечественных препаратов выросла на 1,3% относительно первого квартала 2017 г. и составила 64,2% в упаковках. Однако из-за более низкой цены российские лекарства занимают в денежном выражении долю только 26,7% (-3,1%).

Средневзвешенная стоимость одной упаковки отечественного средства составила 445 рублей, в то время как упаковка лекарства иностранного производства стоит дороже почти в пять раз – 2 192 рубля.

В I квартале 2018 года в региональной программе участвовало 495 компаний.
В рейтинге производителей в основном представлены иностранные корпорации. В текущем году производители Johnson&Johnson и Novo Nordisk показали максимальный прирост закупок (+265,3% и +159,0% соответственно), в результате чего отечественная компания «Биокад» потеряла свои позиции (-2 строчки). Другая российская фирма «Натива» сумела сохранить за собой 8 место, нарастив объем продаж на 104,2%. Реализация бронходилатирующего средства компании «Формисонид» увеличилась на 110,0%. Кроме того, в 2018 году регионы стали закупать два новых противоопухолевых средства «Сунитиниб-Натив» и «Дазатиниб-Натив», производимых фирмой «Натива», – аналоги импортных препаратов компаний Pfizer и Bristol-Myers Squibb.

ТОП-10 производителей в программе «Региональная льгота» за I квартал 2018 года

Рейтинг

Производитель

Объем,

1 кв. 2018, млн руб.

Доля (%),

1 кв. 2018

Прирост (%),

1 кв. 2018 / 1 кв. 2017

1

Johnson & Johnson

2 300,9

9,0

+265,3

2

Sanofi

1 957,2

7,6

+31,7

3

Novo Nordisk

1 921,8

7,5

+159,0

4

Биокад

1 343,4

5,2

+22,6

5

AstraZeneca

1 340,7

5,2

+55,9

6

Alexion Pharma

1 159,3

4,5

+83,8

7

Novartis

1 062,0

4,1

+29,3

8

Натива

1 057,7

4,1

+104,2

9

Takeda

671,0

2,6

+132,7

10

GlaxoSmithKline

660,8

2,6

+90,8

В целом в I квартале 2018 года регионы закупили 2 439 различных брендов лекарственных препаратов (5 350 полных наименований).

В рейтинге по стоимостному объему лидируют в основном импортные препараты. Суммарно доля ТОП-10 брендов составляет 26,9%. Практически все бренды, входящие в десятку, увеличили свой объем закупок по сравнению с январем-мартом 2017 года. Исключением стал инсулин «Лантус» (-34,3%) производства Sanofi. Максимальный прирост закупок был отмечен у противовирусного средства «Совриад» и препарата «Имбрувика», предназначенного для терапии лейкоза.

ТОП-10 брендов в программе «Региональная льгота» за I квартал 2018 года

Рейтинг

Бренд

Объем,

1 кв. 2018, млн руб.

Доля (%),

1 кв. 2018

Прирост (%),

1 кв. 2018 / 1 кв. 2017

1

Имбрувика

1 215,4

4,7

974,0%

2

Солирис

1 159,3

4,5

83,8

3

Левемир

921,9

3,6

271,3

4

Гертикад

824,4

3,2

511,0

5

Туджео СолоСТАР

657,6

2,6

93,8

6

Совриад

584,6

2,3

11 709,9

7

Лантус

448,3

1,8

-34,3

8

Новорапид

404,2

1,6

55,9

9

Даклинза

356,3

1,4

New

10

Тресиба Флекстач

330,7

1,3

657,2

Центральный федеральный округ лидирует по уровню финансирования региональной программы – 56,4%. С огромным разрывом второе и третье место заняли Южный (доля 11,9%) и Приволжский округа (9,0%).

Только в 2-х регионах из 8 произошло снижение финансирования закупок лекарственных препаратов: в Северо-Западном (-50,0%) и Уральском ФО (-16,9%). Данная динамика обусловлена переходом на более дешевые отечественные препараты, доля которых в данных регионах выросла на 6,7% и на 2,1% соответственно.

