DSM Group: Johnson & Johnson лидирует по объемам продаж лекарств для региональных льготников

Помимо федеральной также существует и территориальная программа, реализуемая за счет региональных бюджетных средств, которая предусматривает получение лекарственных средств бесплатно или с 50%-ной скидкой и регламентируется Постановлением Правительства РФ от 30.07.1994г. № 890
«О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения». В некоторой степени программа дублирует и может являться заменой федеральной программе ОНЛС, потому что льготник может быть как федеральным, так и региональным.
По оценкам, объем региональной льготы сравним с федеральной программой.
В I квартале 2018 года было закуплено 23,9 млн упаковок лекарств на сумму
25,6 млрд руб. При сравнении с аналогичным периодом прошлого года закупки выросли на 68,7% в стоимостном и на 35,7% в натуральном выражении.
В региональной программе доля отечественных препаратов выросла на 1,3% относительно первого квартала 2017 г. и составила 64,2% в упаковках. Однако из-за более низкой цены российские лекарства занимают в денежном выражении долю только 26,7% (-3,1%).
Средневзвешенная стоимость одной упаковки отечественного средства составила 445 рублей, в то время как упаковка лекарства иностранного производства стоит дороже почти в пять раз – 2 192 рубля.
В I квартале 2018 года в региональной программе участвовало 495 компаний.
В рейтинге производителей в основном представлены иностранные корпорации. В текущем году производители Johnson&Johnson и Novo Nordisk показали максимальный прирост закупок (+265,3% и +159,0% соответственно), в результате чего отечественная компания «Биокад» потеряла свои позиции (-2 строчки). Другая российская фирма «Натива» сумела сохранить за собой 8 место, нарастив объем продаж на 104,2%. Реализация бронходилатирующего средства компании «Формисонид» увеличилась на 110,0%. Кроме того, в 2018 году регионы стали закупать два новых противоопухолевых средства «Сунитиниб-Натив» и «Дазатиниб-Натив», производимых фирмой «Натива», – аналоги импортных препаратов компаний Pfizer и Bristol-Myers Squibb.
ТОП-10 производителей в программе «Региональная льгота» за I квартал 2018 года
|
Рейтинг
|
Производитель
|
Объем,
1 кв. 2018, млн руб.
|
Доля (%),
1 кв. 2018
|
Прирост (%),
1 кв. 2018 / 1 кв. 2017
|
1
|
Johnson & Johnson
|
2 300,9
|
9,0
|
+265,3
|
2
|
Sanofi
|
1 957,2
|
7,6
|
+31,7
|
3
|
Novo Nordisk
|
1 921,8
|
7,5
|
+159,0
|
4
|
Биокад
|
1 343,4
|
5,2
|
+22,6
|
5
|
AstraZeneca
|
1 340,7
|
5,2
|
+55,9
|
6
|
Alexion Pharma
|
1 159,3
|
4,5
|
+83,8
|
7
|
Novartis
|
1 062,0
|
4,1
|
+29,3
|
8
|
Натива
|
1 057,7
|
4,1
|
+104,2
|
9
|
Takeda
|
671,0
|
2,6
|
+132,7
|
10
|
GlaxoSmithKline
|
660,8
|
2,6
|
+90,8
В целом в I квартале 2018 года регионы закупили 2 439 различных брендов лекарственных препаратов (5 350 полных наименований).
В рейтинге по стоимостному объему лидируют в основном импортные препараты. Суммарно доля ТОП-10 брендов составляет 26,9%. Практически все бренды, входящие в десятку, увеличили свой объем закупок по сравнению с январем-мартом 2017 года. Исключением стал инсулин «Лантус» (-34,3%) производства Sanofi. Максимальный прирост закупок был отмечен у противовирусного средства «Совриад» и препарата «Имбрувика», предназначенного для терапии лейкоза.
ТОП-10 брендов в программе «Региональная льгота» за I квартал 2018 года
|
Рейтинг
|
Бренд
|
Объем,
1 кв. 2018, млн руб.
|
Доля (%),
1 кв. 2018
|
Прирост (%),
1 кв. 2018 / 1 кв. 2017
|
1
|
Имбрувика
|
1 215,4
|
4,7
|
974,0%
|
2
|
Солирис
|
1 159,3
|
4,5
|
83,8
|
3
|
Левемир
|
921,9
|
3,6
|
271,3
|
4
|
Гертикад
|
824,4
|
3,2
|
511,0
|
5
|
Туджео СолоСТАР
|
657,6
|
2,6
|
93,8
|
6
|
Совриад
|
584,6
|
2,3
|
11 709,9
|
7
|
Лантус
|
448,3
|
1,8
|
-34,3
|
8
|
Новорапид
|
404,2
|
1,6
|
55,9
|
9
|
Даклинза
|
356,3
|
1,4
|
New
|
10
|
Тресиба Флекстач
|
330,7
|
1,3
|
657,2
Центральный федеральный округ лидирует по уровню финансирования региональной программы – 56,4%. С огромным разрывом второе и третье место заняли Южный (доля 11,9%) и Приволжский округа (9,0%).
Только в 2-х регионах из 8 произошло снижение финансирования закупок лекарственных препаратов: в Северо-Западном (-50,0%) и Уральском ФО (-16,9%). Данная динамика обусловлена переходом на более дешевые отечественные препараты, доля которых в данных регионах выросла на 6,7% и на 2,1% соответственно.
ТОП федеральных округов в программе «Региональная льгота» за I квартал 2018 года
|
Рейтинг
|
Бренд
|
Объем,
1 кв. 2018, млн руб.
|
Доля (%),
1 кв. 2018
|
Прирост (%),
1 кв. 2018 / 1 кв. 2017
|
1
|
Центральный ФО
|
14 451,2
|
56,4
|
151,8
|
2
|
Южный ФО
|
3 059,7
|
11,9
|
146,8
|
3
|
Приволжский ФО
|
2 307,1
|
9,0
|
91,7
|
4
|
Сибирский ФО
|
1 821,1
|
7,1
|
1,8
|
5
|
Уральский ФО
|
1 756,5
|
6,9
|
-16,9
|
6
|
Северо-Западный ФО
|
1 259,6
|
4,9
|
-50,0
|
7
|
Дальневосточный ФО
|
679,6
|
2,7
|
47,4
|
8
|
Крымский ФО
|
282,4
|
1,1
|
142,4