ТОП федеральных округов в программе «Региональная льгота» за I квартал 2018 года

Рейтинг

Бренд

Объем,

1 кв. 2018, млн руб.

Доля (%),

1 кв. 2018

Прирост (%),

1 кв. 2018 / 1 кв. 2017

1

Центральный ФО

14 451,2

56,4

151,8

2

Южный ФО

3 059,7

11,9

146,8

3

Приволжский ФО

2 307,1

9,0

91,7

4

Сибирский ФО

1 821,1

7,1

1,8

5

Уральский ФО

1 756,5

6,9

-16,9

6

Северо-Западный ФО

1 259,6

4,9

-50,0

7

Дальневосточный ФО

679,6

2,7

47,4

8

Крымский ФО

282,4

1,1

142,4

Материалы по теме
18.06.2018 Доступность медпомощи и лекарств в селах можно будет увидеть на интерактивной карте ОНФ
15.06.2018 Глава Башкортостана: виновных в перебоях с поставками лекарств ждет увольнение
13.06.2018 Депутат Госдумы обратился в прокуратуру по поводу отсутствия лекарств в Ульяновской ОКБ
09.06.2018 СПЧ подготовил рекомендации по актуальным вопросам лекарственного обеспечения
08.06.2018 DSM Group: за I квартал для льготников закуплены лекарства на сумму 14,6 млрд рублей
Метки
DSM Group
лекарственное обеспечение
льготники
Фармвестник-ТВ
19.06 «Актуальный репортаж»: Российский фармацевтический форум Института Адама Смита
18.06 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 38
13.06 «ФармNEWS»: Комплаенс в фармотрасли в свете новых трендов
09.06 ФармNEWS»: В России появилась первая четырехвалентная вакцина от гриппа
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июнь №20
«Натива» получила принудительную лицензию для производства леналидомида
Трудности перехода
Есть потребность — будут штаты
Инженера вызывали?
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Календарь событий
Июнь 2018
Сегодня
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 01
яндекс.ћетрика
Лента В России В мире Анонсы Обзоры Трибуна Новости компаний
О нас Архив Подписка Редакция Рекламодателям Политика конфиденциальности Пользовательское соглашение
Сервисы Документы Опросы Справочник персон Справочник компаний Калькулятор
Приложения Фармвизор Фармперсонал Мобильный ФВ

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на «Фармацевтический вестник» как на источник заимствования, с обязательной гиперссылкой на сайт www.pharmvestnik.ru.

Ограничения и запреты на воспроизведение материалов Сайта:

1. Материалы, размещенные на сайте www.pharmvestnik.ru (далее «Сайт»), в отношении которых Правообладателем установлены ограничения на свободное воспроизведение:

  1. доступ к которым предоставляется на Сайте только подписчикам;
  2. любые материалы, опубликованные в печатной версии газеты, и содержащие пометку «Опубликовано в номере газеты»;
  3. все материалы Сайта, воспроизводимые любым образом, помимо распространения в сети Интернет.

На использование материалов, в отношении которых установлены настоящие ограничения, в обязательном порядке требуется письменное согласие Правообладателя – ООО «Бионика Медиа».

2. Запрещается:

  1. воспроизведение материалов иных правообладателей (пользователь должен решить вопросы правомерного распространения таковых без привлечения ООО «Бионика Медиа»);
  2. использование выдержек из материалов, при которых меняется контекст, выдержки приобретают двусмысленный характер или неблагозвучный оттенок, а равно любая переработка материала;
  3. коммерческое использование материалов, т.е. использование определенного выбранного на Сайте материала (его фрагмента) в целях коммерческой реализации права доступа к такому материалу или предоставления прав на таковое третьим лицам.
Забыли пароль?
Регистрируясь, вы принимаете условия
Пользовательского соглашения